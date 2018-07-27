Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Большой футбол закончился- большие проблемы РОССИИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ !
Московская пенсия 20 тыс, а отъехать полчаса на электричке - уже 12, а ЖКХ, продукты и лекарства ...
Интереснее было бы посмотреть немосковских пенсионеров
Очень демократично. Можно будет вообще пенсии не платить.Приходит раб за пенсией, а ему говорят: ...
Если надо будет и Клерк заразят.
А я вообще не понимаю, почему какие то Дибилы решили, что нам надо всё проводить через онлайн кас...
А кто такой этот ЦИК? И почему он решает, кто чего должен делать, а кто чего не должен делать?Сра...
Гадость одна от этих карт. Гадость.
Манька-облигация, Вы писали:понятно, дешевле заплатить штраф, чем покупать и обслуживать кассу..д...
Аноним, Вы писали: я бы вас на работу не взял никуда Так ты, получается, тот самы...
Вы сами-то поняли, что написали? Я не имею привычки писать то, чего не понимаю. с такими э...
Карта мир - дерьмо.Если есть возможность избежать навязываемой карты мир - откажитесь не раздумывая.
Над.К, Вы писали:аньше все ресурсы, леса, порты, заводы, гэс ... принадлежали рабочим О ка...
Аноним, Вы писали:Стыда и совести уже ни у кого не осталось. А Кремлю все пох.... Пора посыл...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Раньше была...
Аноним, Вы писали:Сытый голодного не поймёт.Конфисковать всё, сразу по другому запоёт ренегат!&nb...
Трудовую пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20 -вредный....
Аноним, Вы писали:Расчет пенсии по баллам нужно отменять! к чему полумеры? надо пенсии совсе...
Трудовую пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20 -вредный....
Аноним, Вы писали:Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Раньше была диктатура рабочих, ...
Вот практически все говорят, что и как и что надо правильно делать и поступать). Однако как-то ми...
аньше все ресурсы, леса, порты, заводы, гэс ... принадлежали рабочим О как! И как же...
А кто пишет эти самые законы? в чьих интересах они? не надо говорить об интересах государства. В ...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Раньше была диктатура рабочих, Брехня. Раньш...
Мочить, так мочить по полной, чё мелочиться-то.
Ну и правильно. Тут только нервы себе мотать.
Не приходила квитанция за 2 квартал 2018, 24 июля отправила и сижу довольная, 25 квитанции нет, д...
Так и я Вам об этом, что такой учет НДФЛ с налоговым агентом оказался без надобности и ввели плос...
"стало известно, что Центризбирком не одобрил идею КПРФ провести референдум " - что и нужно было ...
Аноним, Вы писали:Раньше была диктатура рабочих, Брехня. Раньше была диктатура КПГБ. Он...
закон яровой для щизофреника с манией преследования стоит 10 триллионов, повышение пенсионного во...
закон яровой стоимостью в 10 триллионов для щизофреника с манией преследования
Раньше была диктатура рабочих, стала диктатура Буржуев28 июля в Москве состоятся шествие и митинг...
Вот вам и демократия, только говорят про то как народу жить хорошо будет, а вот спрасить у самого...
Именно эта система действовала с 1992 по 2000 год включительно. )) Вот, Вы смешной. Так и ...