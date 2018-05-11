ФНС: только мертвецы не платят налоги. Набиуллина переплюнула ФРС

чёт пенсия за апрель не пришла... оказывается мне её выплатили на другом краю страны!
Ага))) Доплата за детей моей мама составила около 30 копеек))) Спасибо государству
налоговая права, даже письма есть № 03-01-15/52356 от 15 августа 2017 г., №...
А в чем проблема то? Редкий случай, когда налоговики - молодцы. Это же бизнес? Бизнес. Значит пус...
По-моему, с того момента, как появилось ПБУ 18, бухгалтера микро-малого-среднего бизнеса потеряли...
Аноним, Вы писали:А Аноним, Вы писали:А ещё ловите тех, кто соседке-бабушке укол в задницу&n...
А Аноним, Вы писали:А ещё ловите тех, кто соседке-бабушке укол в задницу делает. Навер...
"Совсем одолели проклятые буржуины."Эй! Мальчиши! Мальчиши - Клерки! Не видать ли где Красной Армии?
Аноним, Вы писали:ы издеваетесь,гадость какая-то?зашла на сайт и как раз подбежал ребенок с вопро...
А ещё ловите тех, кто соседке-бабушке укол в задницу делает. Наверняка за деньги. Да, ужас....
Точно. Сделают единые санкции и сроки для НДФЛ и взносов- до 15 и 20% с 16 го. Зато 6ндфл будет л...
Все верно. Так и есть. Сами прошли через это. Каждое слово автора подтверждаю. Сатрапы.
В последнем постановлении речь идет об ошибке, а не о намеренном решении учесть суммы в другой ср...
депутатов нужно вообще освободить от всей отчетности (они неприкасаемые) - пусть воруют и не боят...
Владимир Туров как всегда прав!
В данном случае налоговая абсолютно права :(скорее всего и договора долевого участия финансировал...
Еще одно решение Суда, невозможное для исполнения :))
Налоговая запрашивает учредительные документы (устав), пишу им "спуститесь этажом ниже, такой то ...
Не надо ничего запрещать...от запретов СССР и загнулся...нормальный человек небудет покупать лека...
А если до 1 июля 2018 нет наемных, а появятся они 2 июля и ккт будет зарегина 3 июля ...
Странно, налоговые инспекции только радовать должны новым налогоплательщикам - ведь они им сбор н...
Если запретить рекламу лекарств и БАДов, то все лекарства станут дешевле. И в аптеках не будут вп...
Выборы с инаугурацией прошли - теперь можно и пенсию повысить!
а как 1с заставить вести учет по начислению??? а то мы то сразу реш...
Более 2-х месяцев снимали отметку о недостоверности адреса, 3 выезда инспекторов. К концу второго...
Наши законы не переспоришь, а по сему лучшем подгонять самому, по умному, если переносить дату уп...
Бабушке этой колхоз-совхоз ещё и дрова бесплатно давал, и много чего другого. Т.е. она был...
Да потому что государство давно уже положило жирный х... на рядового гражданина. Оно лижет з... б...
Впечатляет, тоже недавно переезжали, благо в одном городе, в адресе отсутствует номер офиса, так ...
А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно считаете, что на 12 рублей в месяц в СССР можно...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите даль...
Скоро на любой чих потребуют пробитый чек.
При услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит у ор...
А какую она коммуналку и налоги платила? А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно...
Ща и по страховым сделают штраф в 20% плюс пени, увидят свою недоработку...
Аж 12 рублей!!! А какую она коммуналку и налоги платила? И дети её какую коммуналку, нало...