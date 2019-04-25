ИСЖ, ИОС и другие уловки Сбербанка и всех-всех-всех

Что только не придумывают банки, лишь бы поменьше вам заплатить за пользование вашими деньгами. Вроде как инфляция не стоит на месте, но проценты по депозитам поднимать ох как не хочется.

Поэтому в банках сейчас модно предлагать своим клиентам вместо стандартного вклада множество видов «инвестиционных» продуктов. Выглядят они все очень солидно: «тело» инвестиций гарантируется, а остальное вроде как зависит от вашего выбора.

Можете выбрать любой «базовый актив», и, если повезет, как обещает менеджер, то можете заработать и 10%, и 20%, и 30% годовых дохода.

Правда, о различных хитрых уловках вам не расскажут. Поэтому, согласно статистике ЦБ средняя доходность по таким продуктам 2-3% годовых, гораздо меньше, чем вы бы получили по депозиту.

Разоблачаем ловкачей.

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