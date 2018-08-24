Как превращают безнал на счету ООО или ИП в наличность на руках

Самый больной вопрос всех предпринимателей. Кто как выкручивается?

Выдают заем. Компания выдает учредителю или директору процентный или беспроцентный заем. Чтобы не платить НДФЛ, выдают учредителям займы на рыночных условиях. Плюсы — быстро и практически бесплатно, минусы — не уменьшает налоги, в текущих реалиях борьбы с обналом банк может запросить документы и приостановить обслуживание.

Выплачивают компенсации. Компания заключает с учредителем-сотрудником договор на использование его личного имущества. За использование имущества компания выплачивает учредителю компенсацию. Плюсы — законно, практически не приводит к увеличению налогов, а в некоторых случаях можно снизить налог на прибыль. Минусы — подходит не для всех, суммы будут небольшие, надо заранее подготовить документы.

Выплачивают дивиденды. Это законный способ, который не привлекает внимание инспекторов. Основной недостаток — высокая налоговая нагрузка. Выплаченные дивиденды компания не вправе учесть при расчете налога на прибыль (п. 1 ст. 270 НК). Кроме того, учредитель может забрать свои дивиденды только после того, как компания покажет прибыль в бухучете.

Выплачивают заработную плату. Также законный способ, который не привлекает внимания инспекторов, самый дорогой способ из возможных. Плюс — можно уменьшить налог на прибыль на сумму заработной платы и страховых взносов.

Ставят вместо генерального директора ИП управляющего. Вознаграждение управляющего компания учитывает при расчете налога на прибыль (подп. 18 п. 1 ст. 264 НК). И также экономит на страховых взносах. Это универсальный способ, но к нему надо подготовится и нельзя выводить произвольные суммы денег по первому желанию. Также есть риск доначисления страховых взносов и НДФЛ, если эта схема будет неправильно реализована в компании.

Выдают деньги под отчет. Плюсы — быстро, дешево, возможно удастся снизить налог на прибыль. Минусы — не стоит снимать большие суммы наличности со счета, чтобы не нарваться на 115-ФЗ. Остается вопрос, как закрыть под отчетную сумму и в какие сроки? Законодательство не ограничивает срок, на который подотчетник получит деньги. Срок следует зафиксировать в учетной политике. Чтобы избавиться от НДФЛ и взносов, компании устанавливают длительный срок для отчета по деньгам. Надо не забывать прикладывать чеки на произведенные расходы.

Увольняют сотрудника с «золотым парашютом». При увольнении по соглашению сторон компания может выплатить сотруднику выходное пособие (ст. 178, ст. 307 ТК). Сумма «золотого парашюта» не облагается НДФЛ и взносами в пределах трех средних заработков (п. 3 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 422 НК, письмо Минфина от 30.08.2017 № 03-04-06/55737). «Золотые парашюты» не увеличивают базу по взносам, если сумма выплат не превышает три оклада (определение от 20.12.16 № 304-КГ16-12189). Компания вправе учесть сумму «золотого парашюта» в налоговых расходах (п. 9 ст. 255 НК). Минус метода — можно использовать не чаще одного раза в год, иначе привлечете внимание инспектора.

Оплачивают личные покупки директора или учредителя. Минус — опасный способ, так как при проверке могут убрать из расходов. Все расходы должны быть экономически обоснованы и направлены на извлечение прибыли. Плюс- быстро, дешево, легко.

Покупают живую наличку. Минусы способа — сложно найти желающих. Плюсы — относительно быстро, если поставщик проверенный, то еще и надежно, можно снизить НДС и налог на прибыль с минимальным риском нарваться на разрывы.

Выводят деньги через однодневку. Минус — незаконный способ, рискованный, длительный: от 5 дней до десяти дней. Компания учитывает фиктивные расходы и принимает к вычету не попавший в бюджет НДС. Если повезет и не будет проверки, не будет разрывов по НДС, то получится снизить НДС и налог на прибыль, если не повезет, то будет грустно и дорого.

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