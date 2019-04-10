Гигантские комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ – незаконны, сказал суд

Практически все сталкиваются с ограничениями устанавливаемыми банками. Но часто банки превышают законодательно установленные полномочия и это распространенная проблема.

В частности, банки устанавливают дополнительные критерии для операций, подлежащих контролю, устанавливают во внутренних документах тарифы за проведение операций в отсутствие каких-либо документов, штрафы за непредоставление документов, обосновывая это необходимостью соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В некоторых случаях банки увеличивают размер неустойки без получения письменного согласия клиента, а в других, как в рассматриваемом деле, устанавливают штрафы за нарушения, при которых закон предписывает просто отказаться от исполнения поручения клиента.

Законом 115-ФЗ не предусмотрена такая мера, как взимание заградительной комиссии. По своей сути обсуждаемая комиссия носит штрафной характер, так как не является платой за какую-либо определённую услугу, а рассматривается как мера ответственности клиента за проведение сомнительных операций или непредоставление запрошенных документов.

Целью закона является ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ сомнительным операциям. Взимание же комиссии при проведении операций фактически означает, что банк за определённую плату готов осуществить эту операцию, то есть данную комиссию можно рассматривать как «плату за нарушение закона». И вместо противодействия банк одобряет проведение операций, обуславливая это дополнительной оплатой.

То есть для банка с такой тарифной политикой проведение сомнительных операций клиентами — экономически выгодно.

В настоящее время, если банк взыскал с предприятия денежные средства в повышенном размере, при закрытии счета или за непредоставление (не полное предоставление) документов по закону 115-ФЗ, имеет смысл идти в суд. Судебная практика складывается в основном, в пользу клиентов банка.

Вот одно из последних решений:

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 января 2019 г. N Ф05-21799/18 по делу N А40-45858/2018

Суть дела

13.10.2017 генеральным директором ООО «Облпродснаб» был получен запрос от сотрудника ПАО «Промсвязьбанк» на предоставление в течение 5 рабочих дней сведений и копий документов, поясняющих хозяйственную деятельность организации и экономический смысл проводимых операций по счету.

Запрашиваемые документы и сведения по запросу, за исключением справки из ФНС об открытых и закрытых счетах, были представлены ООО «Облпродснаб» в установленный банком срок.

ООО «Облпродснаб» не могло предоставить справку из ФНС об открытых и закрытых счетах по независящим от ответчика причинам, поскольку согласно пункту 10 статьи 69 Закона N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» налоговые органы представляют запрашиваемые сведения в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса.

Впоследствии, банк в одностороннем порядке удержал дополнительную

Банк сообщил клиенту, что комиссия в размере 715 860 руб. 20 коп. удержана банком правомерно, в соответствии с действующими тарифами, по причине непредставления ООО «Облпродснаб» документов по запросу в необходимом объеме.

ООО «Облпродснаб» обратилось в суд с ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании неправомерно списанных со счета денежных средств в размере 715 860 руб. 20 коп., 50 000 руб. судебных расходов по оплате юридических услуг.

Все суды, первой и апелляционной инстанций, а также кассационный суд поддержали правомерность требований ООО «Облпродснаб».

Основные выводы судов

введение в одностороннем порядке в тарифы ПАО «Промсвязьбанк» не предусмотренного законом условия о возможности установления специального тарифа, фактически устанавливающего в одностороннем порядке возможность применения к истцу штрафных санкций, является ничтожным;

установив, что направленный банком в адрес клиента запрос на предоставление документов, подтверждающих осуществление финансово-хозяйственной деятельности, не содержит сведений о том, что при выполнении каких-либо операций истца банком установлен ряд признаков осуществления сомнительных операций и что это за признаки;

учитывая, что доказательств того, что банковские операции клиента за спорный период были запутанными, неочевидными, не имели реальной цели, а наоборот, преследовали цели по легализации денежных средств, полученных преступным путем, пошли на финансирование террористической деятельности, а равно преследовали иную противоправную цель, ответчиком не представлено.

При этом суды всех инстанций исходили из того, что закон N 115-ФЗ , равно как и иные федеральные законы, не содержит норм, позволяющих кредитным организациям устанавливать комиссии в повышенном размере при борьбе с отмыванием. Взыскание комиссии за совершение операций с денежными средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формой контроля не является.

Таким образом, судами установлено, что комиссия, взимаемая банком за непредставление документов по запросу, непредставление или предоставление документов не в полном объеме, является мерой ответственности, так как никаких услуг при начислении комиссии Банк не оказывает.

Вывод: сейчас повышенную комиссию банка, особенно при закрытии счета, можно успешно оспорить. Это можно сделать и при обращении в банк.

Аргументы клиента банка

В суде с банка можно взыскать необоснованное обогащение за пользование чужими средствами и расходы на юридические услуги. Правила о возврате неосновательного обогащения применяются вне зависимости от того, по чьей вине возникло такое обогащение. Если оно возникло без законных оснований, то оно подлежит возврату лицу, которому принадлежало имущество, в том числе финансовые активы. Операции по расчетным счетам банк вправе производить только по поручению клиента, если в договоре не прописано иное, а также в случаях, установленных законом. В договоре обычно содержится положение о безакцептном списании платы только за услуги (комиссии банка). В случае проведения контроля сомнительных операций банк вправе в определяемом им объеме запрашивать документы и фиксировать нарушения. При этом банк вправе отказать в проведении операции, если она нарушает требования закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...», но при этом закон не допускает взимание штрафа (комиссии) за проведение операций, подлежащих контролю. Более того, внутренняя политика банка, предусматривающая взимание комиссии за проведение сомнительных операций, является несоответствующей закону № 115-ФЗ, поскольку позволяет банку проводить такие операции, но с повышенным вознаграждением кредитной организации. Комиссия в данном случае является равнозначной штрафу. Банк не вправе определять на свое усмотрение, какие операции являются сомнительными и требуют предоставления дополнительных документов, а какие нет, и устанавливать плату в виде штрафа, не предусмотренную законом.

Комментарии:

В случаях, когда неустойки или штрафы вводятся во внутренние правила банков в одностороннем порядке после оформления договора, условия о неустойках суды признают ничтожными по причине того, что соглашения о неустойках должны быть оформлены в письменном виде за подписью обеих сторон.

Важный момент в данном решении: штраф за непредоставление документов, которые запрашиваются в целях контроля на основании закона № 115-ФЗ, не предусмотрен законодательством, следовательно, не может применяться к клиентам.

Комиссия — это, по существу, вознаграждение за оказанные услуги. В случае непредоставления клиентом необходимых для выяснения цели операции документов, оказание услуги не происходит, денежные средства взимаются только при игнорировании клиентом запроса. В связи с этим, суд обоснованно указал, что комиссия банка является штрафной санкцией.