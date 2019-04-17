Вызывают в ИФНС по разрыву НДС: что говорить на «беседе» с инспекторами

Вы сдали декларации по НДС, и через некоторое время получаете письмо счастья: требование пояснить, почему у контрагента разрыв по вам...

Плюсом вы получаете вызов директора для дачи указанных пояснений. Что это значит, рассказывают на телеграм-канале АнтиФинРазведка.

Это значит, что ваши проделки уже заинтересовали конкретных клерков в ИФНС, и дать формальные пояснения письменно уже не получится.

Вас попытаются «насадить» на доплату НДС, а это не есть хорошо в наше нелегкое время.

Самый главный принцип при вызове в ИФНС: не допускайте такую ошибку в рассуждениях, что вызвали именно вас, что интересна именно ваша фирма. Налоговая вызывает по принципу конвейера. Далее путем беседы и психологического давления пытается убедить налогоплательщика, что его контрагент «плохой» и надо доплатить НДС. «Беседа» не влечет по налоговому кодексу никаких правовых последствий для налогоплательщика!

Помните, что налоговой НЕ ВЫГОДНО переходить к иным формам общения, правовым (камеральная проверка, выездная, вынесение акта, вынесение решения). Результаты таких проверок неочевидны, и процедуры затратны. А «беседа» ничего не стоит.

Помните, что ИФНС на месяц прогоняет несколько сотен фирм такой беседой. Общение идет по определенным «скриптам», все способы запугивания шаблонны. Ваша задача — просто тянуть время и не поддаваться на провокации. Пусть заплатят другие, менее подготовленные.

Особых показателей по проценту согласившихся доплатить нет. Максимально затягивая время, вы перейдете в следующий квартал, и на общем фоне доплат не будете никому интересны.

Разговор будет идти по типовому сценарию. Счет-фактура от «плохиша» не может быть принята, будьте добры, заплатите...

Если «слетела» счет-фактура за товары, разыгрываем такую пьесу. Какой плохой контрагент, ах уж я его! Только он отгрузил нам уже товаров по этой счет-фактуре. Давайте-ка мы сейчас ним свяжемся, да попросим все товары обратно забрать. А то ведь этот нехороший подаст на нас в суд и оплату требовать будет. Сначала нам надо урегулировать вопрос по возврату товара, а уж потом мы сразу отменим счет-фактуру. Если счет фактура по услугам, сценарий немного другой, ибо услуги вернуть никак нельзя. «Не сдал, говорите, этот шельмец по нам??? Вот ведь нечестный человек нечестен во всем! Так он и нам некачественные услуги оказал! А деньги просит! Мы как раз на него подаем в суд по расторжению договора и возврату части средств! Сообщите ваше звание\должность и повторите все про нехорошего контрагента на диктофон, нам это пригодится для суда — обосновать его неблагонадежность!". История «бухгалтер перепутал». Меняете только ИНН, номер/дата остаются, ссылаетесь на ошибку буха. При повторной замене уже будет выглядеть странно. История «счет -фактура из сундучка». Сообщаете в ИФНС, что у вас за прошлые периоды есть счета-фактуры, неиспользованные в отчетности (это ваше право, когда сослаться на контрагента). Раз есть вопросы по проблемному контрагенту — то так и быть, его убираете, но достаете неиспользованный счет-фактуру.

Помните, что собираемость налогов итак неуклонно возрастает (хоть с вами, хоть без вас), пользуйтесь этим, тяните время и верьте в удачу.