Борьба с аффилированными кредиторами в банкротстве. Новые подходы

Проблема аффилированной задолженности заключается в том, что такая задолженность решает цели и задачи должника и лиц, извлекающих выгоду из его банкротства, как правило, в ущерб интересам остальных участников банкротного процесса. В данной статье описываются категории аффилированных кредиторов и их особенности, а также приводятся примеры из последней судебной практики по вопросу противодействия аффилированным кредиторам.

Исключительно важен подход судов к рассматриваемому вопросу, поскольку действующее законодательство содержит крайне малоэффективные механизмы борьбы с аффилированными кредиторами. Таким образом, в условиях слабого законодательного регулирования, последнее слово пока что остается за судебной практикой.

Аффилированность сторон в деле о банкротстве не всегда сопровождается формально-юридическими связями между ними. Суды считают, что к требованию такого кредитора следует применить еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. Кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, а суд - проверить по существу данные о фиктивности договоров, положенных в основу требования, в том числе исследовать всю производственную цепочку и закупочные взаимоотношения с третьими лицами, а также экономическую целесообразность таких сделок.

В сложившейся судебной практике по делам о банкротстве можно условно выделить следующие виды аффилированных кредиторов, которые путем установления денежных требований к должнику пытаются достичь тех или иных целей в деле о банкротстве. Для удобства восприятия я поименовал их следующим образом:

кредиторы-инициаторы;

кредиторы-контролеры;

участники должника;

текущие кредиторы.

Кредиторы-инициаторы

Задача кредитора-инициатора заключается в подаче заявления о признании должника банкротом. Обязательным условием инициирования дела о банкротстве является то, что задолженность должна быть подтверждена судебным решением. Кроме этого, задачей кредитора-инициатора является установление кандидатуры дружественного арбитражного управляющего.

Как правило, размер фиктивной задолженности перед кредитором-инициатором является символическим – чуть более трехсот тысяч – этого достаточно для запуска процесса банкротства. При этом аффилированный кредитор может сэкономить на оплате госпошлины при подтверждении такой задолженности в исковом порядке.

Довольно популярным на сегодняшний день механизмом борьбы с такими кредиторами является погашение их требований в порядке суброгации добросовестным кредитором. При этом добросовестный кредитор приобретает права требования к должнику и к нему переходят все процессуальные права первоначального заявителя по делу о банкротстве. В случае уклонения кредитора-инициатора от получения исполнения допускается перечисление денежных средств на депозит нотариуса.

Судебная практика говорит о том, что такие защитные меры добросовестного кредитора не являются злоупотреблением правом, если, например, установлены следующие обстоятельства (Определение ВС РФ от 26.03.18 № 305-ЭС17-18572):

взыскание долга в пользу заявителя и инициирование дела о банкротстве произошло практически одновременно;

размер задолженности немногим больше порогового значения для инициирования дела о банкротстве;

из судебного акта не представляется возможным установить основание требований заявителя (например, если дело было рассмотрено в упрощенном или приказном порядке).

Безусловно, перечень не является исчерпывающим. Добросовестному кредитору необходимо обосновать суду, что он действует в целях защиты своих прав, а не с целью саботировать признание должника банкротом. Так, например, признается неправомерным частичное погашение основной суммы задолженности до уровня, не позволяющего инициировать открытие производства по делу о банкротстве ( Определение ВС РФ от 29.03.18 № 307-ЭС17-18665 ).

Кредиторы-контролеры

Кредиторы-контролеры вводятся для установления контроля над процедурой банкротства. Размер задолженности перед кредитором-контролером, как правило, превышает совокупный размер задолженности перед всеми остальными кредиторами. Делается это с целью проведения различных важный решений через собрание кредиторов, на котором кредитор-контролер имеет большинство голосов.

Кредиторы-контролеры блокируют решения, важные для остальных миноритарных кредиторов, и зачастую такие действия противоречат здравому смыслу и интересам самого кредитора-контролера, действуй он добросовестно. Например: утверждение невыгодного положения о продаже имущества должника или утверждение дополнительных необоснованных расходов на процедуру и т. п.

