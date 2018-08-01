Как перевести работника на режим неполного рабочего времени

Действующее трудовое законодательство предусматривает, что перевод на режим неполного рабочего времени возможен по инициативе обеих сторон правоотношений: сотрудника и нанимателя.

Первый может быть заинтересован в особом графике по личным мотивам, в связи с состоянием здоровья. Второй использует «урезанную» неделю, чтобы не прибегать к крайней мере – сокращению штата с целью удержать бизнес на плаву в неблагоприятной экономической ситуации.

Что такое неполное время

Понятие рабочего времени раскрывается в трудовом законодательстве (ст. 91 ТК РФ). Под ним понимаются периоды, когда наемный специалист занят исполнением трудовых обязанностей, иные временные интервалы, если это вытекает из положений федерального законодательства.

Нормальная продолжительность трудовой недели составляет 40 часов (ст. 91 ТК РФ). Неполное рабочее время – то, которое оказывается меньше прописанного в Кодексе. Оно может проявляться в следующих форматах:

уменьшение числа рабочих дней в неделю;

сокращение продолжительности смены;

«урезание» смен с одновременным уменьшением числа выходов в неделю.

Неполное время устанавливается по инициативе любой из сторон трудовых правоотношений: сотрудника или нанимателя. Оно согласовывается в момент приема на работу или позднее, после подписания трудового контракта путем заключения дополнительного соглашения к нему. Особый график означает снижение заработной платы специалиста пропорционально количеству «недоработанных» часов.

Инициатива исходит от сотрудника

Работник вправе обратиться к нанимателю с просьбой об установлении неполной недели, если это продиктовано его личными интересами. Одобрение инициативы сотрудника – добрая воля администрации во всех ситуациях, кроме перечисленных в статье 93 ТК РФ. Фирма не может отказать следующим категориям лиц:

женщинам «в положении»;

отцу или матери ребенка до 14-ти лет (или до 18-ти, если он имеет инвалидность);

лицу, ухаживающему за больным близким родственником, если недуг последнего подтвержден медицинским заключением.

Наемный специалист, заинтересованный в особом графике, пишет заявление на имя руководства, где указывает:

Ф.И.О. и должность;

дату, с которой он хочет перейти на неполную неделю;

описание причин, вынудивших его поменять график.

Заявление заверяется собственноручной подписью составителя. Если причиной перехода на «урезанную» неделю становится беременность или болезнь родственника, прикладывается справка.

Если фирма одобряет инициативу работника издается приказ о неполном рабочем дне (см. образец ниже). В документе содержатся данные:

его дата и номер;

место составления;

наименование работодателя;

Ф.И.О. и должность специалиста;

дата, с которой меняется график;

его подробное описание (число смен, время их начала и окончания и т.д.).

Документ заверяется подписью руководителя компании и сотрудника, тем самым подтверждающего свое ознакомление с ним. Когда приказ издан, стороны отражают принятые изменения в дополнительном соглашении к трудовому контракту.

Перевод по инициативе нанимателя

Фирмы-работодатели вправе вводить режим неполного времени в ситуациях, если в них происходят изменения технологии или организационной структуры, способные повлечь массовые сокращения персонала (ст. 74 ТК РФ). Вынужденная мера может быть использована не более полугода. Если у инспекции по труду возникнут вопросы, руководство будет обязано доказать и подтвердить, какие именно обстоятельства заставили его ухудшить положение работников.

О принятом решении администрация уведомляет персонал письменно и под роспись не менее чем за два месяца до его реализации. Затем издается приказ об установлении неполного рабочего дня по образцу, действующему на предприятии. Далее информация об изменениях вносится в дополнительные соглашения к контрактам работников с указанием сроков действия особого графика.

Если наемный специалист не согласен работать в новых условиях, правоотношения с нанимателем прекращаются на основании пункта 2 части 1 статьи 81 ТК РФ.

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