НДС 20%. А что мы вообще знаем про НДС?

Аноним

Хочу знать, какой анекдот теперь нельзя читать и слушать. РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Аноним, Вы писали:---12, Вы писали:Грудинин!!!!!!!!!!Путина на пенсию 8500р Какой ещё Грудин... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Zveruga Наказывать работодателя из-за установления отношений между ИП и ООО не согласно трудовому договор... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

пора уже привыкнуть, что хороших новостей кроме новой ракеты и нового танка у нас не бывает, оста... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Работает бухгалтером дама с 2007 года, то есть стаж 8 лет но ... Вся бухгалтерия, как и я, ищет работу

Аноним

Аноним, Вы писали:НЕ согласен. Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45.Внесите изменения... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

это все так. но и "энтузиасты сокращения" тоже не лыком шиты. в случае отказа применяют при... Как уволить сотрудника за 10 минут

Аноним

директор недееспособен, умер или суд признал его безвестно отсутствующим;Придется директорам стат... Налоговики угрожают: налоговые декларации могут быть аннулированы

Аноним

Эдмонд Непряхин, Вы писали:И всё-таки процесс занял 15 минут.Девчонку "развели".В такие моменты н... Как уволить сотрудника за 10 минут

saigak Я одна прочитала это голосом Жириновского? :)А по сути....мне уже страшно от его предсказаний. ..... Владимир Жириновский: повышение НДС приведет к краху экономики

saigak Над.К, Вы писали:А мне вот это понравилось или предприниматель, которых уже исключили из реестра;... Налоговики угрожают: налоговые декларации могут быть аннулированы

Аноним

Какой он единый, Навальный? Мэра в Москве! Шизоид :fire: В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Эдмонд Непряхин И всё-таки процесс занял 15 минут.Девчонку "развели".В такие моменты надо вспоминать волшебную фр... Как уволить сотрудника за 10 минут

Над.К А мне вот это понравилось или предприниматель, которых уже исключили из реестра; ИП, исключ... Налоговики угрожают: налоговые декларации могут быть аннулированы

Аноним

Аноним, Вы писали: Наивная вы наша, а с чего вы решили, что при демократии вам будут говорит... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Над.К Принять на работу кассира и вопрос с чеками решён Угу, и платить ему зарплату больше, чем ... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Аноним

elena.noxa, Вы писали:Пенсионный возраст несомненно надо было повышать, но не так кардинально. Же... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Старый ворчун Таня GH2, Вы писали:Не совсем так. Кому-то платили разные проценты с разными ограничениями. Сист... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

bergamotik, Вы писали:Мы - ТСН, помимо жилых помещений обслуживаем парковочные места, котор... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Над.К А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор, ... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Раньше сажали по анонимному доносу при Сталине.Сейчас за анекдот в инт-те. РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Zveruga А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор, а сам... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Таня GH2, Вы писали:Не совсем так. Кому-то платили разные проценты с разными ограничениями. Сист... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Аноним, Вы писали:Бьюсь об заклад, депутаты примут такой закон, из которого опять исключат себя л... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Лож вМоскве прожиточный 17000,и нечего врать. Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Над.К почему он по вашему не сможет докумекать предложить работнику оформиться как самозанятый, ведь та... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Теперь в ФССП пора зайти... Ещё пару "законов" и до нал... Пенсионный фонд взорвали

Аноним

Что уже не действует, кадастровая стоимость или нет? ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4425@ от 03.07.2018