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Статьи для бухгалтера

Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима

Обзор самых мощных атак на финансы за неделю от Александры Баязитовой:

— Работодателей будет сажать за увольнение предпенсионера;

— Минстрой предлагает ввести налог на антитеррор: «Платон» для граждан;

— Обновлен перечень автомобилей, которые надо ставить на военный учет;

— Центробанк начал взвешивать посетителей;

— МТС подсаживает на Х: «нас поимели, теперь мы идем к вам»;

— ВС обязал нотариусов работать только по гостарифу;

— Техдиректор КИВИ намайнил полмиллиона биткоинов на 4 млрд долларов.

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