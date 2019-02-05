Можно ли оспорить, если оставили без премии

Заработная плата сотрудников иногда складывается из многих составляющих. Часть ее гарантирована: это оклад. А вот оставшиеся выплаты, такие, как премия, зависят от нескольких факторов. Иногда за премиальные суммы приходится бороться с работодателем в суде. В каких случаях имеет смысл судиться, а когда это бесполезно — рассмотрим в этой статье.
На что стоит обратить внимание при приеме на работуПри устройстве на работу многие смотрят только на максимальное значение заработной платы, упуская из виду, что кроме максимума может быть еще и минимум. Выплата премии обычно зависит от ряда факторов:
- достижение определенных показателей в работе;
- выполнение плана;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.
В любом случае, если часть зарплаты будет выплачиваться в виде премии, то при оформлении на работу стоит внимательно изучить договор и положение о премировании.
- виды премий и периодичность их выплаты;
- категории сотрудников, получающие различные виды премий;
- система оценки и показатели, на основании которых происходит начислении премии;
- порядок расчета премий;
- основания для лишения премии;
- способы разрешения спорных моментов в случае разногласий.
Идти или не идти в суд?Добиваться премии в судебном порядке практически всегда означает — испортить отношения с работодателем. И в этом случае нужно хорошо понимать, законно ли вас лишают премии. Если лишение обосновано и правомерно, то остается лишь смириться и попытаться исправить ситуацию более качественной работой. Получить меньше всех или не получить премии вовсе, конечно, обидно, но это еще не аргумент для суда.
Работодатель не обязан выплачивать премию: это форма поощрения, которая определена статьей 129 ТК РФ. Если сотрудника лишили премии в соответствии с действующим положением, с которым он был ознакомлен при приеме на работу, добиться ее выплаты в суде будет невозможно.
Невыплата премии при увольненииРаботодатели иногда стремятся сэкономить, не выплачивая премии уволившимся сотрудникам. В этом случае можно попытаться отстоять свое право на выплаты в суде, если положение о премировании содержит в себе соответствующие пункты.
Но суд зачастую оставляет такие требования без удовлетворения, обосновывая это тем, что выплата премии для работодателя является добровольной. Примером может служить решение Волгодонского районного суда Ростовской области от 30.05.2018 по делу № 2-4579/2017.
Лишение премии без подтверждающих документов и законных основанийВсе причины лишения премии должны быть изложены в положении о премировании. Лишение не может применяться в качестве дисциплинарного взыскания, для этого существуют другие виды наказаний, предусмотренные ст. 192 ТК РФ.
Для того чтобы лишить сотрудника премии, должны быть обязательно составлены два документа:
- служебная записка с указанием пунктов положения об оплате труда, о премировании или иных аналогичных актов;
- приказ о лишении премии.
Без любого из этих документов и без веских причин депремирование незаконно и может быть обжаловано в суде.
Снижение или лишение премии в связи с дискриминацией по какому-либо признакуИногда работодатель снижает размер премии в связи с совершенным проступком. Однако, если в отношении другого сотрудника, допустившего такое же нарушение, не применено депремирование, то решение по первому сотруднику является дискриминационным и может быть обжаловано в суде.
Также неприемлемо снижать премию за отсутствие по причине болезни, беременности, при выходе на пенсию или по другим подобным основаниям.
Премия является формой поощрения сотрудников, а вовсе не гарантированной частью заработной платы. Однако лишение премии должно быть обоснованным и соответствовать нормам закона, а также принятым в организации регламентам. В противном случае работник имеет право оспорить свое депремирование в суде.