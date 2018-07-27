Аноним

Большой футбол закончился- большие проблемы РОССИИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ ! Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

Московская пенсия 20 тыс, а отъехать полчаса на электричке - уже 12, а ЖКХ, продукты и лекарства ... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

Очень демократично. Можно будет вообще пенсии не платить.Приходит раб за пенсией, а ему говорят: ... Бумажные трудовые книжки отменят к 2027 году

Аноним

Если надо будет и Клерк заразят. Фальшивые бухсайты «заразили» около 200 тыс. пользователей. Ходите на безопасный «Клерк»

Аноним

А я вообще не понимаю, почему какие то Дибилы решили, что нам надо всё проводить через онлайн кас... Чем грозит бизнесу отсутствие онлайн-касс?

Аноним

А кто такой этот ЦИК? И почему он решает, кто чего должен делать, а кто чего не должен делать?Сра... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

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Аноним

Карта мир - дерьмо.Если есть возможность избежать навязываемой карты мир - откажитесь не раздумывая. Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Аноним, Вы писали:Стыда и совести уже ни у кого не осталось. А Кремлю все пох.... Пора посыл... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Раньше была... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Сытый голодного не поймёт.Конфисковать всё, сразу по другому запоёт ренегат!&nb... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

Трудовую пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20 -вредный.... Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Аноним

Аноним, Вы писали:Расчет пенсии по баллам нужно отменять! к чему полумеры? надо пенсии совсе... Скоро работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Аноним

Трудовую пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20 -вредный.... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Вот практически все говорят, что и как и что надо правильно делать и поступать). Однако как-то ми... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

А кто пишет эти самые законы? в чьих интересах они? не надо говорить об интересах государства. В ... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Раньше была диктатура рабочих, Брехня. Раньш... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Мочить, так мочить по полной, чё мелочиться-то. Возбуждая уголовное дело против бизнесмена, правоохранители блокируют его деятельность

Аноним

Ну и правильно. Тут только нервы себе мотать. Интернет-магазины Quelle и Otto прекратили работу в России

IMA Не приходила квитанция за 2 квартал 2018, 24 июля отправила и сижу довольная, 25 квитанции нет, д... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

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Аноним

закон яровой для щизофреника с манией преследования стоит 10 триллионов, повышение пенсионного во... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

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Аноним

Раньше была диктатура рабочих, стала диктатура Буржуев28 июля в Москве состоятся шествие и митинг... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Вот вам и демократия, только говорят про то как народу жить хорошо будет, а вот спрасить у самого... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста