Передача дел при увольнении: как составить приказ

При расторжении договора с работником, который в процессе трудовой деятельности обязан был обеспечивать сохранность активов компании, необходимо задокументировать процедуру сдачи им материальных ценностей преемнику. С этой целью руководитель фирмы издает приказ о передаче дел при увольнении, в котором обозначает личность увольняемого специалиста и сотрудника, принимающего имущество на хранение. Этот шаг необходим для обозначения зон ответственности в пограничные даты.

Зачем нужна передача дел

Передача дел по акту преемнику – хороший способ разграничить временные промежутки, когда ответственность за правильность заполнения документации, сохранность активов лежит на увольняемом лице, а когда на новопринятом человеке.

Перед оформлением акта комиссионно проводится проверка и инвентаризация. Их результаты отражаются в итоговом документе, который дает возможность точно идентифицировать объем выполняемой работы сотрудником.

Для запуска процесса перехода должностных функций от увольняемого работника его преемнику руководитель предприятия издает приказ о передаче дел при увольнении. Этим документом подтверждается факт того, что покидающий должность специалист передал документацию и материальные активы, компания не имеет претензий к нему. Перечислим неотъемлемые элементы распоряжения:

дата составления;

место издания;

регистрационный номер формуляра;

перечисление должностей и Ф.И.О. ответственных лиц;

суть распоряжения, мотивы инициирования проверки;

подпись директора и печать фирмы.

Процедура передачи дел позволяет решить такие задачи:

обеспечение непрерывности трудовой деятельности во всех сегментах;

проверка на наличие всей необходимой документации;

анализ качества трудовой деятельности увольняемого работника;

оценка объема предстоящей работы новопринятого специалиста.

Когда передача дел обязательна

Документальное подтверждение факта приема-передачи дел необходимо, если высвобождаемая должность предполагает наличие материальной ответственности. Эта норма актуальна для кассиров, кладовщиков. Без официальной процедуры передачи дел не обойтись и в ситуации, когда:

о желании уволиться заявил директор фирмы;

высвобождается должность главного бухгалтера (в такой ситуации рекомендуется не ограничиваться актом приема-передачи дел, а провести полноценную проверку бухгалтерской отчетности, учета, можно привлечь независимого аудитора);

увольняется инспектор по кадрам или руководитель кадрового отдела, которому вменено в обязанность обеспечивать сохранность кадровой документации.