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Чем рискуют те, кто стал покупать «бумажный НДС»

С введением обязанности сдавать книгу покупок и книгу продаж при сдаче декларации по НДС на рынке теневых услуг появилась новая «услуга» — продажа НДС. Стоимость услуг колеблется от 1,5 % до 4 % от суммы счет фактуры.

В основном, предприниматели прибегают к данной услуге, когда в конце квартала получают аванс о клиента, а НДС закрыть уже нечем. Либо, в принципе, все поставщики работают без НДС и наличие входящего НДС жизненно необходимо.

Разберемся, какие риски при этом несет покупатель данной «услуги».

Первый. Вы оплатили стоимость услуги, а ваш поставщик просто не сдал декларацию. И не сдал он ее не из-за своей лени, а просто налоговая инспекция не приняла декларацию по НДС по надуманной причине. А она так делает. Захотела увидеть директора на допросе в последний день с дачи декларации, а он не смог прийти. Или не смог ответить на вопросы налогового инспектора и ООО попала в черный список.

Второй. Декларация сдана, но спустя несколько недель налоговый орган ее обнуляет. Да, да, в налоговой инспекции вам просто заявят — «кто-то» по доверенности сдал уточненную нулевую декларацию за вашего поставщика. Ваши убытки — стоимость услуг исполнителя и 18% от поставки.

Третий. Фирма, от которой вы сделали себе НДС, может подать на вас в суд. Формально ваша компания должна фирме «Х» и у директора этой компании на руках первичная документация о произведенной поставке. При этом получение вычета по НДС от фирмы «Х» для суда будет косвенным доказательством поставки на ряду с накладными. И да, суды сейчас могут затребовать декларацию по НДС, практика имеется. А товарищи-обнальщики не могут контролировать всех и вся.

Четвертый. Предприниматели, которые любят «покупать» НДС, обычно не любят платить налоги, и в своей погоне за прибылью за бывают про элементарную безопасность, инстинкт самосохранения резко притупляется. А наличие больших задолженностей, низкая налоговая нагрузка — это один из критериев для выездной налоговой проверки.

Пятый. Отчеты сданы, НДС уплачен и жизнь продолжается. Проходит несколько месяцев. Один из директоров цепочки попадает в поле зрения налоговой инспекции, а может и по собственному желанию вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений. Мол, я не директор и документы не подписывал. Товарищи-обнальщики опять же не могут, да и не хотят, контролировать стадо номинальных директоров в течении не определенного отрезка времени.

В итоге, я хочу сказать, что покупка «бумажного НДС» — это своего рода игра в рулетку с очень не большими шансами на выигрыш.

Рекомендую изменить схему вашей работы, для экономии денег, времени и нервов. Начать планировать свою деятельность и взвешивать риски.

Самитов Марат, руководитель ООО «Авирта» (каналы на Youtube и в Telegram)

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Мнения
 
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3 мнения
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
имхо, только  третий пункт из всех можно назвать риском покупного НДС.  Остальные вполне могут произойти и с участием реального поставщика.  А четвертый пункт вообще абстракция - бизнес у нас в стране это всегда риск, независимо от количества уплаченных налогов.
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Аноним
, Москва
имхо, только третий пункт из всех можно назвать риском покупного НДС. Остальные вполне могут произойти и с участием реального поставщика. А четвертый пункт вообще абстракция - бизнес у нас в стране это всегда риск, независимо от количества уплаченных налогов.

 

Полностью согласен. Но, есть нюанс. Когда вы действительно завели деньги на поставщика-помойку, то и суду и налоговой придётся признать тот факт, что НДС поставщику вы всё таки перечислили, а там уж вором оказался поставщик-помойка. В случае же покупки виртуального НДС, без фактического перечисления денег, вас однозначно и обоснованно запишут как минимум в сообщники. Так что то же советую отказаться от такой практики. Отвертеться будет гораздо тяжелее.
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