О легальных способах вывести деньги из ООО

Администрация сайта предупреждает, что все написанное ниже может быть использовано только в рамках общей деловой цели деятельности предприятия и должно быть экономически обоснованным и оправданным.

Так же мы предупреждаем, что многие предлагаемые ниже схемы являются незаконными, но коль скоро они предлагаются на рынке, нам придется об этих схемах рассказать. Возможно, это кого-нибудь да и убережет от сомнительных сделок и операций.

Учредитель при создании компании руководствуется одной целью — получить прибыль от ее хозяйственной деятельности для личного обогащения, справедливо считая, что имеет все права на доходы фирмы. Поэтому время от времени он изыскивает возможные безопасные пути для обналичивания денег с ООО. Когда встает вопрос о выводе средств, становится ясно, что сделать это по первому вашему требованию в любое время невозможно. Почему так происходит?

Разнообразие способов вывода средств

Дело в том, что ООО — это самостоятельный субъект бизнеса с отдельными счетами, обязательствами, отчетностью. Все денежные операции в организации официально оформляются и должны иметь законные основания. Компания приносит вам как создателю прибыль в виде дивидендов — других легальных путей получить деньги с фирмы законом не предусмотрено. Поэтому приходиться идти на различные уловки, чтобы добиться финансирования с собственной компании.

Вывод средств через дивиденды

Как указано выше, учредитель вправе рассчитывать на денежные выплаты с ООО в виде дивидендов. Так именуют часть прибыли от хозяйственной деятельности предприятия, полученную в течение года (квартала). Но, прежде чем дивиденды дойдут до вас, компания обязана выполнить ряд процедур:

убедиться в том, что согласно сведениям бухгалтерского учета прибыль имеется;

рассчитать чистый капитал и удостовериться, что он превышает уставный;

оформить решение учредителя о начислении и выплате дивидендов;

направить деньги на ваш банковский счет.

Такая процедура проводится не чаще 1 раза в квартал. Если в компании несколько учредителей, то часть чистой прибыли распределяется между ними согласно размерам долей.

Плюсы: доказывать на какие цели собственник потратил дивидендные суммы не придется. Получать их можно каждый месяц, если так прописано в уставе и решении учредителя.

Минусы: при отсутствии прибыли в компании выплаты учредителю не положены. Если таковые производятся при наличии дохода, то фирма предварительно удерживает налог в размере 13% с учредителя-физического лица. Как видно, этот способ относится к весьма затратным и трудоемким занятиям.

Вывод денег под отчет

Этот вариант реализуем при условии ввода учредителя в штат компании, например, в качестве руководителя. Официально действуя от имени ООО, вы вправе получить средства с банковского счета или кассы организации. При этом допустимая цель расходования должна быть чисто деловой — на развитие бизнеса.

Процедура проводится на основании письменной заявки с указанием суммы и срока предоставления средств. Целевое расходование надлежит подтвердить соответствующей документацией: накладными, чеками и т. д.

Плюсы: выданные средства налогом не облагаются. Законом размеры сумм к выдаче подотчетному лицу не ограничиваются.

Минусы: если вы не предоставили в срок требуемые материалы, то удерживаются налог в размере 13% и пенсионные взносы, так как финансы из разряда «заемных» трансформируются в разряд «дохода».

Есть риск того, что налоговики, помимо подтверждающих документов, затребуют предоставить им на обозрение приобретенные товары (услуги). Особое их внимание вызывает регулярное получение денег подотчет и по этому поводу они могут задать много неудобных вопросов. Если целесообразность трат денег компании не удастся подтвердить, то вам не избежать наказания за нецелевое расходование.

Перечисление средств на счет физлица путем заключения договора

Вы как физическое лицо можете заключить с ООО сделку на оказание услуг. Для фирмы-заказчика законным основанием для перечисления средств станет письменный договор. Исполнитель, со своей стороны, обязан будет доказать исполнение контрактных обязательств актом оказанных услуг. Такой маневр не должен привлечь внимание фискалов.

Плюсы: операция незатейлива и надежна. Деньги можно получить в любое время, без обременительных законодательных процедур, как в случае с дивидендами.

Минусы: ваша услуга не должна идти вразрез профилю деятельности компании и ее результат надлежит зафиксировать соответствующими документами. И опять-таки как физлицу придется с дохода уплатить налог в размере 13% и пенсионные взносы.

Вывод средств через заем

Еще один легальный вариант заключается в предоставлении ООО займа своему учредителю, который последний потом возвращает с процентами. В противном случае, налоговая может узреть в этой сделке получение вами финансовой выгоды и удержать налог в размере 35%.

