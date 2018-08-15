ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

ФНС выпустила письмо от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@, в котором дала разъяснения по вопросам, касающимся необходимости применения ККТ. Речь идет о спорных моментах, которые не дают покоя бухгалтерам – выплаты по договорам ГПХ и зарплаты сотрудникам, покупки через подотчетников.

УФНС по Еврейской АО сегодня довело до сведения налогоплательщиков данные разъяснения.

Выплаты физлицу по договору ГПХ

В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

Согласно пункту 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или БСО в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты).

Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона № 54-ФЗ ККТ применяется, в частности, лицом, которое оказывает услуги, и которое формирует и передает (направляет) кассовый чек клиенту.

При заключении организацией (ИП) договора ГПХ с физлицом на оказываемые им в пользу такой организации (ИП) услуги и последующей выплате денежных средств физлицу клиентом будет являться сама организация (ИП). В данном случае услуги оказывает физлицо, однако, ввиду положения пункта 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, ККТ применяется исключительно организациями и ИП.

В указанном случае прямых указаний на обязанность применения ККТ (например, выплата выигрыша в азартной игре или лотерее, либо осуществление страховой выплаты и др.) либо изъятий из освобождения в обязанности применения ККТ (например, разносная торговля товарами, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, прием металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.) законодательство не содержит. Кроме этого, в названном случае приема металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней применение ККТ необходимо, поскольку услугу оказывает сама организация (ИП).

Учитывая изложенное, при осуществлении организацией (ИП) выплаты денежных средств физлицу в рамках обязательств по договору ГПХ применение ККТ и выдача кассового чека не производятся.

Расчеты через подотчетников

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, включенная в реестр ККТ, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ. Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) ИП, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Учитывая изложенное, ККТ должна применяться при расчетах между организациями и ИП наличными денежными средствами либо с предъявлением электронного средства платежа.

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации. Также важным фактором взаимодействия двух организаций является договор. В случае соблюдения указанных условий расчет осуществляется между организациями, и при таком расчете применяется одна единица ККТ и формируется один кассовый чек. При этом ККТ применяется лицом, которое оказывает услуги (продает товары, выполняет работы), с выдачей (направлением) кассового чека.

При этом, если продавцом достоверно не установлен статус лица как подотчетного (например, что могло быть достигнуто предъявлением подотчетным лицом доверенности), то ККТ продавцу следует применять в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем – физлицом.

Кроме этого, реквизитный состав кассового чека, сформированного при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ, должен содержать, в частности, следующие реквизиты: наименование покупателя (клиента) (наименование организации, ФИО ИП) и ИНН покупателя (клиента). Данные положения вступают в силу с 01.07.2019.

Указание данных реквизитов в кассовом чеке позволит оформить расчет одним чеком с идентификацией обеих сторон в качестве организаций.

До 01.07.2019 указанные расчеты могут осуществляться также с использованием одной единицы ККТ и формированием одного кассового чека без указания в нем сведений об ИНН покупателя.

Выдача зарплаты и денег подотчетникам

В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Учитывая изложенное, выдача сотруднику организации зарплаты, матпомощи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и возврат сотрудником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, не образуют природу расчета в смысле Федерального закона № 54-ФЗ и, следовательно, не требует применения ККТ.

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