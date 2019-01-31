Кого и как обманули с «повышением» пенсий. Пенсионная реформа или пенсионная афера?

С января нынешние пенсионеры, согласно обещаниям правительства, должны были начать жить достойно: ведь именно для этого якобы и затевалась вся пенсионная реформа. Нам повышают пенсионный возраст, им — значительно повышают пенсии.

Но почему-то для миллионов пенсионеров обещанная прибавка составила не 1000 рублей, а всего лишь 25 или 50 рублей. А у многих — пенсия даже уменьшилась!

В новом обзоре финансовой музы — о «пенсионной» афере, которую в прошлом году провернуло наше правительство. Почему миллионы не получили обещанной прибавки? Почему даже те пенсионеры, которые и правда получили ту самую тысячу, все равно обмануты?

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