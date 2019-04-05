Умрет ли обнал? И что не так с ИП

ИП как форма предпринимательства всегда будет поддерживать обнал, считают в Телеграм-канале АнтиФинРазведка.

Сколько лет закручивают гайки. Банки перепуганы, обнала там нет. Сейчас взялись за хитрые торговые сети, которые продают выручку, скоро и им кердык. А что потом?

По идее давно можно было бы внести законодательный запрет на снятие наличных с расчетных счетов. Если бизнес не может функционировать без снятия наличных — это какой-то неправильный бизнес. Если бизнес не может функционировать без продажи выручки — это какой-то неправильный бизнес. Единственные два основания перевода на счет физического лица со счета ООО — это, во-первых, заработная плата. Если законодательно ввести проведение такого платежа только с уплатой всех налогов и взносов (около 40%) — то никто так налить не станет.

Во-вторых, это выплата дивидендов/распределение прибыли учредителям. Проводить платеж также только после выплаты всех налогов до вычисления чистой прибыли, что также сделает невыгодным обнал.

Все остальные случаи перечисления на физов с контор высосаны из пальца. Займы работникам? Займы должны выдавать банки. Кроме этого, выданные займы (т. е. по сути сокращение оборотных средств) мешают развитию бизнеса. Этот платеж абсолютно чужд нормальному бизнесу.

Представительские расходы? Просите счета от отелей и оплачивайте по безналу. Билеты также покупаются по безналу. На худой конец, выдайте работнику корпоративную карту для таких расходов. А снятие нала по корпоративке, опять же, запретить.

В общем, государству вместо непонятного закручивания гаек честнее было бы просто запретить обнал на законодательном уровне. Но тут есть одно «Но». Наличие в РФ непонятного «мутанта» под названием ИП.

С одной стороны, это субъект предпринимательства. Вправе заключать сделки и систематически получать прибыль. С другой — это обычный физик. И все деньги на расчетном счете ИП априори являются деньгами этого физика. При этом, законодательно «отделить» ИП от перечислений с ООО как-то некрасиво. Ведь это уже нелогично, и те, и другие - субъекты предпринимательской деятельности. Физов отделить от перечислений юриков довольно логично, это две совершенно разные плоскости. А с ИП этот фокус не пройдет.

ЦБ и Финмону остается лишь бороться с перечислением на ИП со счетов ООО, кошмарить банки своими методическими рекомендациями, но такие платежи все равно уходят. Сам факт такой борьбы очень комичен, типа фирмы должны работать с фирмами, а ИП — с ИП...

Ипэшник на упрощенке всегда сможет заплатить 6% с выручки и претендовать на полный и безоговорочный обнал всей суммы на своем расчетном счете. Поэтому в настоящее время такая схема работает на 100%, и будет работать, пока законодатель не уберет ИП как форму предпринимательства.

Другой вопрос, что по ходу дела государство не готово убирать обнал, по каким-то своим соображениям, о которых все знают.

Источник: телеграм — канал АнтиФинРазведка