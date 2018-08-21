Нетворкинг: кому нужна толпа посредников в обналичке

На канале Баблишко рассказывают, что в последнее время набирает популярность нетворкинг (искусство заведения связей). На первый взгляд это хорошо, что люди общаются, знакомятся и обзаводятся полезными связями. Но различные «гуру» нетворкинга внушают необходимость монетизации своих связей, что зачастую приводит к следующему.

Новоявленный «нетворкер» знакомится с человеком, занимающимся «оптимизацией» (часто информация об оптимизаторе ограничивается именем и номером телефона), получает минимальный набор знаний о предлагаемых услугах и тут же стремится монетизировать новый контакт. Начинается поиск «клиентов» и реклама «услуг». Подвох в том, что «нетворкер» в большинстве случаев самостоятельно не может проверить качество предоставляемых услуг, однако подгоняемый жаждой лёгких денег (ему обещан процент) убеждает потенциальных клиентов в том, что знает и работает с «оптимизатором» уже долгое время. Стоит ли говорить, что после первого перевода безнала оптимизатор пропадает, а горе-нетворкер попадает в сложную ситуацию, связанную с необходимостью возврата средств.

Начнём с того, а кто, собственно, такие эти посредники? Обычно это мальчики, реже девочки, 25-30 лет, абсолютно без мозгов но с диким желанием легких денег. На этом все. Ни понимания процессов у них нет, ни критического мышления, ни умения просчитать пару ходов вперёд. Пустышки.

Казалось бы, зачем с такими работать каждой из сторон сделки?

С заказчиками теневых услуг/предпринимателями все понятно. Посредники, обуреваемые жаждой наживы, вешают беднягам на уши тонны лапши (в которую сами очень часто верят).

А зачем такие люди продавцам? Вот тут самое интересное.

Обычно продавцы услуг подкупают посредников неплохим процентом. Многие даже обещают выплачивать его все время, пока клиент пользуется услугами. Но чем все это заканчивается? 99% не будут платить посреднику. Есть два варианта развития событий. На примере обнала.

1. Безобидный вариант.

Посредник приводит хорошего клиента и с ним начинается работа. При этом посредник не сводит клиента и обнальщика, а замыкает работу на себя. Такое бывает иногда. Рано или поздно обнальщику перестаёт нравиться идея отдавать процент посреднику и он решает его выдавить из цепи. А сделать это очень просто. Внезапно в работе появляется сбой (не дошли деньги, заблокировали счёт, пришёл запрос и т.д.). В этой ситуации клиент, не получив желаемого, начинает трясти посредника. Тот обращается к обнальщику но решить вопрос не может. Уже на этом этапе 90% посредников отскакивают, замыкая клиента напрямую на обнальщика. С оставшимися 10% тоже не сложно разобраться. Искусственно создаётся ситуация жесточайшего цейнтнота, в которой посредник просто вынужден свести обе стороны. Ну и с этого момента он конечно уже не нужен.

2. Жесткий вариант или откровенный «кидок» (как посредника, так и заказчика).

Посреднику объясняют условия, он передаёт их клиенту, клиент отправляет деньги на полученные реквизиты и на этом истории приходит конец. Иногда это случается чуть позже, через неделю/месяц. Когда сумма подрастёт. Дальше клиент начинает трясти посредника и узнает, что тот видел этого обнальщика всего пару раз, а заверения о том, что они в детском саду на соседних горшках сидели, немного (совсем чуть-чуть) не соответствуют действительности.

Дальнейшая судьба горе-посредника зависит от количества стали в некоторых органах клиента.

Источник: @bablishkochannel

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