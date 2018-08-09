НДС 20%. А что мы вообще знаем про НДС?

Хочу знать, какой анекдот теперь нельзя читать и слушать.
Аноним, Вы писали:---12, Вы писали:Грудинин!!!!!!!!!!Путина на пенсию 8500р Какой ещё Грудин...
Наказывать работодателя из-за установления отношений между ИП и ООО не согласно трудовому договор...
пора уже привыкнуть, что хороших новостей кроме новой ракеты и нового танка у нас не бывает, оста...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Работает бухгалтером дама с 2007 года, то есть стаж 8 лет но ...
Afrа, Вы писали: наличие несоответствий в расчетах, представленных в территориальные органы ...
Аноним, Вы писали:НЕ согласен. Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45.Внесите изменения...
это все так. но и "энтузиасты сокращения" тоже не лыком шиты. в случае отказа применяют при...
директор недееспособен, умер или суд признал его безвестно отсутствующим;Придется директорам стат...
Эдмонд Непряхин, Вы писали:И всё-таки процесс занял 15 минут.Девчонку "развели".В такие моменты н...
Аноним, Вы писали:Хорошая картинка. Дети начали понимать, что прививки, это Гадость. Ничего ...
Я одна прочитала это голосом Жириновского? :)А по сути....мне уже страшно от его предсказаний. .....
Над.К, Вы писали:А мне вот это понравилось или предприниматель, которых уже исключили из реестра;...
Старый ворчун, Вы писали:buhy, Вы писали:Аноним, Вы писали: По учебе в институте на дневном ...
Ага, нет хлеба - ешьте пирожные!
Какой он единый, Навальный? Мэра в Москве! Шизоид :fire:
И всё-таки процесс занял 15 минут.Девчонку "развели".В такие моменты надо вспоминать волшебную фр...
А мне вот это понравилось или предприниматель, которых уже исключили из реестра; ИП, исключ...
Аноним, Вы писали: Наивная вы наша, а с чего вы решили, что при демократии вам будут говорит...
Принять на работу кассира и вопрос с чеками решён Угу, и платить ему зарплату больше, чем ...
elena.noxa, Вы писали:Пенсионный возраст несомненно надо было повышать, но не так кардинально. Же...
Таня GH2, Вы писали:Не совсем так.
Кому-то платили разные проценты с разными ограничениями. Сист...
bergamotik, Вы писали:Мы - ТСН, помимо жилых помещений обслуживаем парковочные места, котор...
декларацию представили компания или предприниматель, которых уже исключили из реестра;директор не...
А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор,  ...
Раньше сажали по анонимному доносу при Сталине.Сейчас за анекдот в инт-те.
А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор, а сам...
Таня GH2, Вы писали:Не совсем так.
Кому-то платили разные проценты с разными ограничениями. Сист...
Аноним, Вы писали:Бьюсь об заклад, депутаты примут такой закон, из которого опять исключат себя л...
Что значит "не действует" или "действует"?
Лож вМоскве прожиточный 17000,и нечего врать.
почему он по вашему не сможет докумекать предложить работнику оформиться как самозанятый, ведь та...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Теперь в ФССП пора зайти... Ещё пару "законов" и до нал...
«Поддерживаете ли вы то, что не согласны с тем, что тот возраст, который у&n...
Что уже не действует, кадастровая стоимость или нет?
Над.К Дак вот, когда работодатель подумал о выгоде, он докумекал, что нужно предложить работ...