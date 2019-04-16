Банки стали блокировать карты тех, кто собирает на митинги

Леонид Волков (раньше работал в СКБ «Контур», а теперь вместе с Навальным) в Фейсбуке делится своей историей о нашумевшем законе и заблокированных счетах:

Тут хорошо так нашумела история о том, как целый ряд банков блокирует счета клиентов по 115-ФЗ, а потом просит 15-20% за вывод этих денег — собственных денег клиента. Нормальный такой «бизнес», и он неизбежно должен был возникнуть, как возникают подобные истории всегда, когда нарушен баланс между возможностями и интересами сторон.

Банк в любой момент может заблокировать, ничего не объясняя, и потребовать у клиента уйму документов — а клиент совершенно бесправен. Сколько должно было пройти времени, прежде чем ушлое жулье поймет, что на этом можно отлично греть руки?

Собственно, недавняя утечка «черного списка ЦБ», о котором сегодня стало известно, доказывает, что схема работает давно и уверенно. Там 120 тысяч человек — очевидно, на порядок, а то и на два больше, чем в России хотя бы теоретически могло бы быть настоящих «спонсоров терроризма» или «отмывателей денег». Мы помним и о том, как в «черный список» по 115-ФЗ включали всех «подозреваемых в экстремизме» — более 8500 человек, включая всех тех, кто постил мемы.

Так что когда такое ружье висит на стене — оно не может не стрелять. Закон о блокировке чего угодно в интернете тоже начинался как «закон о борьбе с детской порнографией» — так и из «борьбы с финансированием терроризма», безусловно, очень быстро вырастет борьба с любыми транзакциями, неугодными власти.

Собственно, очередной звоночек прозвенел совсем недавно, когда Росфинмониторинг (а это ровно то же самое, что Роскомнадзор, только в финансовой сфере) предложил блокировать счета, используемые для «финансирования несогласованных митингов».

И это не первый звоночек, а именно очередной.

1 апреля Сбербанк заблокировал на основании 115-ФЗ мои карту и счет, на который, собственно, и идет сбор пожертвований на функционирование региональной сети штабов — карту, на которую ежемесячно несколько тысяч человек переводят по 500-1000-3000 рублей, из которых складываются аренда штабов и зарплата координаторов. С этих же счетов финансируется, скажем, и оплата штрафов за задержанных на митингах, и многое другое. Заблокировали и затребовали объяснений: дайте нам пояснения по «экономическому смыслу этих операций». Мы дали.

К чести Сбербанка, очень оперативно, вечером того же дня, через пару часов после того, как мы прислали объяснения, карту и счет разблокировали. Правда, запросили еще информацию, и установили срок проверки до 11 апреля — но, судя по тому, что мы им все прислали, а 11 апреля было вчера, и счет работает, наши объяснения Сбер удовлетворили.

Но за это время, все на том же основании 115-ФЗ, мой счет заблокировал теперь уже банк Авангард. В Авангарде хорошие условия по комиссиям на исходящие платежи, поэтому значительную часть денег со Сбера я перебрасывал себе на Авангард, и оттуда уже совершались переводы в регионы — это просто история про экономию — но вот с 8 апреля этого счета у нас нет, и там подвисло около 520 тысяч рублей. История — ровно такая, как пишут во всех публикациях о банковском рэкете по 115-ФЗ: банк запросил бесконечное количество документов и тут же заблокировал счет.

В моем случае, однако, я не думаю, что речь о «банковском вымогательстве», уж очень точное совпадение по времени. Думаю, это как раз-таки Росфинмониторинг велел банкам прошерстить все мои счета по 115-ФЗ, а там уж кто во что горазд — Сбер оказался поприличнее (или повнимательнее к общественному резонансу), а Авангард повел себя по-гопнически.