Ситуация с обналом поменялась драматически: как перекрывают каналы

Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды», в своем блоге разбирает экспертное мнение, которое мы разместили в статье «Налоговая в РФ — это основной продавец незаконно закрытого НДС».

«Автор, анализируя существующие схемы обнала в стране, приводит некоторые вполне реальные примеры (через какие каналы идет обнал), но делает из этого абсолютно неверный вывод.

Высокая ставка за обнал, в 15%, которую приводит автор поста, говорит, как раз о том, что доля обнала в стране существенно сократилась, работать в черную и серую становится все труднее и потому стоимость неучтенного нала непрерывно растет.

Факт того, что на некоторых строительных и овощных рынках нет касс и они фактически являются сегодня каналом для обнала — действительно, верное утверждение.

Но это произошло именно потому, что достать нал через другие каналы, которые еще вчера были просты и общедоступны, сегодня полностью перекрыты налоговыми органами и банками, как агентами финмониторинга.

Еще совсем недавно, можно было легко снять нал со счета практически любой компании, любого вида деятельности и в любом объеме. Сегодня, такое уже невозможно. И потому «обнальные конторы» вынуждены идти в охоту за наличными в те уголки финансового рынка, куда они никогда не ходили.

В 90-е и нулевые ни у кого не пришло бы в голову идти в поисках нала на строительные рынки и там договариваться с продавцами, чтобы те, принимая нал у покупателей не проводили его через кассы, а перепродавали этот нал фиктивным конторам. Подобный бизнес — очень трудоемкий, требующий большой суеты, рисков и просто много мелкой и грязной работы.

Раньше — все было гораздо проще. Можно было налить с любой компании, в любом размере, оплачивая липовые договора или что-то другое.

Нужно отдать должное нашим налоговикам и финмониторингу, за последние несколько лет ситуация изменилась в этой сфере драматически. Один за другим были перекрыты многочисленные схемы и каналы.

Остались единицы.

Но и за ними постоянно ведется пристальный надзор. Недавно на сайте Центрального банка прочитал подробный обзор, какие каналы и какие схемы обналичивания все еще использует бизнес.

Там у ЦБ аккуратно, с процентными соотношениями, прописаны все имеющиеся каналы, от туристических услуг, до строительных и овощных рынков. Финмониторинг все понимает, наблюдает и научился выявлять и считать. Думаю, вскоре и эти каналы будут прикрыты.

Бизнес, конечно, еще сопротивляется, выдумывая последние имеющиеся схемы.

Но это ненадолго.

В борьбе меча и щита, преступления и наказания, всегда в конце концов победит государство.

Остается только один вопрос, а зачем?

А стоило ли государству устанавливать столь высокие ставки налоговых сборов, чтобы потом с таким трудом и надзором их взыскивать?

А может все-таки ослабить вожжи?

И смотришь, удастся легче найти компромисс между интересами бизнеса и государства.