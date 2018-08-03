Аноним

Прелестно. Прелестно. Настоящие демократы. Как власти оправдывают повышение пенсионного возраста. Самые яркие цитаты

yante Аноним, Вы писали: И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по сви... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

Аноним 3 часа назад, Иркутск Гражданским кодексом, например И в каком месте Г.К. сказано, ч... Законные способы обналичивания

Аноним

В Белоруссии налоговую сожгли. И опосля этого Бравый Батька Лукашенко перенёс закон о тунеядстве ... Пенсионный фонд взорвали

Натали Б Сама себя цитирую: Минимальное и максимальное пособия по безработицы такие смешные, что многие д... Безработных предпенсионеров в России немного

Натали Б Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие трудовой деятельности, условия которой под... В чем плюсы легализации трудовых отношений

Над.К они потом эти суммы по закону выводят из под НДФЛ. Ой, ну не смешите. Там столько нужно бу... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

msw По НДФЛ после каждого отчета присылают письмо о задолженности. Что то у них не так настроено в пр... От уплаты каких налогов чаще всего уклоняются россияне

Аноним

Мне нравится (1)Ответить#5 Аноним 6 часов назад, Тольятти Не будет этого не когда .... фант... Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации

Аноним

А те, кто получает больше и может в силу этого оплачивать лечение и обучение, они потом эти суммы... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:отдала за неё последние деньги и что бы погостить кредит сдаю ... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

а в сущности реформа пенсионная действительно назрела...силовичкам-тыловичкам с их большими льгот... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

если и в 55 работы нормальной для людей со здоровьем к этому возрасу прошедшим все ваши перестрой... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Под суд президента и его прихвостней всю щайку воров казнь на красной площади .... Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Nаdine Аноним, Вы писали:да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запра... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

У меня пенсионный украл 10 лет, якобы у них не сохранилось сведений о моём предприятии. Нормальны... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запрашивать у вас эти б... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

Гражданским кодексом, например Законные способы обналичивания

Аноним

Скажите, как быть: сотрудник пополняет счёт корпоративной сотовой связи через онлайн-банк собстве... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Блатных и чиновников скоро это коснется!!!! Пенсионный фонд взорвали

ВВбух Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: а если у предприятия нет денег? И вообще это может быть... Что нужно знать про пилотный проект ФСС в 2018 году

Аноним

Народная движуха началась!!! Пенсионный фонд взорвали

Аноним

да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запрашивать у вас эти б... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

ВВбух elena.noxa, Вы писали:В случае сбоя, поди докажи, что ты не верблюд. В советское время говорили: ... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Натали Б Моя мама ежемесячно своей сестре отправляет почти всю пенсию: одну и ту же сумму, примерно в... Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

Аноним

Вы на основании УСТНЫХ разъяснений налоговиков, а не Минфина, таблицу составили - без всяких снос... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»