Новые налоги соберут Чубайс и Усманов

Традиционный обзор самых мощных атак за неделю. Главная тема — новые скрытые налоги, которые российское правительство отдаст на откуп очередным олигархам.

Помните же систему «Платон»? Налог на дальнобойщиков, который собирают братья Ротенберги? Теперь новый персональный налог придуман для Чубайса, Усманова, Чемезова. Называется вполне себе безобидно: цифровая маркировка товаров. Ее суть в том, что к 2024 году все товары, продаваемые в России, должны иметь специальную цифровую метку, в которой будет записана вся полная информация о товаре — где он произведен, из каких материалов и тд. Вроде как все делается для блага россиянина: чтобы не дай бог, ему не подсунули контрафактный товар. Например, вместо Лады-Калины Мерседес.

Зато в цену каждого, каждого (!) товара в России будет включена стоимость этой марки (от 20 до 30 рублей). Зарабатывать на производстве этих чипов будет «Роснано» Чубайса и «Ростех» Сергея Чемезова. А компания Усманова будет получать 50 копеек с каждого проданного товара, так как будет управлять этой системой. До сих пор (на сегодня только шубы и сигареты должны иметь такие метки) всей системой маркировки управляла ФНС, где чиновники просто получают зарплату. Но теперь это государственная система передана в управление олигархам и они на ней будут зарабатывать.

Правительство хвастается: нигде в мире нет такой системы. Ну да, только в нашей стране нужен специальный налог, чтобы отдать его на кормление очередному миллиардеру... Согласны? Напишите свое мнение в комментариях.