Почему я не плачу налоги

ЖЖ, как и рок, всегда жив. Сегодня в топе Живого журнала пост гражданина России с ником Hueviebin1, который откровенно признается, что налоги он не платит, а закон про самозанятых считает несправедливым. Мы конечно, не платить налоги не советуем, но вот почитать рассуждения - очень даже. Почитайте.

Я являюсь самозанятым лицом уже лет пять. Я не плачу налогов. Никаких. Кроме, конечно, тех, что включены в стоимость товаров в магазинах. К сожалению, этого налога мне никак не избежать, но в моих силах сделать все, чтобы этот налог оставался единственным. Я сделаю все, чтобы не платить налогов и в дальнейшем. Ни при каких условиях! Причина проста: я считаю, что государство грешит нерациональным расходованием денежных средств, а чьи-то прихоти я своим трудом оплачивать не собираюсь.

Я не плачу налогов, потому что я не хочу кормить орду депутатов. Дело в том, что в госдуме нет НИ ОДНОГО депутата, который представлял бы мои интересы. А депутатам, которые там есть, пусть платят зарплаты те, чьи интересы они представляют. Посторонним людям, которые не просто не представляют моих интересов, но и, как я считаю, откровенно враждебны по отношению ко мне, платить попросту унизительно.

В очередной раз опубликована новость о том, что глава одного северо-кавказского региона подарил кому-то там «Мерседес». На сей раз школьнику, который отжался больше, чем остальные. Практически ни дня не проходит без того, чтобы этот светлой души человек не подарил кому-то очередной «Мерседес». «Мерседесы» он дарит на деньги, которые вычитаются из налогов россиян, т.к. иных источников дохода у него не имеется. Я не считаю должным оплачивать «Мерседесы» бойцам его клуба «Ахмад» из своего кармана. Кто хочет, тот пусть оплачивает, но это как-нибудь без меня.

Строительство существенной доли православных храмов производится за счет бюджета. Мне не нужны храмы, особенно в таких количествах. У входа в корпус Политеха, в котором я отучился 10 лет назад, в наши дни установили огроменный памятник святым Петру и Февронии с иконой. Одна установка обошлась в 2 млн руб, не говоря о самом производстве памятника. Это, конечно, копейки в масштабах государства, но если посчитать общую стоимость растущих, как грибы по осени, храмов и прочих религиозных объектов поклонения, сумма набирается внушительная. Я не хочу отдавать ни рубля своих денег на все это — за это должны платить только те, кто этому всему поклоняются. Я как-то лежал в больнице имени Боткина — крупнейшей больнице Европы. Свои ощущения о пребывании в этом аду я описал здесь. Я не понимаю, как так получилось, что прямо у больницы растет огромный храм, но люди в ней как срали в горшки без перегородок в туалете, так и продолжают поныне. По этой причине я не плачу и никогда не буду платить налогов. Они почему-то уходят не на облагораживание крупнейшей в Европе больницы (она как частный пример), а на увеличение куполов соседствующего с ней храма. Это нерациональное расходование денежных средств.

Я не плачу налоги по той простой причине, что не хочу, чтобы за мой счет министерство культуры финансировало ужасные по качеству и содержанию фильмы, начиная с «Дети против волшебников» и заканчивая фильмом «Крым. Сделано с любовью». Я не считаю, что Тигран Кеосаян и Никита Михалков столь сильно обездоленные люди, что все россияне должны сбрасываться для их непотребных и низкокачественных фильмов. Вернее, кто хочет, тот пусть, конечно, сбрасывается, но это также без меня.

Я не плачу налоги, т.к. не хочу оплачивать труд целой армии служащих государственных служб и надзорных органов. Например, Роскомнадзор, Росгвардия — имя им Легион. Я бы понял еще, если бы эти службы работали, однако они лишь создают видимость своей работы. Например, Роскомнадзор вместо того, чтобы искать в сети настоящих экстремистов, занимается запретами музыкальных композиций и мониторингом неправильных лайков и постов в сети. При этом ни одного реального экстремиста они так и не поймали. Ни парня, который подорвался в здании ФСБ, не взирая на то, что свои планы он обсуждал в соцсетях, ни банды скинхедов, которая в своей группе организовала конкурс убийств бомжей и собрала несколько десятков видеозаписей по теме — их вычислили пользователи интернета, пока Роскомнадзор занимался неправильными лайками. Я не готов кормить целую армию таких бездельников.

Я не могу позволить, чтобы за мой счет жировали кучи лжепатриотических, казачьих и прочих организаций, которые поливают людей зеленкой, фекалиями и пр. Я не настолько богат, чтобы кормить еще и маргинальное дно, не вписавшееся в рыночную экономику и способное зарабатывать только поливанием зеленкой неугодных деятелей по заказу властей. Я не являюсь поклонником Навального, Касьянова и прочих политиков, но я не совсем понимаю, почему я должен оплачивать то, чтобы их поливали зеленкой ряженые клоуны. Лично мне ни первый, ни второй ничего плохого не сделали. Поэтому я просто не могу себе позволить платить за такие развлечения!

Когда я пользовался бесплатной медициной в последний раз, я даже и не вспомню. Рожали платно, ибо условия в бесплатных родильнях не из приятных. Родился ребенок, наглотавшись околоплодных вод, и сразу в состоянии средней тяжести попал в реанимацию. В госбольнице не оказалось мест, а в родильном отделении — оборудования. «Ждите пока место освободится, а пока, увы, состояние будет только ухудшаться». В итоге пришлось пробивать место и лечение за бабки. Когда ребенок заболел чем-то и потребовалось узи кишечника, в госклинике записали его на прием... через полгода. Я не совсем понимаю, зачем нам осмотр через полгода, когда проблемы сейчас. В итоге на следующий день поехали, опять-таки, в платную клинику. Так все детские болезни мы лечим у платников, ну, и сами, в случае чего, тоже только платно. Увы, созданы условия, когда на обычное лечение попасть фактически невозможно, а если и возможно, то в такие условия, что смерть на их фоне выглядит предпочтительней. Таким образом бесплатной медициной никто в моей семье не пользуется, а стало быть я имею полное моральное право не оплачивать налогами государственную медицину — я не знаю, зачем платить за услугу, которую мне предоставят только через полгода по очереди. Я не пользуюсь госмедициной, я ее и не оплачиваю. Все справедливо.

В обычную школу ребенка страшно отдавать — там детей караулят попы и оголтелый ура-патриотизм. Я считаю, что ни то, ни другое моему ребенку ни к чему, а потому отдавать мы его будем также в платную школу с различными уклонами — туда точно попы и мракобесие на прорвутся. Ну, и в армию он, конечно, не пойдет, ибо нам государство ничем не должно и мы ему ничем не должны.

Причин, по которым платить налоги в России нельзя, великое множество — все перечислять и дня не хватит. Но все они показывают, что единственные дети, которым сейчас помогает государство, — это дети Ротенберга и Чайки. Вот они пусть и платят налоги. А я как-нибудь в сторонке постою...