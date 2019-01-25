Кто решил бороться за ваши зарплаты

Амбициозный проект оппозиции.

Это на самом деле большой проект. Вовлечены в него будут десятки, а скорее всего сотни тысяч людей. И я очень рассчитываю, что вы его оцените и нам поможете.

Суть проекта простая: зарплаты.

https://union.navalny.com/

В России людям просто недоплачивают. За такую же работу в странах, сопоставимых по развитию с нашей страной, платят больше. И никакой там гиперинфляции (как любят нас пугать некоторые шарлатаны, называющие себя «экономисты») это не вызывает. Наоборот, инфляция там ниже, чем в России.

Есть стоимость электричества, стоимость нефти, а есть стоимость труда. Всё это должно определяться рыночным, конкурентным способом. Но в России рынки монополистические. 80% экономики контролирует государство, почти всё оставшееся — олигархи. Малый и средний крохотный и выживает с трудом.

Монополизм всегда порождает коррупцию. Возможно, самое главное коррупционное проявление в нашей стране — это занижение и недовыплата зарплат. Собственно, это, например, главный фактор, почему российские олигархи такие богатые и почему их состояние растёт даже сейчас, на падающем рынке.

Платили бы Потанин, Усманов и Мазепин своим рабочим нормальную зарплату, соответствующую зарплатам на аналогичных предприятиях за рубежом, — миллиардов у них было бы намного меньше, зато люди в Красноярске, Березниках и Старом Осколе жили бы НАМНОГО лучше.

Платили бы бюджетникам ту зарплату, которую обещал им Путин своими майскими указами 2012 года — меньше бы осталось денег на всякую дурь типа гостелевидения, итальянских вилл для Соловьева, неимоверных квартир для Шувалова, миллиардов на «поиск экстремизма в соцсетях» и просто на разворовывание.

То есть борьба за повышение зарплат — это борьба с коррупцией. Просто снизу.

Кто ведёт такую борьбу в нормальных странах?

Профсоюзы.

Вот только что закончилась забастовка учителей в Калифорнии. Договорились о повышении зарплат на 6% и уменьшении количества учеников в классах — только после этого вернулись на работу.

А есть ли независимые профсоюзы в России?

Есть. Они так и называются «федерация независимых профсоюзов». На каждых выборах поддерживают «Единую Россию», а недавно поддержали и повышение пенсионного возраста.

То есть официальные профсоюзы в России — это специальная организация, которая занимается тем, что продает интересы работающего человека чиновникам и олигархам.

Есть честные боевые профсоюзы, типа «Альянса врачей», с которым мы сотрудничаем, но их очень немного.

Я долго думал об этом и понял, с чего мы можем начать такое широкое движение. Хочется помочь сразу всем, вовлечь все организации. Рабочих заводов, принадлежащих олигархам. Водителей и продавцов — две самые массовые профессии в стране. Но первый шаг должен быть очень чёткий и там, где власть-работодатель не сможет спорить с нами ни юридически, ни политически, ни морально.

Бюджетники и те самые майские указы.

Знаете ли вы, что в России есть 11 категорий работников (около 6 миллионов человек), зарплату которым работодатель начисляет не произвольно, а в четкой привязке к средней зарплате в регионе.

В этом суть майских указов Путина, его главное предвыборное обещание и священная корова.

В каждом регионе есть средняя зарплата, размер которой определяется Росстатом.

Например, это сейчас в Москве 82498 рублей, в Санкт-Петербурге 59289, а в Свердловской области 36427.

Все зарплаты работников тех категорий, что перпечисленны на картинке сверху, должны рассчитываться как 100% от средней по региону или 200% от средней по региону.

Таким образом, средние зарплаты в Москве должны быть:

Врач: 164996 рублей

Медсестра: 82498 рублей

Учитель: 82498 рублей

Преподаватель ВУЗа: 164996 рублей

Научный работник: 164996 рублей

Воспитатель детского сада: 82498 рублей

В Санкт-Петербурге:

Врач: 118578 рублей

Медсестра: 59289 рублей

Учитель: 59289 рублей

Преподаватель ВУЗа: 118578 рублей

Научный работник: 118578 рублей

Воспитатель детского сада: 59289 рублей

В Свердловской области:

Врач: 72854 рубля

Медсестра: 36427 рублей

Учитель: 36427 рублей

Преподаватель ВУЗа: 72854 рубля

Научный работник: 72854 рубля

Воспитатель детского сада: 36427 рублей

Здесь можете посмотреть любой регион и любую профессию.

Кто-то может получать больше — пожалуйста.

Кто-то может получать немного меньше.

Но никто не должен получать намного меньше.

Я знаю, что вы хотите мне сказать, взглянув на эти цифры:

— это вранье всё, никто столько не получает.

Именно. В этом весь смысл. Это обещано. Об этом отчитались, что исполнено.

Но на самом деле всем платят гораздо меньше. За пределами Москвы — так повально.

Вот, хотя бы исследование РБК на эту тему посмотрите. Но все молчат.

Мы видим три проблемы:

— людей обманывают и недоплачивают им;

— люди сами не знают, какая им положена зарплата;

— люди боятся и не знают, с чего начать, защищая свои права.

Ну вот вы получаете 35 тысяч, а должны 62 тысячи. Проблему осознали. Вам очень нужны эти пропавшие 27 тысяч, которые заложены в бюджете. Что делать будете? С чего начнете?

Скорее всего, вам сначала понадобится юрист, чтобы объяснил, куда и как жаловаться. А птом журналист, чтобы рассказал всем о том, как вас обкрадывают. А потом политик, чтобы наехал на губернатора. А потом снова юрист, чтобы объяснил, как сделать профсоюз. А потом снова журналист. И так далее.

Поэтому вот: https://union.navalny.com/

Это — боевой инструмент борьбы за обещанную зарплату для 6 миллионов человек, из которых миллиона четыре её точно недополучают.

Я подчеркиваю, что проект неполитический в том плане, что тут никто не должен любить меня и не любить Путина.

Если губернатор выполняет майские указы и платит сколько надо — хвалим. Не платит — мочим. Стал платить после того, как мочили — снова хвалим.

То есть действуем ровно так, как должен действовать нормальный профсоюз.

— А тебе, Алексей, что с этого? Пиаришься на бюджетниках? — спрашиваете меня вы с хитрым прищуром.

Отвечаю предельно искренне:

Я политик. Политик представляет интересы определенной группы населения и работает на неё, надеясь получить поддержку. Вы меня хорошо знаете, как политика, который долгие годы работает на группу «люди, недовольные коррупцией». И определенной поддержки я от них (вас) добился.

Сейчас и я, и вся наша команда будет честно работать на группу «бюджетники, которых обманывают и недоплачивают им зарплату». А по мере роста проекта — на группу «люди, которым платят меньше, чем должны». Хотим добиться поддержки от этой группы, да.

Всё по-честному. Мы работаем, вы оцениваете. Если мы работаем в ваших интересах лучше, чем остальные, то мы рассчитываем на вашу поддержку.

Нам понадобится помощь. У проекта на этой стадии 6 миллионов адресатов.

Отправляйте ссылку всем знакомым бюджетникам. По крайней мере им будет любопытно сравнить свою реальную зарплату с той, о которой отчитываются чиновники.

Это первый шаг. Дальше будет больше и интереснее. Присоединяйтесь и поддерживайте. Прекрасная Россия Будущего сама себя не построит.

Источник: https://navalny.com/