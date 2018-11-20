Ситуация с обналом поменялась драматически: как перекрывают каналы

Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды», в своем блоге разбирает экспертное мнение, которое мы разместили в статье «Налоговая в РФ — это основной продавец незаконно закрытого НДС».
Факт того, что на некоторых строительных и овощных рынках нет касс и они фактически являются сегодня каналом для обнала — действительно, верное утверждение.
Еще совсем недавно, можно было легко снять нал со счета практически любой компании, любого вида деятельности и в любом объеме. Сегодня, такое уже невозможно. И потому «обнальные конторы» вынуждены идти в охоту за наличными в те уголки финансового рынка, куда они никогда не ходили.
В 90-е и нулевые ни у кого не пришло бы в голову идти в поисках нала на строительные рынки и там договариваться с продавцами, чтобы те, принимая нал у покупателей не проводили его через кассы, а перепродавали этот нал фиктивным конторам. Подобный бизнес — очень трудоемкий, требующий большой суеты, рисков и просто много мелкой и грязной работы.
Раньше — все было гораздо проще. Можно было налить с любой компании, в любом размере, оплачивая липовые договора или что-то другое.
Остались единицы.
Но и за ними постоянно ведется пристальный надзор. Недавно на сайте Центрального банка прочитал подробный обзор, какие каналы и какие схемы обналичивания все еще использует бизнес.
Там у ЦБ аккуратно, с процентными соотношениями, прописаны все имеющиеся каналы, от туристических услуг, до строительных и овощных рынков. Финмониторинг все понимает, наблюдает и научился выявлять и считать. Думаю, вскоре и эти каналы будут прикрыты.
Но это ненадолго.
В борьбе меча и щита, преступления и наказания, всегда в конце концов победит государство.
Остается только один вопрос, а зачем?
А стоило ли государству устанавливать столь высокие ставки налоговых сборов, чтобы потом с таким трудом и надзором их взыскивать?
А может все-таки ослабить вожжи?
И смотришь, удастся легче найти компромисс между интересами бизнеса и государства.