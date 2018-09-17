Все о резолюции на заявлении об увольнении

Работник инициирует прекращение действия трудового контракта путем подачи заявления об уходе. Документ регистрируется в журнале входящей корреспонденции и передается на рассмотрение руководителю компании. Согласие с условиями и сроками расторжения сотрудничества директор выражает проставлением резолюции на заявлении об увольнении. Образец правильно оформленного бланка должен содержать сведения о работодателе, увольняемом лице, причинах разрыва взаимоотношений и дате увольнения.

Порядок визирования заявления

При получении заявления об уходе сотрудника руководитель предприятия должен завизировать его. Без этого этапа заявительная форма не может быть основанием для издания приказа. Накладываемая директором резолюция может быть двух типов:

согласительная;

ознакомительная.

В последнем случае директор подтверждает факт ознакомления с сутью ходатайства сотрудника, но просьба удовлетворяется с условием двухнедельной отработки. Законодательных требований по текстовому наполнению ознакомительной надписи нет. Работодатель может ограничиться одним словом – «ознакомлен», или вписать дополнительные условия прекращения сотрудничества.

Согласительная надпись позволяет расторгнуть договор без обязательной отработки. В этом случае резолюция руководителя на заявлении об увольнении должна быть оформлена в соответствии с нормами ГОСТа от 03.03.2003 № 65-ст (далее – ГОСТ). Такая виза служит прямым указанием кадровым специалистам подготовить документацию для увольнения должностного лица в обозначенный в заявительном бланке день.

Директор должен визировать все поступающие ему заявления (п. 3.17 ГОСТ). Своей надписью он может отказать в удовлетворении просьбы или удовлетворить ходатайство (в полном объеме или с оговорками). В тексте резолюции должны присутствовать следующие элементы:

Ф.И.О. назначенного руководителем исполнителя отраженной в заявлении просьбы;

суть поручаемого задания (если оно имеется);

временные рамки, которые выделены директором для реализации озвученной им задачи;

подпись лица, проставившего резолюцию (руководитель компании или его заместитель, если в роли работодателя выступает ИП, то подпись ставится предпринимателем);

дата визирования.

Поручение исполнителю

В случае с наложением резолюции на заявлении об уходе с должности в роли исполнителя будет работник кадровой службы. Суть поручения будет заключаться в документальном оформлении процедуры расторжения трудового контракта. При указании сроков реализации задачи директор вписывает дату, на которую назначено увольнение (последний рабочий день заявителя).

При необходимости резолюция может быть оформлена на отдельном листе – это может понадобиться, если:

в заявительной форме недостаточно свободного места;

руководитель принимает желание работника уволиться, но не согласен с указанными в ходатайстве датами или условиями прекращения сотрудничества;

в качестве причины расторжения контракта указано «соглашение сторон», это подразумевает разработку обособленного согласительного документа.

На основании завизированного директором заявления может быть запущен механизм увольнения. На следующих этапах проводится приемка-передача дел, подсчет неиспользованных отпусков, составление приказа, ознакомление с его содержанием увольняемого работника, передача сведений о предстоящем высвобождении должности в бухгалтерию.

На завершающей стадии выдается расчет по заработной плате и заполненный оригинал трудовой книжки со справками о заработной плате.