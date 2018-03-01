СЗВ-К: что это и кто сдает в 2018 году с примером заполнения

Что за отчет СЗВ-К и кто должен его сдавать в 2018 году? Для чего он нужен сотрудникам ПФР? Обязаны ли сдавать отчет СЗВ-К все работодатели? Правда ли, что от сдачи СЗВ-К зависит размер страховой пенсии работника? Обязательно ли выдавать копии отчета СЗВ-К работникам? Приведем пример заполненного отчета СЗВ-К и рассмотрим спорные вопросы.

Предназначение формы СЗВ-К

Форма СЗВ-К нужна для фиксации Пенсионным фондом РФ трудового стажа сотрудников за периоды до 2002 года. Отчет СЗВ-К входит в состав сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Бланк утвержден Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 2н. Вот что он из себя представляет:

Заметим, что отчет СЗВ-К – единственный источник данных о стаже работы или (и) иной деятельности до 1 января 2002 года. Ни годовой отчет СЗВ-СТАЖ, ни ежемесячный отчет СЗВ-М таких сведений не содержат. Поэтому только из отчета СЗВ-К подразделения ПФР могут получить сведения за периоды до 31.12.2001. Но для чего эта информация нужна органам ПФР в 2018 году? Поясним.

Для определения размера страховой пенсии нужно знать расчетный пенсионный капитал. А этот показатель обобщает в себе общую сумму страховых взносов в ПФР, внесенных за застрахованное лицо, и пенсионные права приобретенные до 1 января 2002 года. Грубо говоря: форма СЗВ-К нужна в Пенсионному фонду чтобы рассчитать пенсионные баллы, «заработанные» человеком. Однако у некоторых застрахованных лиц со стажем до 2002 года отсутствует информация на лицевых счетах Пенсионного фонда. Обновления баз данных ПФР проводит раз в три года, последняя была в 2014 году. Новый этап актуализации начался в 2017 году..

Некоторые кадровики уже знакомы с бланком СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования». Дело в том, что работодатели (организации и ИП) прежде уже отчитывались по похожей форме более 10 лет назад (в 2003-2004 гг.). Тогда она была введена также для обобщений сведений о трудовом стаже до 2002 года. Тогда отделам кадров приходилось «поднимать» трудовые книжки работников и информировать органы ПФР о стаже работников до 2002 года.

Введенная с 2002 г. система обязательного пенсионного страхования предусмотрела принципиально новые источники финансирования пенсионных выплат – это страховые взносы, которые обязаны уплачивать страхователи, использующие в своей хозяйственной деятельности наемный труд либо самостоятельно обеспечивающие себя работой. С 2002 года своевременность и полнота уплаты страховых взносов обусловливает возможность реализации гражданами своего права на пенсионное обеспечение. Однако стаж до 2002 года также учитывается при назначении страховых пенсий. Поэтому эти сведения важны для назначения пенсии.

При этом стоит заметить, что при назначении страховых пенсий территориальные органы ПФР учитывают стаж до 2002 на основании «бумажных» документов (трудовых книжек, трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера, справок о стаже и др.). Однако можно предположить, что органы ПФР на пути к тому, чтобы весь стаж можно было «видеть» в электронном виде. Возможно, для этого, начиная с 2017 года, со страхователей и начали активно собирать отчеты по форме СЗВ-К.

От кого могут потребовать сдать отчет СЗВ-К

Кто обязан сдавать отчеты по форме СЗВ-К? В законодательстве четких ответов на эти вопросы, сожалению, нет. В 2018 году практика складывается так, что территориальные органы ПФР стали направлять страхователям (организациям и индивидуальным предпринимателям) запросы-письма с требованиями о сдаче отчета СЗВ-К на тех или иных лиц. Такие запросы страхователи стали получать как «на бумаге», так и в электронном виде. Более того, некоторые запросы поступают с пометкой «СРОЧНО». Многих бухгалтеров и кадровиков подобная срочность удивила.

Подразделения ПФР, как правило, запрашивают данные о тех застрахованных лицах, по которым у него отсутствуют сведения о трудовом стаже до 2002 года. Страхователь представляет такие сведения по лицам (п. 1 ст. 8 Федерального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996): работающим у него по трудовому договору;

заключившим с ним гражданско-правовые договоры, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы. Запросы ПФР могут поступить как организациям, так и индивидуальным предпринимателям. Однако имейте в виду, что если в компании или у индивидуальных предпринимателей нет и никогда не было работников, то удовлетворить требование ПФР будут попросту невозможно.

Но что делать, если у страхователя попросту нет сведений, которые могли бы попасть в СЗВ-К? Такое может быть когда у сотрудника, например, нет стажа за период до 2002 года или он уже уволился на момент поступления запроса (отсутствует его трудовая книжка). В подобном случае, на наш взгляд, имеет смысл направить органам ПФР письмо с указанием причины, по которой у страхователя нет возможности сдать форму СЗВ-К. Приведем пример возможного ответа.

