Электричество: когда повысят цены. Сбербанк берет 3% за коммуналку. Мусорная реформа

В новом материале нашего финансового обозревателя Александры Баязитов про самые мощные атаки на наши финансы за неделю:

— Кто и зачем лоббирует повышение цен на электричество и причем тут Чубайс?

— Почему энергетическая реформа перенесена и чем это теперь грозит?

— Как переносили реформу «мусорного налога» и чем это обернулось в ЖКХ. Кому выгодна мусорная реформа.

— Москва будет продавать свой мусор Архангельску за 6 млрд рублей в год.

— Сбербанк стал брать 3% комиссию за коммунальные услуги. Проверьте платежки«.

— «Раскулачивание» Сбербанка: зачем госбанк хотят присоединить к системе быстрых платежей.

— Как будет работать зарплатный реестр от Альфа банка, Тинькоффа и Совкомбанка.

— Новая подстава от банка «Восточный»: распишитесь и получите проблемы.

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