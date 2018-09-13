Передача дел при увольнении: как составить приказ

При расторжении договора с работником, который в процессе трудовой деятельности обязан был обеспечивать сохранность активов компании, необходимо задокументировать процедуру сдачи им материальных ценностей преемнику. С этой целью руководитель фирмы издает приказ о передаче дел при увольнении, в котором обозначает личность увольняемого специалиста и сотрудника, принимающего имущество на хранение. Этот шаг необходим для обозначения зон ответственности в пограничные даты.
Зачем нужна передача дел
Передача дел по акту преемнику – хороший способ разграничить временные промежутки, когда ответственность за правильность заполнения документации, сохранность активов лежит на увольняемом лице, а когда на новопринятом человеке.
Перед оформлением акта комиссионно проводится проверка и инвентаризация. Их результаты отражаются в итоговом документе, который дает возможность точно идентифицировать объем выполняемой работы сотрудником.
Для запуска процесса перехода должностных функций от увольняемого работника его преемнику руководитель предприятия издает приказ о передаче дел при увольнении. Этим документом подтверждается факт того, что покидающий должность специалист передал документацию и материальные активы, компания не имеет претензий к нему. Перечислим неотъемлемые элементы распоряжения:
- дата составления;
- место издания;
- регистрационный номер формуляра;
- перечисление должностей и Ф.И.О. ответственных лиц;
- суть распоряжения, мотивы инициирования проверки;
- подпись директора и печать фирмы.
Процедура передачи дел позволяет решить такие задачи:
- обеспечение непрерывности трудовой деятельности во всех сегментах;
- проверка на наличие всей необходимой документации;
- анализ качества трудовой деятельности увольняемого работника;
- оценка объема предстоящей работы новопринятого специалиста.
Когда передача дел обязательна
Документальное подтверждение факта приема-передачи дел необходимо, если высвобождаемая должность предполагает наличие материальной ответственности. Эта норма актуальна для кассиров, кладовщиков. Без официальной процедуры передачи дел не обойтись и в ситуации, когда:
- о желании уволиться заявил директор фирмы;
- высвобождается должность главного бухгалтера (в такой ситуации рекомендуется не ограничиваться актом приема-передачи дел, а провести полноценную проверку бухгалтерской отчетности, учета, можно привлечь независимого аудитора);
- увольняется инспектор по кадрам или руководитель кадрового отдела, которому вменено в обязанность обеспечивать сохранность кадровой документации.
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