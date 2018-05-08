Вывод денег зарубеж: три схемы, которыми часто пользуются

Канал Баблишко описал три варианта вывода денежных средств.

Вывод ДС зарубеж через фиктивное перестрахование

Российская компания, которая планирует вывод ДС, сначала страхует какой-либо нереальный риск на большую сумму в дружественной российской страховой компании.

Российская страховая компания перестраховывает через европейского страхового брокера, работающего с минимальной рентабельностью, риски у офшорной перестраховочной компании. Сама по себе выплата премий по перестрахованию в пользу зарубежного страхового брокера не облагается налогом у источника в РФ (п. 2 ст. 309 НК РФ).

Российская страховая компания при этом учитывает расходы по перестрахованию при налогообложении прибыли (ст. 294 НК РФ).

Вывод ДС зарубеж через вексель

Банковскому векселю проще «утечь» из России, чем деньгам.

Данная схема широко используется для обналички денежных средств. Однако она же применяется на практике и для вывода денег в офшоры.

К примеру, российская компания приобретает банковские векселя на большую сумму. Ими она расплачивается за товары, поступившие по цепочке дружественных контрагентов. В итоге векселя оседают у однодневки, которая без каких-либо реальных оснований по бланковому индоссаменту передает их офшорной компании.

Офшор предъявляет векселя к погашению в банк и получает деньги на свой счет в банке РФ. Затем рубли перечисляются в зарубежный банк и конвертируются в иностранную валюту.

Вывод ДС зарубеж через зеркальные сделки

Так называемые зеркальные сделки давно применяются как полулегальный способ вывода капитала за границу.

Бенефициар регистрирует две компании: в офшоре и в России. Оба юридических лица играют на фондовых и валютных биржах.

В один день, синхронно по времени, одна фирма приобретает на российской бирже за рубли пакет акций определенной компании, а вторая продает на иностранной бирже точно такой же объем бумаг, но уже за доллары.

Операции проводятся через один и тот же банк в интересах одного лица.

Минус схемы в том, что банк оштрафуют, если схема вскроется.

Источник: Баблишко.