Заемные отношения оформляются письменным договором, в котором указываются сумма, процентные ставки за пользование деньгами, сроки возврата средств и другие условия. Возвратный срок при необходимости можно пролонгировать.

Плюсы: процедура ввиду простоты осуществления весьма распространена, особенно, если прописывать срок возврата долга с процентами через 5-10 лет. По минованию 3 лет ООО может списать долг, но только если отсутствуют неисполненные обязательства перед банковскими учреждениями, клиентами и работниками по заработной плате.

Минусы: если учредитель не возвращает заем, то налицо получение им финансовой выгоды, следовательно, с него удерживается налог в размере 35%. Есть лимит на перечисление кредитных средств безналичным путем — 600 000 р. Выдача большей суммы повлечет необходимость предоставления банку всей документации по сделке, поскольку придется вводить в курс дела Росфинмониторинг.

Вывод денег на представительские расходы

Под представительскими расходами понимаются затраты руководителя на зарубежные поездки, приобретение ценных подарков, питание в дорогих ресторанах, прием гостей и т. д. Чтобы воспользоваться таким вариантом вывода средств, надо будет вводить учредителя в штат компании в качестве главы организации.

Плюсы: Минфин не запрещает пускать на представительские расходы большие суммы, так что этот способ относится к надежным.

Минусы: Если налоговики посчитают, что какие-то мероприятия были сомнительными и не пошли на пользу компании, то такие расходы они снимают. Обычно подозрения падают на досуговые и развлекательные компоненты. На этот случай попробуйте объяснить все произошедшее обычаями делового оборота.

Выплата премиальных

ООО вправе время от времени премировать учредителя, введенного в состав компании в качестве руководителя или сотрудника. Единственный вопрос, который предстоит решить, на каком документальном основании будут выдаваться премии.

Основания вознаграждения работникам следует отдельно прописывать в коллективном договоре или внутреннем положении. Обычно ими считаются высокие трудовые показатели, успешные итоги года, праздничные даты, юбилеи компании, большой стаж работника и т. д.

Плюсы: размеры премиальных ничем не ограничены. Не нужно оформлять много бумаг — достаточно приказа руководителя о начислении средств сотруднику.

Минусы: Если вознаграждение работнику выплачивается в связи с производственными достижениями, то необходимо документально подтвердить их реальное существование.

Обналичивание денежных средств через подставную фирму

Указанный вариант вывода средств стоит упомянуть отдельно, поскольку его реализация чревата серьезными последствиями в виде уголовной ответственности. На такой шаг пойдет далеко не каждый, но, тем не менее, он весьма распространен, поскольку позволяет выводить значительные суммы.

Эта схема обналички состоит из целого ряда пунктов:

Создание ложных ИП. Обычно роль подставных предпринимателей выполняют родственники, друзья, знакомые учредителя, которые согласны предоставить свои личные и паспортные данные.

Проведение стороннего фиктивного делового оборота. Здесь создается видимость бурной предпринимательской деятельности (открываются банковские счета, ведутся денежные операции, составляются акты выполненных работ и услуг и т. д.).

Заключение ООО договора с ложным ИП на оказание услуг. Фирма переводит в качестве предоплаты деньги на счет предпринимателя, а ИП, в свою очередь, закрывает долг фиктивным актом и отдает деньги учредителю.

На самом деле предприниматель никакие услуги не оказывает, ведь он не имеет штата, техники, оборудования, вся его деятельность служит прикрытием истинной цели — обналичка денег ООО.

К чести правоохранителей надо сказать, что такие преступные схемы раскрываются ими легко и быстро. Они мониторят движение денег по счетам, анализируют документы сделки и выполнение работ, проверяют результаты услуг на местности. И в итоге виновные лица (руководство ООО и ИП) несут уголовное наказание за подделку документов, незаконное предпринимательство, отмывание денег в виде многолетних сроков лишения свободы и миллионных штрафов.

Резюмируя вышесказанное, нужно сказать, что практически все перечисленные способы обналички имеют свои плюсы и минусы. Стоит тщательно обдумать и оценить для себя приемлемость тех или иных вариантов.

К выводу средств ООО отнеситесь со всей ответственностью — фискалы не дремлют и любые попытки снизить налоги вызывают у них подозрения.

Материалы данной статьи взяты исключительно из того, что сегодня предлагает сеть интернет, администрация сайта предупреждает, что использование и внедрение в деятельность компании перечисленного в настоящей статье без деловой и экономически оправданной цели может быть расценено налоговыми и правоохранительными органами, как незаконная деятельность, а участники такой схемы могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.

Источник: персональный блог налогового адвоката Павла Тылика