Сколько времени на сдачу отчета

Сроки сдачи СЗВ-К законодательством РФ не определены. Однако, на практике, сроки представления отчета устанавливает территориальное подразделение ПФР в своем письменном запросе. Практика показывает – это четыре недели с той даты, как вы фактически получили запрос из УПФР. Однако, как мы уже сказали, некоторые УПФР просят сдать отчет в срочном порядке.

Куда сдавать СЗВ-К

Отчет по форме СЗВ-К нужно сдавать в территориальное подразделение ПФР по местонахождению организации (обособленного подразделения) или месту жительства индивидуального предпринимателя (п. 31 Инструкции, утв. Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 2н). Проще ориентироваться так: сдавайте форму СЗВ-К в то подразделение ПФР от которого вы получили запрос.

Кто готовит отчет: кадры или бухгалтерия

Взаимодействовать с подразделениями УПФР по вопросам сдачи отчета СЗВ-К, по нашему мнению, должны сотрудники бухгалтерии. Однако при подготовке отчетности без участия отдела кадров, скорее всего, не обойтись. Дело в том, что отчет заполняется отчет на основании информации из трудовой книжки и других документов, хранящихся, чаще всего, в отделе кадров (или в архиве). К таким документам относятся (п. 11 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015).

письменные трудовые договоры;

трудовые книжки колхозников;

справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;

выписки из приказов;

лицевые счета ведомости на выдачу заработной платы.

Таким образом, полагаем, что кадровикам может потребоваться принять участие в подготовке отчетности о стаже до 2002 года и, возможно, предоставить в бухгалтерию копии документов и информационную справку на работника.

Одна форма СЗВ-К заполняется на только одно физическое лицо. Сведения заполняются в отчете в хронологическом порядке за период с начала трудовой деятельности застрахованного лица и до 01.01.2002 (п. 31 Инструкции № 2п).

Пример заполнения нового отчета

Далее подробнее рассмотрим заполнение каждого из разделов бланк СЗВ-К. Будем надеяться, что наш образец поможет, как минимум, понять принцип заполнения нового бланка.

Персональные сведения и СНИЛС

В начале бланка СЗВ-К нужно укажите персональные данные лица в отношении которого отчет заполняется, а именно:

Фамилию, Имя и Отчество (в именительном падеже);

дату рождения;

территориальные условия (может быть пустое поле, код «РКС» или «МКС», а также размер районного коэффициента).

Также начальном блоке отчета СЗВ-К нужно указать страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС). Его нужно указывать в обязательном порядке (п. 31 Инструкции, утв. Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 2н). Вот как может выглядеть заполнение первого блока на примере:

Тип формы

Также в верхней части подаваемого в ПФР отчета по форме СЗВ-К нужно зафиксировать «Тип формы» отчета. Всего может быть три значения: «исходная», «корректирующая» и «отменяющая» форма. Необходимый тип отметьте знаком X:

Значения типов СЗВ-К расшифруем в таблице ниже:

Тип формы СЗВ-К Тип формы Когда отмечается Исходная Если сведения о стаже подаются на сотрудника впервые. Такой же тип отмечается, если сдается исправленная форма СЗВ-К после того, как проверяющие из ПФР вернули отчет на доработку из-за ошибок. Корректирующая Отмечается, если бухгалтер самостоятельно выявил ошибку в уже сданной форме СЗВ-К, а теперь нужно уточнить или исправить ошибочную информацию. Отменяющая Этот тип формы нужно показать, если требуется полностью отменить ранее поданные сведения о работнике. «Отменяющая» форма сдается вместе с «исходной».

Сведения о периодах работы

Раздел «Периоды трудовой или иной общественно полезной деятельности» – это, по сути, самый главный и информативный раздел нового отчета. Включайте в него сведения:

о датах начала и конца трудовой деятельности (п. 33 Инструкции № 2п);

о периодах, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан (п. 33 Инструкции № 2п).

Как вносить сведения о периодах работы Сведения о работе нужно показывать в СЗВ-К в хронологическом порядке. Проще говоря: первой должна быть строка о первом месте работы (периоде стажа). Однако помните, что информацию нужно показывать только о стаже до 1 января 2002 года. То есть, форма отчета должна закончиться максимум датой 31.12.2001.

Если же при заполнении отчета периоды работы будут «пересекаться», то их потребуется «состыковать». Приведем пример. Предположим, что гражданин был уволен с 11 июля 1998 года, а принят в следующую организацию раньше – с 9 июля 1998 года. Тогда первый период укажите по 11 июля 1998 года включительно, а следующий период – со следующего дня, то есть с 12 июля 1998 года.

