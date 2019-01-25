«Ночной бухгалтер». Введут налог на гаджеты

Изобретательности наших властей в введении новых платежей остается только позавидовать. За наши зарплаты решила бороться оппозиция. Налоговики шлют новые незаконные требования. Картина дня в «НБ».

Больше налогов, новых и разных

Через год у нас введут платную регистрацию всех мобильных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков с выходом в интернет) по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Не заплатишь — заблокируют.

В комментариях резонно заметили: «Вот как найти украденный телефон по номеру IMEI, так не могут. А как заблокировать за неуплату какого-нибудь маразма — так запросто!».

Зарплаты — не то, что налоги

Зарплаты растут не так быстро, как налоги.

Исследование показало, что каждому десятому россиянину повысили зарплату.

Оппозиция считает, что этого мало, а с зарплатами у нас в стране полный швах.

Посмотрите, что придумали либералы.

Спойлер: это Навальный, и в комментах сами понимаете что.

Ноу-хау от налоговиков

Новинка от налоговиков: требуют указать бенефициаров, хотя запрашивать такую информацию не имеют права.

Посмотрите требование и советы эксперта, как на такое реагировать.

Такой запрос поразил автора статьи — юриста с 15-летним стажем, которого мало чем удивишь.

Про отчетность

— Вам удалось нормально проверить декларацию по НДС в 1С? Бухгалтеры жалуются, что не могут.

— Кому обязательно нужно провести аудит бухотчетности за 2018 год? Есть 73 случая.

Ваша пятничная редакция