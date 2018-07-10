Недремлющее око фискалов. Наблюдения по нашим расчетным счетам

Остановимся на некоторых тонкостях такой «обожаемой» налоговиками процедуре, как запрос в банк, о движении денежных средств по счету.



Итак, по порядку.

Полномочия налоговиков в этом вопросе сильно ограничены статьей 86 НК РФ. Однако, фискалы обычно пренебрегают некоторыми моментами, которые потом легко обращаются в нашу пользу. Естественно, нам придется приложить некоторые усилия.

Были случаи, когда налоговики запрашивали «от избытка собственной значимости», информацию о движении денежных средств по счету. Получив ответ, они стали требовать у нас документы непонравившейся сделки — получение денег от ООО «Щедрый дроп».

Грозно и радостно фискалы стали требовать с нас штраф за не сдачу документов по данной операции. На что мы вежливо и, разумеется, письменно, поинтересовались, откуда налоговики взяли данные об этой сделке. Особенно нас интересовал ответ на вопрос: «Законно ли к ним попали данные о номере платежки, по которой производилась оплата?».

Нами было сделано два запроса:



1. В ИФНС — на каком основании у нас запрашивают документы, в рамках какой проверки (в требовании от налоговиков это не указано, как и не указано, по какой конкретно сделке);



2. В банк (из вредности, чтобы лишний раз им напомнить, какие они умные) — каким образом налоговикам стал известен номер пресловутой платежки.

Налоговики, как и банк, не соизволили нам ответить на поставленные запросы, ну да ладно. Жалобу в вышестоящую налоговую никто не отменял. Неправомерность данного «всплеска активности» фискалов, а также изобразить «мелкий, но очень гордый пендаль» банкирам, слившим налоговикам информацию, нам удалось достаточно просто, чего мы сами не ожидали.Согласно п.2 ст. 86 НК РФ, перечень случаев (когда налоговики имеют право запрашивать, а банки сливать информацию) является закрытым:1. При проведении мероприятий налогового контроля (например, выездной или камеральной налоговой проверки);2. Вынесение решения о взыскании с нас налогов (законными способами, разумеется);3. Вынесение решения о приостановлении или отмене приостановления операций по счету (в рамках законных мероприятий налогового контроля).

Банк, получив данное налоговое распоряжение, в течении трех дней, обязан сдать информацию, но только в случае «мотивированного запроса от налоговиков». Естественно, уровень образования современных банковских руководителей и клерков слишком высок, чтобы опускаться до такой мелочи, как знание законов.

Таким образом, решение налоговиков о взыскании штрафа за непредоставление документов ООО, было нами обжаловано в вышестоящую ИФНС (п.2 статьи 86 НК РФ). Поскольку ни одно из требований данной статьи не было соблюдено налоговиками, на данный момент, не было ни камеральных, ни выездных проверок. Банку мы решили до кучи напакостить, написав запрос в ЦБ РФ с просьбой проверить правомерность действий, и пояснить, откуда налоговикам стала известна информация о номерах платежек. Ответа мы снова не получили, но банкиры слезно просили, чтобы мы больше так не делали, а они уж точно «больше так не будут».

Источник: @kasha_pro.