Названия работодателей (или мест службы) в поле «Наименование организаций» показывайте в этом разделе точно, как указано в трудовой книжке (или военном билете»). То есть, если, допустим, в трудовой книжке указано полное наименование, то запишите в отчет полное название, если сокращенное – впишите сокращенное.

Что же касается поля «Вид деятельности (код)», то в его сформируйте в соответствии кодами, указанными в приложении 1 к Инструкции, утв. Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 2н. Приведем их расшифровку в таблице:

Виды трудовой или иной общественно полезной деятельности (для форм СЗВ-К) Код Наименование РАБОТА Работа РАБСВПК Работа, подтвержденная свидетельскими показаниями РАБЗАГР Работа за границей СЛУЖБА Военная служба и другая, приравненная к ней служба СЛПРИЗ Военная служба по призыву РАБВОВ Работа во время Великой Отечественной войны СЛДАПБЛ Служба в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в состав действующей армии, в партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий ИЗЛВТР Время нахождения на излечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы РАБЛОК Работа в г. Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.) СЛПРОЖ Проживание жен (мужей) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту СОЦСТРАХ Период временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, и период пребывания на инвалидности I и II группы НЕРАБМАТЬ Уход неработающей матери за ребенком УХОД-ДЕТИ Уход одного из родителей за ребенком УХОД-ИНВД Уход, осуществляемый за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелым ТРУДЛИЦО Уход трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет УХОД-ВИЧ Уход родителей и иных законных представителей за ВИЧ- инфицированными несовершеннолетними детьми БЕЗР Получение пособия по безработице, участие в оплачиваемых общественных работах, переезда по направлению службы занятости в другую местность РЕАБИЛИТ Содержание под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, отбывание наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке ПРОФЗАБ Пребывание на инвалидности I и II группы, полученной вследствие увечья, связанного с производством, или профессионального заболевания ПЕРЕСМОТР Пребывание в местах заключения сверх срока, назначенного при пересмотре дела ДВСТО Подготовка к профессиональной деятельности - обучение ПРЗАГР Проживание за границей жен (мужей) работников советских учреждений и международных организаций ПРОВОВ Проживание в районах, временно оккупированной неприятелем в период Великой Отечественной войны ПРБЛОК Проживание в г.Ленинграде в период его блокады ПРКОНЦ Нахождение в концлагерях ПРОЖСУПР Период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства

Вот как может выглядеть запись о периодах трудовой деятельности с указанием места работы и вида деятельности:

Далее графы «Начало периода» и «Конец периода» сформируйте в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Какие периоды до 2002 года включаются в стаж В отчете форме СЗВ-К показывайте не только обычную работу, но и некоторых другие периоды, включаемые в стаж, а именно: Период прохождения военной или другой службы, приравненной к военной. Период получения больничного пособия по временной нетрудоспособности. Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 4,5 лет в общей сложности). Периоды: получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах, переезда (переселения) по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства. Период содержания под стражей отдельных категорий лиц. Период ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в местностях с отсутствием возможности трудоустройства. Период проживания за границей супругов сотрудников, направленных туда в отдельных случаях.

Территориальные и особые условия

Графу «Территориальные условия (код)» таблицы заполните в соответствии с приложением 1 к Инструкции, утв. постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 2н. Для лиц, работающих на территориях, относимых к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, укажите размер районного коэффициента. В таблице ниже приведем коды территориальных условий труда с расшифровкой:

Коды территориальных условий для формы СЗВ-К Код Полное наименование РКС Район Крайнего Севера МКС Местность, приравненная к районам Крайнего Севера РКСМ Район Крайнего Севера МКСР Местность, приравненная к районам Крайнего Севера СЕЛО Работа в сельском хозяйстве Ч31 Работа в зоне отчуждения Ч33 Постоянное проживание (работа) на территории зоны проживания с правом на отселение Ч34 Постоянное проживание (работа) на территории зоны проживания с льготным социально- экономическим статусом Ч35 Постоянное проживание (работа) в зоне отселения до переселения в другие районы Ч36 Работа в зоне отселения (по фактической продолжительности)

Предположим, что человек был занят (работал) в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера с коэффициентом 1,2. Так может выглядеть запись о стаже до 2002 года с указанием коэффициента:



Графу «Особые условия труда (код)» таблицы заполните с аналогичным подходом (в соответствии с приложением 1 к Инструкции2н). Вот необходимые коды:

