«Нужен кэш!» – чем заменить незаконную обналичку

Среди собственников бизнеса вопрос источника получения наличных денежных средств также популярен как оптимизация НДС, но при всей очевидности вывода о том, что «кэш нужен всем», способы его законного получения зависят от того, на какие цели он требуется и сколько его нужно.

Некоторые собственники бизнеса на наших семинарах улыбаются: «Мол, что за вопрос, способ получения наличных денежных средств известен и традиционен. Есть специальные люди и организации, „помогающие“ компаниям наличные денежные средства получить и НДС с налогом на прибыль оптимизировать. Все это до сих пор работает, хотя и подорожало».

Конечно, предпринимательская деятельность основана на риске, и каждый собственник бизнеса сам решает в каких границах этот риск находится, но в 2018 году обналичивание денежных средств через «помойки» — мина замедленного действия, сродни покупки «бумажного» НДС или вывода денег в офшор.

И дело даже не в незаконности этих способов, а в их перспективности. На каждом нашем семинаре мы слышим десятки реальных историй от бизнесменов о последствиях обналичивания: это и получение требований ФНС о подаче «уточненок», и вызовы на комиссии по легализации налоговой базы, и выездные налоговые проверки с многомиллионными доначислениями. Судебная практика, которую мы еженедельно мониторим, тоже на стороне налоговиков. Они выигрывают больше 94% споров с налогоплательщиками по связям с обнальными компаниями.

Но одно дело сказать, что обналичивать плохо (тут трудно поспорить), а другое — дать альтернативные законные решения. Для решения этой задачи важно разделить ее на составляющие и ответить на вопросы: для чего и сколько нужно наличных.

1. Наличные для собственника бизнеса. Не устаем повторять в статьях, на своих семинарах и при реализации проектов налоговой и корпоративной реструктуризации бизнеса: каким бы не были способы налоговой оптимизации (белыми, серыми, черными), у собственников бизнеса должен быть подтвержденный доход, соразмерный масштабам бизнеса и фактическими расходам.

С точки зрения налогового контроля неподтвержденные официальным доходом покупки учредителей и директоров (и членов их семей) — косвенный признак обналичивания денежных средств. Данный вопрос исследуется в первом разделе Заключения по результатам предпроверочного анализа, который ложится в основу решения о проведении выездной налоговой проверки. Поэтому расходы собственников бизнеса и членов их семей под контролем.

Немаловажный факт. Подтвержденный доход позволяет безбоязненно инвестировать денежные средства в иностранных юрисдикциях, без создания сложных и дорогостоящих юридических конструкций, включающих контролируемые иностранные компании и офшоры, с одновременным решением задач о контроле денежных средств за рубежом и возможностей ими распоряжаться (включая возврат в РФ).

На семинарах 23 августа 2018 года в Санкт-Петербурге (с онлайн-трансляцией в регионы) и расширенном закрытом семинаре 13-14 сентября 2018 года в Москве мы рассказываем о десятках способов получения законного дохода собственниками бизнеса и неочевидных нюансах: например, выплату дивидендов выгоднее производить с низконалоговой организации (с конечной «стоимостью» дивидендов в 14-15%), но для этого в нее должен переместиться центр прибыли, при этом необходимо избежать рисков обвинения в дроблении бизнеса или резкого снижения налоговой нагрузки в группе компаний.

Использование бенефициара в качестве хранителя активов сопровождается вопросом безналоговой передачи этих активов от действующего собственника и достаточностью и обоснованностью арендных платежей, с сохранением деловой цели (аналогичная задача стоит при передаче нематериальных активов).

Популярный способ в виде использования функции ИП-управляющего при всех очевидных оптимизационных плюсах, таит в себе опасность признания договора трудовым, а полученной налоговой выгоды необоснованной — на семинаре мы рассказываем, как этого избежать на реально реализованных проектах, их логику и вариативность решений.

2. Наличные нужны на выплату заработной платы. Подходы к определению «стоимости» зарплатных налогов рознятся от 30% (только взносы) до 61% (НДФЛ, взносы и НДС) от размера зарплаты. Зарплатные налоги контролируются как налоговиками (например, письмо ФНС от 25 июля 2017 г. № ЕД-4-15/14490@ «О работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам»), так и банками (методические рекомендации ЦБ 10-МР от 13.04.16, 18-МР от 21.07.2017 г. и др.). При этом налоговые на местах несмотря на приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ часто не включают НДФЛ в расчет налоговой нагрузки.

Зарплатные налоги — сложный вопрос, который касается не только оптимизации, но и вопросов управления, структуры бизнеса в целом. И здесь есть решения, часть из которых помимо оптимизационного эффекта позволяют работодателю выглядеть конкурентоспособнее перед работниками, а это важно не только при использовании высококвалифицированного труда, но и в массовых профессиях, например, продажах.

Мы подробно объясняем 8 способов оптимизации НДФЛ и 12 способов оптимизации взносов, неочевидные риски и возможности. Сразу отметим, что в отличии от некоторых «специалистов» мы не предлагаем из 12 штатных сотрудников сделать 8 ИП, опутав конструкцию агентскими договорами. Решения должны быть выверенными, поскольку находятся под пристальным вниманием проверяющих.

3. Наличные нужны, скажем так, на «представительские» расходы. «Не подмажешь — не поедешь» — часто бизнес без откатной составляющей не может работать, не будем оценивать плюсы и минусы этого факта, это просто реальность. И здесь необходимо понимать масштаб проблемы: одному из наших доверителей нужно было 18 млн рублей наличными ежемесячно на «дружескую помощь». Учитывая специфику бизнеса и позицию собственника, большая часть денег была направлена через дивиденды при необходимых суммах в пределах одного миллиона. Решение могло бы быть другим (от использования ИП УСН 6%, до одноразовых сделок по принципу покупка за безнал — продажа физическим лицам за наличные и т.п.).

Формат статьи не позволяет рассказать обо всех способах замены незаконной обналички на законные способы оптимизации, об этом мы подробно говорим на наших семинарах 23 августа 2018 года в Санкт-Петербурге (с онлайн-трансляцией в регионы) и расширенном закрытом семинаре 13-14 сентября 2018 года в Москве (без фото и видеозаписи). Приходите!

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