Для включения задолженности в реестр кредитору-контролеру не нужно предварительно подтверждать ее судебным решением, однако отсуженный фиктивный долг выглядит все же солиднее. По объективным причинам добросовестным кредиторам и арбитражному управляющему сложно обжаловать такой судебный акт, поскольку они не являлись участниками спора.

Верховный суд разъяснил, что при обжаловании такого решения заявитель должен указать такие доводы, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в достаточности и достоверности доказательств, представленных должником и дружественным кредитором, а суд при этом должен оказывать заявителю всяческое содействие: создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств, и т. п. (Определение ВС РФ от 05.02.17 № 305-ЭС17-14948):

Обстоятельствами, свидетельствующими о том, что интересы должника и дружественного кредитора совпадают, могут являться:

предоставление минимально необходимого набора доказательств;

пассивность сторон при опровержении позиций друг друга;

признание сторонами обстоятельств дела или признание ответчиком иска.

Участники должника

Как правило задачи участника совпадают с задачами кредитора-контролера. Очевидно, что участник должника как никто другой заинтересован в максимально возможном уровне контроля над процедурой банкротства.

Однако, устанавливая задолженность, участники не всегда преследуют цель контроля над процедурой. Включение в реестр требований кредиторов помогает участнику получить доступ к информации и материалам дела о банкротстве, поскольку возможности влиять на процедуру банкротства и доступ к информации в ней у участника сильно ограничены.

При этом, учитывая особый статус участника, а именно то, что его заинтересованность в судьбе должника вытекает из самой сути его участия, при рассмотрении требований участников применяется более строгий стандарт доказывания. Участники должны не только представить явные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть наличие у такой задолженности корпоративной природы (Определение ВС РФ от 04.06.18 № 305-ЭС18-413).

В частности, существует практика переквалификации судом требования участника из договора займа в виде пополнения оборотных средств в фактическую докапитализацию должника. Суд сделал вывод о том, что требование участника не может быть уравнено с требованиями независимых кредиторов, поскольку вне зависимости от того, каким образом оформлена докапитализация, она по существу опосредует увеличение уставного капитала (определение ВС РФ № 310-ЭС17-17994 от 21.02.2018).

Текущие кредиторы

Задачи текущих аффилированных кредиторов (то есть кредиторов, чьи требования возникли после возбуждения дела о банкротстве) как правило отличаются от задач остальных кредиторов. Зачастую это пресловутый вывод денежных средств из конкурсной массы, поскольку требования текущих кредиторов удовлетворяются вне очереди преимущественно перед реестровыми кредиторами.

Очень часто такие требования усиливаются решением суда. Требования к должнику текущего характера рассматриваются не в деле о банкротстве, а в общеисковом порядке и, при наличии заинтересованности сторон, полностью признаются должником. Благодаря наличию исполнительного листа в результате осуществления подобной схемы денежные средства с расчетного счета должника списываются в безакцептном порядке.

В описанном ниже случае из судебной практики (Определение ВС РФ от 11.09.17 № 301-ЭС17-4784) Верховный суд сделал ряд важных выводов, которые помогут добросовестным кредиторам противостоять фиктивной текущей задолженности, а именно:

важное значение для рассмотрения вопроса имеет то обстоятельство, что должник (ответчик по иску) признает иск. Суд указал, что для создания видимости долга в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Реальной целью сторон сделки может быть, например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу дружественного кредитора;

Суд указал, что для создания видимости долга в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Реальной целью сторон сделки может быть, например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу дружественного кредитора; к кредитору, оспаривающему наличие такой задолженности, применяется низкий стандарт доказывания. Суд учел, что конкурирующий кредитор не является стороной сделки, в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания необоснованности требования текущего кредитора. В данном случае достаточно подтвердить существенность сомнений в наличии долга.

Резюмируя вышесказанное, нельзя не отметить положительную тенденцию в судебной практике по борьбе с аффилированными кредиторами. Отбросив формальный подход суды (правда пока еще высших инстанций) отчетливо дают понять, что контроль над процедурами банкротства через фиктивную кредиторскую задолженность остается в прошлом.

Хочется выразить надежду, что разработанный инструментарий будет чаще использоваться судами первых инстанций, что существенно сократит сроки процедур банкротства и, следовательно, судебные издержки их участников.

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