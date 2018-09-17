Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государство

Центробанк выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал банкам ознакомиться с отчетами о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма. Отчеты подготовлены Росфинмониторингом. Какие риски отмывания доходов существуют и как с этим бороться – расскажем.

Национальная оценка рисков ОД/ФТ

В соответствии с Рекомендациями ФАТФ страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма с целью формирования адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут в себе эти деяния, и принятия адекватных мер реагирования.

В этой связи Росфинмониторинг (РФМ) подготовил вышеназванные документы.



Целями национальной оценки рисков отмывания преступных доходов являются:

определение наиболее часто используемых методов отмывания преступных доходов;



определение слабых мест национальной антиотмывочной системы;



формирование единообразного понимания рисков среди всех участников антиотмывочной системы;



выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков.

Риски

Риски разделены на категории (высокий риск, повышенный, умеренный, низкий).



Вид риска

Риск

Высокий риск

Использование номинальных юрлиц («однодневок»)

Использование фиктивной ВЭД

Использование иностранных юрлиц и трастов

Использование наличных

Использование электронных денег

Использование виртуальной валюты (типа биткоинов)

Участие физлиц, аффилированных с должностными лицами

Повышенный риск

Использование банков, МФО и КПК

Использование рынка драгметаллов и драгкамней

Использование систем денежных переводов

Использование рынка ценных бумаг

Использование наличных, перемещаемых через границу ЕАЭС

Умеренный риск

Использование страхового сектора

Использование недвижимости

Использование услуг Почты России

Использование услуг нотариусов

Использование лизингового сектора

Использование услуг сотовых операторов

Использование операторов по приему платежей

Низкий риск

Использование ПИФов, НПФ, аудиторов, адвокатов, юристов, бухгалтеров

Использование неформальных систем денежных переводов (типа «Хавала»)

Остановимся подробнее на некоторых видах риска и расскажем, как государство намерено бороться с этими факторами.

Фирмы-однодневки

Использование номинальных юрлиц - очень распространенный способ отмывания преступных доходов, отмечает Росфинмониторинг.

Государством осуществляется комплекс мер по устранению номинальных юрлиц: внедрены механизмы препятствования регистрации таких компаний и использованию для этого подставных физлиц.

Кроме того, внедрен механизм занесения юрлиц в единый черный список банковских клиентов, которым отказывают в проведении операций и в открытии расчетного счета.

Так, в 2017 году банками принято 620 тыс. решений об отказе в проведении операции, что позволило пресечь вывод в теневой сектор более 181 млрд руб., хвалится РФМ.

ФНС России проводится работа по проверке достоверности ЕГРЮЛ. Еще одна мера – система АСК НДС-2, которая позволяет выявлять действия, направленные на минимизацию НДС, подлежащего уплате в счет подставных фирм и фиктивных счетов-фактур.

Наличные деньги

В плане отмывания преступных доходов также высок риск использования «обналички». Отмечаются факты использования банковских карт, оформленных на подставных физлиц, корпоративных банковских карт в схемах легализации преступных доходов, в частности, наркодоходов, доходов от кибермошенничества.

Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов). Значительная доля наличного денежного обращения в экономике обусловлена в том числе экономической моделью и особенностями страны. Анонимность расчетов с использованием наличных денежных средств, а также возможность осуществлять крупные покупки за наличные денежные средства обеспечивают популярность данного способа при совершении преступлений и, кроме того, усложняют процесс расследования.



Меры, которые предпринимаются государством в борьбе с этим явлением, в основном совпадают с мерами по борьбе с «однодневками».

За последние годы объемы обналичивания денег в банковском секторе сокращены в 3,8 раза – с 1,2 трлн рублей до 326 млрд рублей.

Электронные деньги

Электронные средства платежа используются в расчётах за наркотики и последующем отмывании доходов. Злоумышленники используют неперсонифицированные (анонимные) ЭСП (владельцами которых выступают физлица) для совершения незаконных финансовых операций путем перевода средств с одного анонимного электронного кошелька на другой. Отмечаются случаи использования ЭСП, оформленных на имя т.н. «дропов», т.е. лиц, не осведомленных о характере использования этих инструментов, в том числе в схемах отмывания доходов, от совершения мошеннических действий с самими ЭПС (кибермошенничество).

В целях дальнейшего совершенствования мер по борьбе с кибермошенничеством и киберворовством усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а равно электронных денежных средств (лишение свободы на срок до 6 лет). Скорректированы санкции за мошенничество в сфере компьютерной информации. Вместо ареста на срок до 4 месяцев за мошенничество с использованием ЭСП предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет.



Планируется законодательно запретить получение физлицами наличных денег с использованием неперсонифицированных ЭСП.

Коррупция

Используются различные формы аффилированности с должностными лицами (коллеги, родственники, друзья, бывшие сокурсники и пр.). Госконтракты заключаются с организациями, владельцами и директорами которых являются аффилированные лица, что облегчает процесс хищения и отмывания средств через цепочку подконтрольных, номинальных юридических лиц.

За последние 3,5 года за коррупцию осуждено свыше 4000 правоохранителей, более 400 депутатов, около 3000 должностных лиц.

Для лучшей борьбы с коррупцией ужесточена уголовная ответственность за коррупционные преступления: