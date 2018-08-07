Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Долгие послереволюционные годы (я имею ввиду революцию 91 года, естественно) налогоплательщики-граждане шли как бы вторым сортом. В смысле контроля со стороны ФНС. Юрлицам приостанавливали операции по счетам за не вовремя сданную отчетность, за то, что не отрапортовали по электронке о получении сообщения из ИФНС. Их, предпринимателей, проверяли выездным образом, «шкурили» и «обезжиривали» всегда, а сейчас это делают с особым остервенением.

Успехи ФНС в этой работе вызывают уважение, да вот беда: скоро не с кого будет брать. Малый и средний бизнес балансирует на берегу реки Стикс (река, через которую Харон перевозит на лодочке души умерших по греческой мифологии). Извините за мой черный юмор, но сейчас речь уже не о юрлицах.

Контролем физлиц налоговая служба занималась, но без фанатизма. Но теперь тотальный контроль накрыл и граждан.

В соответствии со ст. 227-229 НК декларацию 3-НДФЛ обязаны сдавать все граждане, которые получили доход не по месту работы в виде заработной платы, а, например, сдавали в аренду недвижимость, продали квартиру или автомобиль.

Вот перечень всех доходов, получение которых обязывает граждан подать декларацию 3-НДФЛ: Продажа имущества (дом, автомобиль, загородный участок) и имущественных прав, в том числе доли в бизнесе или ценных бумаг.

Сдача имущества в аренду.

Денежные перечисления из источников, находящихся за пределами страны.

Подарки, в том числе в виде транспорта, недвижимости, акций и прочего от неблизких родственников и людей, с которыми получатель не связан родственными отношениями.

Вознаграждения из источников, не имеющих статуса налогового агента.

Наследники авторов изобретений, произведений науки или искусства, получающие вознаграждения.

Выигрыш в лотерею или иную игру, сопряжённую с риском.

Также эту декларацию сдают ИП на общей системе налогообложения, адвокаты и нотариусы.

По действующему законодательству непредставление декларации 3-НДФЛ или ее представление с опозданием, карается штрафом в размере 5% от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. Вместе с тем штраф не может быть меньше 1000 руб. и не должен превышать 30% суммы налога.

Государству показалось, что штрафа недостаточно.

Теперь, после вступления в силу Федерального закона от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования» у налоговиков появилась дополнительная возможность для контроля и давления. Они могут приостановить операции по банковским счетам граждан, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но обязаны были это сделать. Ну, еще есть опасность, что налоговики могут ненароком ошибочно подумать, что вы должны подать декларацию.

Ранее мы писали , что все сведения о счетах граждан переданы от банков в ФНС.

Через 10 дней после окончания срока подачи декларации, который приходится на 30 апреля, вы неожиданно можете обнаружить, что банкомат не принимает вашу банковскую карточку.

А вы и забыли, что в прошлом году продали автомобиль, а налоговую декларацию не подали... Ну, ничего страшного, все деньги не отнимут. Сдадите декларацию, и в течение одного дня налоговики обязаны счет разблокировать.

Но неприятно, страшно действие неожиданностью. Все хорошо, и вдруг раз! И счет не работает. Так что берегите честь смолоду, а банковский счет после 10 мая.

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