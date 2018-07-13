Как бороться с налоговой с помощью «судебки»?

Продолжаем рассматривать интересные моменты, которые пойдут на пользу в борьбе налоговыми органами, норовящими все время что-то взыскать.

Проценты за задержку налоговиками возврата НДС взыскивали даже при отсутствии от нас заявления на возврат

Интересный момент, как можно «содрать» с налоговиков лишнюю денежку. Согласно действующего законодательства РФ, в том числе п.10 статьи 176 НК РФ, по истечении 12-го дня после завершении камералки начисляются проценты по ставке рефинансирования ЦБ РФ. Взаимосвязь между «задержкой возврата» и «неподачей нами заявления» в законодательстве отсутствует.Таким образом, возможно получить не только НДС из бюджета, но и деньги за «просрочку возврата», умышленно не подавая заявление, особенно, если сумма к возврату существенная. Данный казус был зафиксирован в Постановлении Президиума ВАС РФ № 14223/10 от 17.03.11, где было указано, Налоговый кодекс РФ, в частности ст. 176 НК РФ, не предусматривает зависимости возврата НДС налогоплательщику и подачу налогоплательщиком заявления о возврате.

Изъятие денег у налоговиков возможно только в том случае, если вы уверены, что сможете грамотно отбиться и подтвердить, что НДС к возмещению у вас есть.

Апелляционную жалобу нельзя оставлять без рассмотрения

В этом плане интересно Постановление ФАС Северо-Западного округа № А56-22841/2010 от 27.12.10). В рамках соблюдения досудебного процесса обжалования налогового решения, вся честная компания (ИФНС и УФНС) просто-напросто оставила жалобу налогоплательщика «без рассмотрения», сославшись на «ерунду» — вроде как «отсутствовала нотариальная доверенность на подписанта жалобы».

Таких поводов налоговики могут придумать кучу, вплоть до 50 оттенков серого в синих подписях и печатях или «неприложения к жалобе» справки о вменяемости директора. Суд пришел к выводу, что при статусе жалобы «без рассмотрения», решение по обжалуемой проверке неправомерно и не имеет законной силы. Налоговым кодексом РФ не предусмотрено оставление жалобы без рассмотрения, в то время как налоговики считают, что «без удовлетворения и без рассмотрения» — одно и то же.



Таким образом, если в решении вышестоящей налоговой (УФНС) присутствуют слова «без рассмотрения», тогда не лишним будет поскандалить с ними в суде. При этом, лучше на всякий случай спрятать свое имущество и деньги подальше.

Незаконность ежегодных выездных налоговых проверок

В этом плане интересно определение ВАС РФ № 3294/10 от 21.03.11 «О недопустимости избыточных мер налогового контроля».

Согласно данному определению, инспекция не смогла доказать необходимость проведения очередной выездной проверки. Суд признал незаконным решение о проведении данной проверки и, соответственно, санкций по этому решению. Часто ходят — жалуйтесь, хуже не будет!

Налоговики не пускают юриста на допрос сотрудника компании

Бред, но имеет место быть. Попадаются иногда налоговые экземпляры, которые рискуют не пускать адвоката на допрос с физиком. Физическое лицо — сотрудник компании, который вполне может отказаться от дачи показаний по статье 48 Конституции РФ «Гарантированное право на получение квалифицированной юридической помощи», а также по статье 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».Таким образом, угрозы налоговиков оштрафовать физика «за неправомерный отказ от дачи показаний или заведомо ложные показания» (ст. 128 НК РФ) — фикция.

Два письма Минфина с противоположными мнениями по одному и тому же вопросу

То, что «наши власть гребущие» не ведают, что творят, давно всем известно. По одному и тому же вопросу могут выносить совершенно противоположные решения. ФАС Поволжского округа советует в таких случаях руководствоваться тем письмом Минфин, которое является более поздним (Постановление от 24.05.07 № А49-4493/2006/260А/17АК).Если серьезно, нужно поменьше лазить в эти письма Минфина, потому что не хватит сил отслеживать и мониторить все и вся, чтобы уследить какое там из «бредов Минфина» является крайним и свеженьким. Есть НК РФ, который многие вещи прямо не запрещает, поэтому есть небольшое «раздолье» для маневров с налогами и борьбой с налоговиками.Также помним, что согласно статьи 3 НК РФ «Все неустранимые сомнения толкуются в пользу налогоплательщика».

Право на вычет НДС при получении счет-фактуры от «упрощенца»

Имеет место быть в случае, если поставщик выставил нам счет-фактуру с выделенной суммой НДС. Следовательно, мы имеем право принять налог к вычету (статья 172 НК РФ) — есть счет-фактура, товар используется в деятельности, облагаемой НДС. ФАС Московского округа в Постановлении № КА-А40/2818-10 от 31.03.10 подтвердил лишний раз (старо, но действует), что факт неуплаты НДС поставщиком не влияет на право покупателя получить вычет по данному налогу.Таким образом, если есть счет-фактура и ваша основная деятельность связана с НДС — вполне можно принимать к вычету, несмотря на злобные гневные вопли налоговиков.

Попытки налоговиков потерпели фиаско

Договор на выполнение работ Индивидуальным предпринимателем не удалось переквалифицировать в трудовой. Соответственно, о доначислениях налоговикам пришлось забыть. Основанием для «наезда» налоговиков были ежемесячные выплаты предпринимателю в фиксированной сумме. Взыскатели сочли это «заработной платой» и попытались доначислить.Однако, ФАС Северо-Западного округа (№ А42-5826/2008 от 06.10.09), доказывает, что фискалы были не правы, так как по трудовому договору зарплата выплачивается дважды в месяц, а не один, как в данном случае (статья 136 Трудового кодекса РФ). Также ФАС Московского округа (№ КА-А40/9671-08 от 20.10.08) указывает на то, что законодательством РФ (например, ст. 781 ГК РФ) не возбраняется частичная оплата равными долями оказываемых услуг.

Обеспечительные меры налоговиков. Блокировка счета после решения о взыскании (статья 101 НК РФ)

Вполне реально оспаривается в случае, когда у нас на балансе есть имущество. Та же статья 101 НК РФ не предоставляет права налоговикам блокировать счета налогоплательщика, если стоимость имущества предприятия выше «цены вопроса по недоимке». Просто налоговикам лень возиться с оформлением «запрета на отчуждение имущества». Они предпочитают «на шару» заблокировать счет, так быстрее, и не все налогоплательщики знают свои права и будут бороться с фискалами.

Предоставление копий документов при выездной проверке лишает налоговиков права изымать оригиналы

Согласно статьи 31 НК РФ, выемка правомерна в случае, если есть подозрения, что мы можем заменить, выкинуть, подчистить, исправить документы, а также в случае, если недостаточно копий документов. Если все запрошенные документы были предоставлены в копиях, налоговики лишаются права на выемку оригиналов. Это подтверждает, например, Постановление ФАС Уральского округа № Ф09-873/12 от 15.03.12).Если налоговики хотят, пусть изымают оригиналы. На этом косяке вполне можно отменить доначисления по проверке, так как доказательства были получены с нарушением норм действующего законодательства.

Источник: канал Kasha