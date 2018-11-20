АСК НДС - это просто программа. И есть множество способов её обойти

Материал Михаила Жуховицкого «Налоговая в РФ — это основной продавец незаконно закрытого НДС» собрал большое количество возражений и комментариев, как на странице автора в фейсбуке, так и на «Клерке». На эту публикацию откликнулся даже Сергей Васильев и дал развернутый ответ в статье: «Ситуация с обналом поменялась драматически: как перекрывают каналы».

Михаил проанализировал частые возражения и вопросы на его материал и выложил на своей странице актуальнейший материал о состянии реальной экономики страны. Вроде бы все факты в этом материале банальны и известны каждому, но собранные на одной странице выглядят страшно. Авторская стилистика и орфография сохранены.

— «Рынки то крупные власти закрывают. Активно борются. Вот, Черкизон убрали» Ответ: Черкизон закрыли. Ровно через три дня началась миграция торговцев с товаром на тогда ещё пустой рынок «Москва» в Люблино. Если что, совладелец Люблинки — правительство Москвы. Это игры очень больших людей. Даже кланов. Ушел Лужков с командой. Пришел Собянин. Тут же меняется и элита, контролирующая основные рынки. Единственное, что никуда не девается, это серый товар и кэш. Не серого товара на этих рынках нет. Безнала тоже нет.

—"У меня на Даниловском рынке в Москве везде принимают карточку. Миша, ты не прав, говоря о том, что на рынках сплошной нал.« Ответ: Даниловский рынок — это не рынок. Это магазин с очень большими наценками. Там нет большого товарооборота. Рынки это Люблино, Садовод, Фудсити, Южка, многочисленные строительные рынки. Это те места, где в моменте всегда разгружается десяток фур с товаром. И параллельно загружаются покупатели-оптовики на своих газельках. Рынки, занимающие территорию целого района. Где днем работают десятки тысяч человек. Так вот. Там карточки никто не принимает. Продукты на даниловском рынке появляются с Фудсити. С ценником, умноженным на два. Даниловский — это розница.

— «Коммерсов сажать надо. Налоги не платят. Из-за них социальная нагрузка растет.» Ответ: Коммерс покупает товар на крупном рынке за кэш. Он видит, что ничего, кроме кэша там нет. С фига ли у него должно возникнуть желание платить кому-то налоги? Если на центральных точках, откуда оптом реализуется весь товар, сплошной кэш, то и по всей цепочке вниз тоже будет каша. При этом, налоговая и менты щемят только тех, кто внизу. Но желания платить у них от этого точно не прибавится. Страх есть, когда видно, что щемят больших ребят и что спасения нет ни для кого.

— «А карточки то много где принимают! Значит, налоги платят». Ответ: Если у вас приняли карточку через пос терминал, это не значит, что с этих денег обязательно заплатят налоги. Это значит только то, что сумма окажется на счету юридического лица за минусом 1.6%, которые берет банк за эквайринг. А дальше юридическое лицо либо платит все налоги, либо пошлет их другому юридическому лицу и получит налик.

— «Привет. Отправил денег на нал. Меня кинули. Нал не дали. Что делать? Сумма 1.6 млн» Ответ: Ничего. Тебе никто не поможет. За такую сумму никто не впишется, ни менты, ни товарищи с другой стороны. На будущее не ставь безнал вперед. Преплати пару процентов, но пусть сначала кашу привезут, пересчитаешь, при них же безнал отправишь.

— «Налоговая ввела АСК НДС 3.0. Все всё платят!» Ответ: Первыми, кто рассказывает, где в АСК НДС дыры, это сами налоговики. Это их хлеб. Рассказывают не простым смертным, а тем, кто замыкает на себе большие объёмы НДС, который нужно закрыть. Профессиональным участникам рынка. АСК НДС — это просто программа. И есть множество способов её обойти, не только коррупционными путями. Отдельные регионы России прям очень рады принимать НДС со всех других территорий необъятной родины. Там он не платится и теряется. Так хорошо налоговики себя не чувствовали со времен массовых возмещений НДС из бюджета, когда сотрудники ФНС умудрялись покупать целые острова в Эмиратах и замки в Европах. Любая концентрация власти и потока денег в одних руках ведет к адовой коррупции. И решения этой ситуации нет. Т.к. если сделать ещё один гос орган, который будет стеречь налоговиков, то и этих ребят потом купят. И нужен будет кто-то, кто будет стеречь их.

И последнее. В марте того года я писал о китайских рынках и биткоине как о средстве вывода денег из страны.

Что изменилось с того времени? Ничего. Тогда повыступали ЦБшники. Менты немного пошумели. И всё.

Через биток стали торговать ещё больше. Теперь китайцы и вьетнамцы являются основными и единственными скупщиками в Москве. Вся деятельность обменок крипты свелась к тому, чтобы покупать у населения и продавать рыночникам. Фактически, обменки — это пул доверенных продавцов для китаез. Так появилось новое поколение нальщиков, которые работают без налоговой, банков, счетов. У них другие риски. Сделки с криптой весьма опасные Людей часто калечат, иногда убивают. Крипту забирают силой. Просто в новостях о таких случаях не сообщают, ведь обе стороны в тени. Банковский вывод за бугор, конва, медленно, но верно дохнет. Позиции для вывода бабок прочно захватил биток. Сделки теперь происходят под тяжелой охраной, в сильно закрытых местах.