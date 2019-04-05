Долго жить вредно. Как сократят накопительную пенсию

Новый обзор самых мощных атак на наши финансы.

Главная тема выпуска: правительство готовится к массовым выплатам накопительных пенсий. Забыли? Пусть новые взносы на ваши накопительные счета и заморожены с 2014 года, но тем, кто успел накопить хоть какую-то сумму, ее придется выплачивать по давно утвержденной формуле. Для этого общую сумму накопленного делят на «период дожития» — это такой изобретенный чиновниками индикатор, который показывает сколько в среднем пенсионер проживает от назначения выплат до смерти. Понятно, чем этот индикатор выше, то и ежемесячная выплата будет меньше.

Например, вы смогли скопить 300 тысяч рублей. Сегодня «период дожития» составляет 21 год. То есть, если бы вы прямо сейчас вышли на пенсию, то ежемесячная доплата к обычной страховой пенсии составит 1190 рублей.

Манипулировать этим индикатором чиновники начали уже давно. Совсем недавно этот «период дожития» составлял 19 лет, но вот за пару лет, после некоторых манипуляцей со статистикой, вырос сразу на два года. И вот новое предложение Минтруда: а давайте будем учитывать не росстатовские данные, а «вероятные». То есть столько, сколько напрогнозируют чиновники.

Предположим, что чиновники напрогнозируют «период дожития» аж 30 лет, или 360 месяцев. Делим «накопленные» 300 тысяч рублей на этот индикатор, и получаем ежемесячную доплату к пенсии 833 рублей.

Вот за это и идет борьба. А что? Стерпели же заморозку, стерпят и снижение пенсий.

Еще в выпуске: