Можно ли оспорить, если оставили без премии

Заработная плата сотрудников иногда складывается из многих составляющих. Часть ее гарантирована: это оклад. А вот оставшиеся выплаты, такие, как премия, зависят от нескольких факторов. Иногда за премиальные суммы приходится бороться с работодателем в суде. В каких случаях имеет смысл судиться, а когда это бесполезно — рассмотрим в этой статье.

На что стоит обратить внимание при приеме на работу

При устройстве на работу многие смотрят только на максимальное значение заработной платы, упуская из виду, что кроме максимума может быть еще и минимум. Выплата премии обычно зависит от ряда факторов:

достижение определенных показателей в работе;

выполнение плана;

отсутствие дисциплинарных взысканий.

В любом случае, если часть зарплаты будет выплачиваться в виде премии, то при оформлении на работу стоит внимательно изучить договор и положение о премировании.

Положение должно содержать следующие ключевые пункты, которые помогут разрешить спорные ситуации:

виды премий и периодичность их выплаты;

категории сотрудников, получающие различные виды премий;

система оценки и показатели, на основании которых происходит начислении премии;

порядок расчета премий;

основания для лишения премии;

способы разрешения спорных моментов в случае разногласий.

Если такое положение существует, а сотрудник успешно работает и выполняет свои должностные обязанности, то он почти гарантированно получит свою заслуженную премию. Но бывает и по-другому.

Идти или не идти в суд?

Добиваться премии в судебном порядке практически всегда означает — испортить отношения с работодателем. И в этом случае нужно хорошо понимать, законно ли вас лишают премии. Если лишение обосновано и правомерно, то остается лишь смириться и попытаться исправить ситуацию более качественной работой. Получить меньше всех или не получить премии вовсе, конечно, обидно, но это еще не аргумент для суда.

Работодатель не обязан выплачивать премию: это форма поощрения, которая определена статьей 129 ТК РФ. Если сотрудника лишили премии в соответствии с действующим положением, с которым он был ознакомлен при приеме на работу, добиться ее выплаты в суде будет невозможно.

Однако есть ряд случаев, когда суд может встать на сторону сотрудника.

Невыплата премии при увольнении

Работодатели иногда стремятся сэкономить, не выплачивая премии уволившимся сотрудникам. В этом случае можно попытаться отстоять свое право на выплаты в суде, если положение о премировании содержит в себе соответствующие пункты.

Но суд зачастую оставляет такие требования без удовлетворения, обосновывая это тем, что выплата премии для работодателя является добровольной. Примером может служить решение Волгодонского районного суда Ростовской области от 30.05.2018 по делу № 2-4579/2017.

А при увольнении по соглашению сторон стоит согласовать пункт о премиях отдельно, так как после подписания стандартного соглашения право на получение премии сотрудник теряет. Ведь этот документ обычно содержит в себе фразу, что все расчеты между работодателем и сотрудником произведены и стороны претензий к друг другу не имеют. Как раз на это и ссылается Автозаводский районный суд г. Тольятти в решении от 05.07.2016 по делу № 2-8134/2016 при отказе в выплате годовой премии после увольнения по соглашению сторон.