Как власти оправдывают повышение пенсионного возраста. Самые яркие цитаты

Прелестно. Прелестно. Настоящие демократы.
Аноним, Вы писали: И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по сви...
Ха! Где-то есть условия хуже чем в СБ?совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого...
Аноним
3 часа назад, Иркутск
Гражданским кодексом, например И в каком месте Г.К. сказано, ч...
А, может быть, не все 25 млн. потенциально самозанятые? Может быть, они безработные или тунеядцы?
В Белоруссии налоговую сожгли. И опосля этого Бравый Батька Лукашенко перенёс закон о тунеядстве ...
Сама себя цитирую:
Минимальное и максимальное пособия по безработицы такие
смешные, что многие д...
Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие трудовой
деятельности, условия которой под...
они потом эти суммы по закону выводят из под НДФЛ. Ой, ну не смешите. Там столько нужно бу...
По НДФЛ после каждого отчета присылают письмо о задолженности. Что то у них не так настроено в пр...
Мне нравится (1)Ответить#5 Аноним
6 часов назад, Тольятти
Не будет этого не когда .... фант...
А те, кто получает больше и может в силу этого оплачивать лечение и обучение, они потом эти суммы...
Слов уже нет, одни эмоции!!!! Не надо даже эмоций! Рабам нельзя нервничать!. Нужно просто ...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:отдала за неё последние деньги и что бы погостить кредит сдаю ...
Закрывайте всё, рабам не нужно ничего, только похлебка.
Бендер не скупился на обещания
а в сущности реформа пенсионная действительно назрела...силовичкам-тыловичкам с их большими льгот...
если и в 55 работы нормальной для людей со здоровьем к этому возрасу прошедшим все ваши перестрой...
"Подобное притягивает подобное" - Первоклассник
«Обязательно надо вернуть долг гражданам по накопительной части. Также надо снижать ст...
Под суд президента и его прихвостней всю щайку воров казнь на красной площади ....
Аноним, Вы писали:да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запра...
У меня пенсионный украл 10 лет, якобы у них не сохранилось сведений о моём предприятии. Нормальны...
да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запрашивать у вас эти б...
Гражданским кодексом, например
Скажите, как быть: сотрудник пополняет счёт корпоративной сотовой связи через онлайн-банк собстве...
Блатных и чиновников скоро это коснется!!!!
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: а если у предприятия нет денег? И вообще это может быть...
Народная движуха началась!!!
да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запрашивать у вас эти б...
elena.noxa, Вы писали:В случае сбоя, поди докажи, что ты не верблюд. В советское время говорили: ...
Моя мама ежемесячно своей сестре отправляет почти всю пенсию: одну и ту же сумму, примерно в...
Письмо это ростовское уже несколько дней гуляет по интернету. Я его еще дня три назад видела ))
Вы на основании УСТНЫХ разъяснений налоговиков, а не Минфина, таблицу составили - без всяких снос...
Ну-ну...))) я почему то так и думала. Ждите.
Между прочим, это первое ПИСЬМЕННОЕ официальное разъяснение налоговой по спорному вопросу, подпис...