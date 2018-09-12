Налоговая берёт физиков на карандаш. Или на понт?

Канал «Баблишко» решил выяснить, стоит ли физическим лицам опасаться начисления налогов на суммы, полученные на банковские счета.

В СМИ начался очередной виток паники вокруг налоговой и физов. Якобы ФНС будет мониторить/получать доступ без суда и следствия к счетам физических лиц и нещадно начислять налоги. Почему это происходит и кому выгодно?

1. Мы уже писали, что у ФНС сложная бюрократическая процедура получения информации из банков в отношении физических лиц. Она не автоматизирована. Программного обеспечения по физам в налоговой нет. Все в ручном режиме. О мониторинге и речи не может идти.

2. Даже если налоговая решится завалить бумагой сотрудников, которые с юр.лицами зашиваются, то встаёт вопрос экономической целесообразности. Много физику доначислят за репетиторство? На бумагу и конверты не больше потратит ФНС? А выездная налоговая проверка по физику вообще нонсенс.

3. Отсутствие реальной судебной перспективы для ФНС. Оспорить решение по физу в суде представляется делом не сложным. После формирования минимальной судебной практики ФНС утонет в судебных разбирательствах. Заведомо проигрышных для налоговой.

Кому же выгоден этот шум? Складываем два плюс два и приходим к выводу, что это не более чем часть кампании по выводу самозанятых из тени. Берут на понт.

Источник: телеграм-канал «Баблишко».