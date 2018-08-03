Законные способы обналичивания

Безусловно, по вопросам обналичивания денежных средств написано значительное количество статей, разъяснений и т.д., а сказано и того больше, но в любом случае, данная тема остается актуальной, поскольку хозяйствующему субъекту зачастую требуются наличные средства на:

1) выплаты работникам и бенефициарам;

2) расчеты с контрагентами;

3) выдачу денежных средств под отчет;

4) представительские расходы;

5) и иные цели.

Однако как появляющаяся информация из Минфина, ФНС, так и внесение изменений в нормативные правовые акты, имеют своей целью ограничение оборота наличных денежных средств, а также усиление контроля над их получением и расходованием.

При этом самыми распространенными способами получения которых в настоящее время остаются: займы, получение наличных средств через индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты, выплата дивидендов, что более подробно будет рассмотрено в настоящей статье.

Получение наличных денежных средств через ИП

Постановлением Конституционного суда РФ от 17.12.1996 № 20-П разъяснено, что гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем, использует свое имущество не только для занятия предпринимательской деятельностью, но и в качестве собственно личного имущества. Имущество гражданина в этом случае юридически не разграничено. Таким образом, денежные средства на расчетном счете предпринимателя являются его личной собственностью как физического лица. Собственник вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащим ему имуществом и совершать с ним любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Индивидуальный предприниматель после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей может использовать денежные средства как путем снятия их с расчетного счета в целях использования для личных нужд, так и путем перевода на личный счет (Письма Минфина от 19.04.2016 № 03-11-11/24221 и от 11.08.2014 № 03-04-05/39905).

Ограничения для снятия индивидуальным предпринимателем денежных средств с расчетного счета законодательством РФ не установлены, как не установлены и цели, на которые индивидуальный предприниматель вправе снять денежные средства. Получить денежные средства с расчетного счета на личные нужды возможно следующими способами: 1) по чеку; 2) переводом на личный банковский счет либо депозит.

Несмотря на то, что по общему правилу Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения прав клиента на распоряжение денежными средствами по своему усмотрению (п. 3 ст. 845 ГК РФ), у кредитной организации могут быть установлены лимиты на снятие наличных денежных средств с расчетного счета в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») и (или) предусмотрены повышенные проценты для проведения подобных операций сверх определенного лимита. При этом указанные действия Банка не нарушают прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, поскольку его права могут быть реализованы иным способом, например, путем безналичных расчетов (Постановление АС СЗО от 22.12.2015 по делу № А05-957/2015).

Получение наличных денежных средств физическими лицами

Пунктом 1 ст. 861 ГК РФ установлено, что расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке.

Действующее законодательство не содержит положений, предусматривающих предельный размер наличных расчетов между организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, напротив, согласно п. 5 Указания ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы.

Аналогичные нормы также содержатся и в Положении об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденным Банком России 24.12.2004 № 266-П, согласно которым физическое лицо вправе осуществлять по банковскому счету физического лица с использованием банковской карты операции в валюте РФ, в отношении которых законодательством РФ не установлен запрет (ограничение) на их совершение.

Банком России и Минфином возможность ограничения сумм по наличным расчетам обсуждается с 2012 года, несмотря на это, в настоящее время по информации Минфина не рассматривается введение ограничения на максимальную сумму наличных средств для расчетов физических лиц, хотя Банком данные операции могут быть отнесены в разряд сомнительных (подозрительных) по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), кроме того, на основании Федерального закона от 27.06.2018 № 167-ФЗ Банки получили право приостанавливать подозрительные операции на срок до 2-х рабочих дней.

Получение наличных денежных средств через корпоративные карты

Корпоративные карты используются как для снятия наличных, так и для осуществления безналичных расчетов. При этом для осуществления расчетов по корпоративным картам работникам не требуется писать заявления, а руководителю — издавать отдельный распорядительный документ (п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У), а также не требуется переводить деньги из банка в кассу для выдачи их под отчет, а при снятии средств с корпоративной карты — проводить их через кассу.

Согласно п. 2.5. Положения ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» клиент — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт следующие операции:

получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления на территории РФ в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и представительских расходов;

получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории РФ для оплаты командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории РФ;

совершать иные операции в валюте РФ на территории РФ и в иностранной валюте, в отношении которых законодательством РФ, в том числе валютным и нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение.

В связи с увеличением объема операций по снятию наличных денежных средств и полагая, что кредитные организации формально относятся к обязанностям программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при обслуживании корпоративных карт формально, Банк России изданием Методических рекомендаций от 21.07.2017 № 19-МР рекомендовал кредитным организациям повысить внимание к операциям клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с получением денежных средств с корпоративных карт, а также выработал признаки, свидетельствующие о недобросовестности клиентов:

отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период — 30 и более процентов;

с даты создания юридического лица прошло менее 2-х лет;

деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денежных средств на банковский счет и списание денежных средств с банковского счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных операций;

поступление от контрагента денежных средств на банковский счет клиента происходит с одновременным поступлением денежных средств от того же контрагента на банковские счета других клиентов;

денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 000 рублей;

снятие наличных денежных средств осуществляется регулярно, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий 3 — 5 дней со дня их поступления;

снятие наличных денежных средств осуществляется, как правило, в сумме, не превышающей 600 000 рублей, либо в сумме, равной или незначительно меньшей размера максимального определенного кредитной организацией размера суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться клиенту — юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение одного операционного дня;

снятие наличных денежных средств осуществляется в конце операционного дня с последующим снятием наличных денежных средств в начале следующего операционного дня;

у клиента имеется нескольких корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денежных средств.

Получение наличных денежных средств посредством выплаты дивидендов

ООО вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

При этом Федеральный Закон № 14-ФЗ не содержит императивных норм относительно установления ограничений по форме распределения прибыли. С одной стороны выплата дивидендов может производиться имуществом общества либо производимыми им товарами, с другой стороны, отсутствуют нормы ограничивающие выплату дивидендов в неденежной форме либо требования об указании в уставе общества о распределения прибыли данным способом, напротив судебная практика и разъясненения государственных органов, как-то Постановления ФАС ВВО от 04.04.2012 по делу № А82-11199/2010, ФАС ВСО от 04.03.2011 по делу № А33-11998/2009, Письмо Минэкономразвития России от 27.11.2009 № Д06-3405 допускают возможность выплат подобным способом.

При этом Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливает, что дивиденды акционерам выплачиваются деньгами и только в предусмотренных уставом случаях в виде дивидендов можно передавать и иное имущество.

Таким образом, несмотря на то, что по статистике объемы обналичивания денежных средств физическими лицами сокращаются (например, в 2017 году сокращение составило более чем в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом), на что, безусловно влияют также законодательные запреты и ограничения, а также контроль со стороны кредитных организаций, число корпоративных карт растет, например, по данным ЦБ на конец 3 квартала 2017 в России было выпущено 2, 2 млн. штук, а в аналогичном периоде прошлого года — 1, 4 млн., в связи с чем возможно, сделать вывод о том, что данный вид расчетов не теряет своей актуальности.

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