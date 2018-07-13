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Отъем пенсии продлевает жизнь. Уроки госпропаганды

Наш финансовый обозреватель Александра Баязитова – о главном. Почему нужна пенсионная реформа и почему не в таком виде, в каком нам ее настойчиво навязывают? 

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