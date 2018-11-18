Михаил Жуховицкий, в своем блоге на Facebook ярко рассказывает как устроена финансовая сфера России. Он объясняет почему так востребованы юристы-регистраторы. И доказывает, что если бы в стране налоговые органы работали нормально, то хождения "черного нала" в стране не было. Авторская стилистика и орфография сохранены. Некоторые фразы нам непонятны, однако, предполагаем, что нашим читателям этот профессиональный жаргон знаком.

Регулярно встречаю приличных и умных людей, работающих в финансах, экономике, юристике, которые вообще не понимают, как реально устроена финансовая сфера РФ. Не понимают, что бизнес в стране живёт на наличных деньгах. Не понимают, что почти все товары везут в серую.

Немного трезвой реальности:

— За мкадом все зарплаты до сих пор в конвертах. В белую платит только очень крупный бизнес и западные компашки. Налик сейчас стоит 15%, а налоги на ЗП на круг выходят 50%.

— 90% регистрируемых компаний — однодневки для снятия нала. В одной Москве за месяц регистрируется около 40.000 юридических лиц. В 2010 году эта цифра была 9.000 в месяц. Почему такой рост? Потому, что снимать налик стало тяжелее. Банки быстро блокируют счета. Поэтому, увеличивается количество компаний. Раньше 30 млн снимали с одного юрика, сейчас 5-10. Потом комплект документов в помойку. Служит такая техничка максимум неделю.

— Юрист-регистратор — самая распространенная теневая финансовая профессия. Крупная компания типа ЦПБ Москва продают сотни фирм в месяц. Штат юристов-регистраторов у них десятки человек. Таких фирм в одной только Москве десятки.

Есть и приватные регистраторы, обслуживающие конкретные обнальные конторы. Они тоже шлепают десятки и сотни юрлиц в месяц. Но под одного-двух клиентов, поэтому не вылезают на рынок. Всего же юристов-регистраторов и смежных с ними профессий, в РФ точно больше сотни тысяч.

— Номинальных директоров под будущие ОООшки завозят автобусами. Приезжает автобус в деревню. Сажают туда сразу 10-20 местных жителей и везут к нотариусу, на оформление. Потом на хату, там они ждут. Потом в банки, счета открывать.

— Банков стало меньше. Но нала меньше не стало. Весь нал и вся чернуха переместились в топ-10. Святой светофор нальщиков: зеленый, красный, синий. Сбер, ВТБ, Альфа.

— Активно уходят в товарные схемы. На рынках никто уже товар напрямую у заводов-поставщиков ничего не покупает. Вообще. За все товары на строительных рынках платят с обнальных контор. Без исключения. Дальше товар продают. Налик сдают нальщикам. И так по кругу.

— 90% ИП в нашей стране тоже работают под обнал. Их ещё больше, чем номинальных директоров. Т.к. на одно однодневное юрлицо приходится минимум десяток однодневных ИПшек. По статистике визы и мастеркарда, самое большое число кэш-карт на душу населения у нас в Дагестане, Чечне, Ингушетии. Это регионы, где только кэш. Безнал и налоги там понятия весьма далекие. Та же картина в крупных производственных городах. Урал, Ебург — тоже весь функционирует на нале.

— Налоговая в РФ — это основной продавец незаконно закрытого НДС. С чем они, в теории, должны бороться, то они, на практике, сами и продают. Это как межрегионгаз в Дагестане, за счет которого работали все местные нелегальные кирпичные заводы, которые газ получали бесплатно, за откаты налом. Если бы нормально работали налоговики, нала бы в стране не было, т.к. с гарантированно доначисленным НДС смысла в нале нет.

— На всех строительных, овощных, вещевых рынках нету касс. И не будет. И все об этом знают. Даже в большинстве заведений нету касс. Даже в крупных сетях, типа Чайхона. Чеки рисованные. Картой расплатиться нельзя. Это не коммерсы плохие, это просто реальность нашей жизни. Это наложка и менты берут бабки.

— Нет такого понятия, что стоимость нала слишком высокая. Нал никуда не денется. Совокупные налоги на зарплату 50%. Нал 15%. Выгодно. Все стройки в России требует кэша на откаты. Для откатов нужен нал. Откаты никуда не денутся. Откаты же и составляют костяк спроса на кэш.

— Чтобы понять, как реально функционирует финансовая система в РФ, нужно набить в яндексе «купить готовую фирму в Москве». Или залезть на профильные юридические форумы, типа «регфорум», «регфака» и проч.

— Менты по экономике, СКшники-экономисты, налоговики, таможенники, судьи-арбитражники — это пласт современной российской финансовой элиты.

Доходы они все давно научились ныкать. Раньше, лет 5 назад были ещё дикие люди, сильно палились: гоняли на тачках по 10-15 лямов в открытую. Полкан Захарченко — это, конечно, исключение. Личная тачка за 5-6 лямов, оформленная на маму, это норма для обычного опера БЭП цао. Кто повыше, имеет 5-10м в месяц спокойно.

Да, если вам 35, вы уже вряд ли когда-либо нагоните сверстников, догадавшихся в нулевые пойти, допустим, в академию фсб. Это тоже норма, т.к. через этих людей проходят все проблемные ситуации с баблом в стране.

Чё за бред я несу? У меня у самого, в принадлежащих мне помещениях, находится больше 15 тысяч юридических лиц. Ещё с давних времен. К примеру, вот старое решение суда, за 12 год, по одному из помещений: http://pravosudie.biz/2388232 Что заявляет налоговая служба в суде: «Собственником помещения зарегистрированного по данному адресу, является Жуховицкий Михаил Васильевич (свидетельство о государственной регистрации права N 706183). На указанный адрес зарегистрировано более 1000 организаций, в основном это организации из регионов России с задолженностью перед бюджетом в сумме 247 679 591 руб.» Поэтому, реальное понимание кое-как присутствует.

Деньги с любой крупной государственной стройки или объекта потихоньку проходят по цепочке вниз и растворяются в кэш. Смело можно брать минимум 50% от заявленной на стройку цифру. Это те бабки, которые осаживаются в виде откатов.

Ничего страшного во всём этом нет. Просто, мне удивительно, когда юристы не знают слов «регер», «техничка» и т.д. В России же всё-таки, живут, а не в Дании.