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Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Посмотрите. Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госдумы.

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Мнения
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3 мнения
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Аноним
, Краснодар
Московская пенсия 20 тыс, а отъехать полчаса на электричке - уже 12, а ЖКХ, продукты и лекарства стоят так же. Что говорить про регионы. Молодым работу не найти и так, а если старики будут сидеть ещё по 5-8 лет.
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