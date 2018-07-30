Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима

Обзор самых мощных атак на финансы за неделю от Александры Баязитовой:
— Работодателей будет сажать за увольнение предпенсионера;
— Минстрой предлагает ввести налог на антитеррор: «Платон» для граждан;
— Обновлен перечень автомобилей, которые надо ставить на военный учет;
— Центробанк начал взвешивать посетителей;
— МТС подсаживает на Х: «нас поимели, теперь мы идем к вам»;
— ВС обязал нотариусов работать только по гостарифу;
— Техдиректор КИВИ намайнил полмиллиона биткоинов на 4 млрд долларов.
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