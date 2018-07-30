Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима

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mityai Вот это открытие! Оказывается, при капитализме человека можно и нужно эксплуатировать, ну кто бы ... Около 60% работающих трудятся без желания

twain Jkmuf, Вы писали:Так и не понятно может это только мне не понятно, что делать с платежами когда О... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

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Нам повышение пенсионного возраста, а себе с 2019 года депутаты требуют повышение зарплаты в два ... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

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У них то как раз пенсии по датским меркам будут. "Государство - это Мы!!!" так считают они. Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров

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Митингует только электорат оппозиционных партий, а любители буржуйской власти ее поддерживают уже... Счетная палата озвучила недостатки пенсионного законопроекта

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Аноним, Вы писали:Что везде по телеку показывать эту шушеру которые только и знают прыгать ,скака... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

piropark Аноним, Вы писали:piropark, Вы писали:С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возрас... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

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К 2018 всё население России разделилось на следующие обособленные социальные группы: - олигархи... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

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— Наши люди умирают от голода, милорд. — Напишем, что у нас сокращается количество ... Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%

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"По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно,..."Что ме... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

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Вы забываете, что такое государство, или просто никогда не знали! Государство существует на... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

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я вообще если честно с этими безналичными расчетами вообще ничего не поняла. 17 лет работаю бухга... Как применять ККТ при безналичных платежах

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piropark, Вы писали:С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возраст у государственны... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Ставка IMA, Вы писали:Не приходила квитанция за 2 квартал 2018, 24 июля отправила и сижу довольная, 25 к... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

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Думают, денег в бюджете прибавится, вот глупые! Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%

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Куча реальных МСП тупо обанкротится, если им предложат доплатить НДС из-за контрагента. Денег-то ... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

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Аноним, Вы писали:. А хочет продолжать плакать что государство ему что-то должно, прежде чем он н... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

twain у нас какой то очередной глюк - в одну ИФНС сдано НДС по трем... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Над.К много работающих и отдыхающих из Кубани, . Вообще-то насчет работающих все ровно наоборот -... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

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Какие рабочие места? О чем Вы? Люди встают в очередь по безработице, а им уже говорят работы нет ... Что будет с экономикой, безработицей и доходами населения после пенсионной реформы

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Аноним, Вы писали:Мой фельетон: Что мы всё рыдаем? В Абхазии пенсии 500 рублей всего и живут в ра... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Аноним

ToT, Вы писали:Чтобы Клерк заразить это очень сильно нужно постараться. И скорее всего не получит... Фальшивые бухсайты «заразили» около 200 тыс. пользователей. Ходите на безопасный «Клерк»

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возвращаем все и выдаем заново, вот и начинают снова 3 года идти и так до бесконечности открывает... Подотчетные средства: если нет возврата

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Аноним, Вы писали:Да уж... Особенно у тех с котороткой памятью о теракте в Питерской подзем... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Аноним, Вы писали:У меня пенсия 5800 ,без надбавок,постоянная прописка есть ,а временной нет( г Р... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Трудовую пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20 -вредный.... Добровольные взносы в ПФР уменьшат. Купить стаж для пенсии можно будет дешевле

Аноним

Уже не знают ,каким образом у людей деньги украсть,что за власть такая вредительская. Добровольные взносы в ПФР уменьшат. Купить стаж для пенсии можно будет дешевле

Аноним

Да уж... Особенно у тех с котороткой памятью о теракте в Питерской подземке :dash2: Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Над.К, Вы писали:Т.е. в стране надо обязать стучать друг на друга? Не помешает. И в целях б... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Не далее как сегодня. Дамочка в офисе Ростелекома орала что у нее квартиранты и с нее не имеют пр... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры