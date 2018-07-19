Как предоставить отпуск вне графика

Сотрудница, имеющая двух малолетних детей, написала заявление на отпуск. Однако в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в организации, ее отпуск запланирован на следующий месяц. Однако сотрудница настаивает на своем, утверждая, что имеет право на отпуск вне графика отпусков. Поможем кадровому специалисту разобраться в этом вопросе.

График отпусков обязателен для работников и работодателя

Работники имеют право на отпуск. Однако при реализации прав работников интересы организации также не должны пострадать. Поэтому исходя из специфики работы организации, очередность отпусков работников устанавливается специальным документом – графиком отпусков, который утверждает руководитель предприятия. Этот документ составляется с учетом особенностей хозяйственной деятельности организации и пожеланий работников.

На практике предприятия используют форму №Т-7, однако не возбраняется применять самостоятельно разработанный бланк. Главное, чтобы в нем присутствовали все обязательные реквизиты. График отпусков обязателен для исполнения, как работниками, так и работодателем (ст. 123 ТК РФ). Однако есть сотрудники, которым Трудовым кодексом и иными нормативно-правовыми актами гарантируется предоставление отпуска вне графика.

Лица, на кого график не распространяется

Существуют отдельные категории работников, которые имеют право на предоставление отпуска в любое удобное для них время. Принимая решение, когда взять заработанные ими дни отпуска, они могут не ориентироваться на мнение администрации предприятия. К таким работникам, которые могут в любое время взять отпуск без согласования с работодателем, относятся:

работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ);

работники, берущие отпуск за первый рабочий год в организации (ст. 122 ТК РФ);

почетные доноры России и СССР (ч. 1, 2 ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 №125-ФЗ);

родители, опекуны попечители, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ);

женщины, имеющие более одного ребенка в возрасте до 12 лет и сотрудники, воспитывающие двух и более детей до 12 лет без матери (решение Верховного суда РФ от 17.06.2014 № АКПИ14-440);

участники ВОВ, инвалиды войны, ветераны боевых действий (ст. 14-19 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ);

чернобыльцы (подп. 1 ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 15.05.1991 №1244-1);

Герои Советского Союза, Герои России, Герои Соц. Труда и полные кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 15.01.1993 №4301-1, ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 №5-ФЗ).

При особых обстоятельствах график отпусков не работает

Некоторые работники, не относясь в перечисленным категориям трудящихся, в определенных жизненных ситуациях могут брать отпуск без согласования с работодателем. Без оглядки на график отпусков можно взять отпуск:

при беременности (ст. 260 ТК РФ);

при беременности жены сотрудника, находящейся в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ);

при сопровождении ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательное учреждение, находящееся в другой местности, при условии, что работник трудится в районах Крайнего Севера или приравненных местностях (ст. 322 ТК РФ);

при уходе в отпуск второго супруга-военнослужащего (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ).

Во всех остальных случаях уход в отпуск должен быть согласован с администрацией организации, иначе отпуск без согласования с работодателем будет квалифицирован как прогул. Сотрудника, прогулявшего работу, могут уволить (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).