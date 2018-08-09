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НДС 20%. А что мы вообще знаем про НДС?

Канал Баблишко начал делать интересные видео. 

Источник: Баблишко

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
НДС, это оброк, который платят люди, так как НДС сидит в стоимости любого товара.
В США НДС называется налог с продаж. "Жопа есть, а слова нет".
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