Коды особых условий труда: таблица Код Полное наименование Срок действия кода ЗП12А Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах с 01.01.1996 по 31.12.2001 42762 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12Б Работы с тяжелыми условиями труда с 01.01.1996 по 31.12.2001 42793 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12В Работа (женщин) в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях народного хозяйства, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин с 01.01.1996 по 31.12.2001 42821 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12Г Труд (женщин) в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью с 01.01.1996 по 31.12.2001 42852 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12Д Работа в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе в шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы с 01.01.1996 по 31.12.2001 42882 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12Е Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательных работах с 01.01.1996 по 31.12.2001 42913 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12Ж Работа на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования с 01.01.1996 по 31.12.2001 42943 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 3П123 Работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах с 01.01.1996 по 31.12.2001 42974 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12И Работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих на акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) с 01.01.1996 по 31.12.2001 43005 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12К Работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах с 01.01.1996 по 31.12.2001 43035 с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12Л Работа спасателем в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций с 01.01.1996 по 31.12.2001 ЗП12М Работа с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы с 01.01.1996 по 31.12.2001 28-ОС с 01.01.2002 по 31.12.2008 27-ОС с 01.01.2009 по 31.12.2014 с 01.01.2015 ЗП12О Работа на должностях Государственной противопожарной службы МВД России (пожарной охраны МВД России, противопожарных и аварийно-спасательных служб с 01.01.1996 по 31.12.2001 28-ПЖ МВД России и аварийно-спасательных служб МЧС России) с 01.01.2002 по 31.12.2008 27-ПЖ с 01.01.2009 по 31.12.2014 с 01.01.2015 СЕВ26 Оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики, проживающие постоянно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 01.01.1996 по 31.12.2001 28-СЕВ с 01.01.2002 по 31.12.2014 с 01.01.2015

Исчисляемый трудовой стаж

Графу «Основания (код)» исчисляемого трудового стажа заполните в соответствии с приложением 1 к Инструкции№ 2н.

Выслуга лет

Графу «Основания (код)» выслуги лет заполните в соответствии с приложением 1 к № 2н.

В графе «Дополнительные сведения» о выслуге лет (в зависимости от вида выслуги) покажит:

налет часов (часов, минут);

количество прыжков с парашютом;

количество спусков (подъемов);

фактически отработанное время (месяцев, дней);

объем работ (доля ставки) по занимаемой должности;

количество учебных часов.

Профессия и должность

Графу «Профессия или должность» заполните в соответствии с документом, подтверждающим период деятельности (например, на основании трудовой книжки).

Полагаем, что, в общем случае, можно указывать первую должность, на которую был принят человек в данной организации. Но если должности менялись, а условия труда дают право на досрочную пенсию, то имеет смысл отдельно перечислить все должности и периоды занятости в такой организации. Ведь только тогда эти должности органы ПФР могут разнести по своим база с указанием «льготных» кодов.

Сведения по состоянию на 1 января 2002 года: общий стаж

В форме СЗВ-К есть итоговый раздел «Сведения по состоянию на 1 января 2002 года для оценки пенсионных прав застрахованного лица (конвертации)». В нем нужно обобщить все сведения о стаже. Кроме того, стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, необходимо показать в разрезе соответствующих условий труда:

территориальных;

особых;

определяющих право на пенсию за выслугу лет.

Приведем пример заполнения итогового раздела:

Ознакомление работников

После формирования СЗВ-К и перед отправкой отчета в подразделение ПФР, с ним нужно обязательно ознакомить человека, на которого сформирована форма. Он должен поставить свою подпись об ознакомлении (для этого есть специальное поле).

Также один экземпляр (копию) формы СЗВ-К выдайте этому человеку на руки.

Далее приведем образец заполненного бланка СЗВ-К в 2018 году (для примера), который вы можете скачать.

Способ сдачи СЗВ-К

Страхователи могут представить сведения по форме СЗВ-К «на бумаге» или электронно (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Формат представления сведений в электронном виде установлен Приложением 3 к Инструкции № 2п. По нашему мнению, логичнее сдавать отчет СЗВ-К в электронном виде. Ведь тогда сведения быстрее попадут на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.

Форма СЗВ-К передается в ПФР вместе с описью документов по форме АДВ-6-1 (п. 7 Инструкции N 2п).

Ответственность

Отказ от представления, представление в неполном объеме или искажение сведений по форме СЗВ-К влечет наложение на должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) административного штрафа в размере от 300 до 500 руб. (примечание к ст. 2.4, ст. 15.33.2 КоАП РФ).

Кроме того, существует риск привлечения работодателя к ответственности, предусмотренной ст. 25 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, в виде возмещения ущерба пенсионному органу в порядке, установленном законодательством РФ.

Вместе с этим стоит заметить, что законодательство о персонифицированном учете не содержит прямой и четкой нормы, обязывающей страхователей сдавать в ПФР отчеты по СЗВ-К. В связи с этим можно полагать, что и ответственность за непредставление информации по запросу ПФР наступать не должна. Однако возможные риски страхователю, все же, целесообразно оценивать самостоятельно.