Казино от Сбербанка. Чего стоят его «инвестиционные облигации»

Похоже, что нишу финансовых услуг для неграмотных вкладчиков, спускающих деньги в онлайн-казино, форекс-дилерах и других мошенниках, решил занять Сбербанк. В социальных сетях началась активная рекламная компания Инвестиционных облигаций Сбербанка «с потенциальной доходностью до 10% годовых». Тонкость в том, что эти бумаги вовсе не инвестиционные, а доходности может не быть вообще никакой. Хотите сыграть?

В инвесторы заманивают образами участников «Квартета И». «Без риска потерять вложения», «для тех, кто не готов рисковать», — обещает реклама. Про риск не получить доход в рекламе почему то указать забыли.

Скриншот с сайта Сбербанка

Но вы спросите — как так? Ведь облигации — это ценная бумага, которая предполагает получение дохода?

Как устроены «Инвестиционные облигации Сбербанка»

А все просто: прибыль по своим «Инвестиционным облигациям» Сбербанк вовсе не гарантирует. Доход по этим бумагам плавающий и зависит от ряда факторов. Например, доходность по одним облигациям зависит от того, как в течение срока обращения облигаций будут себя вести цены на золото, другие — акции технологических гигантов вроде Facebook и Apple, третьи — зарубежных автоконцернов, в том числе BMW или Порше. Если все акции в собранном Сбербанке пакете будут стабильными не упадут в течение полугода более чем на 10%, то тогда Сбербанк выплатит в этом полугодии купон в 10% годовых. А если в течение этого времени цена хоть одной из акций все-таки теряет более 10% своей стоимости — то банк вам ничего не должен. А наоборот, вы должны банку заплатить комиссию за эту ценную услугу — 0,46% от вложенной суммы.

Забавно, что по обычным облигациями Сбербанк аккуратно выплачивает до 8,5% годовых, а вот для «инвестиционных», по которым можно вообще ничего не получить — обещает всего лишь 10%.

Казино в законе

Понятно, что вложенные деньги ни в какие зарубежные активы реально не инвестируется. Идея явно позаимствована у форекс-мошенников с их «бинарными опционами», поставь на рост или падение чужих акции — может и выиграете. Но скорее проиграете. В подобных азартных играх в выигрыше всегда только казино. Но в отличие от форекс-мошенников, действительно, без вложений вас Сбербанк не оставит. Только процентов не заплатит.

Скриншот с сайта Сбербанка

Впрочем, в самом Сбербанке не согласны с таким сравнением.

«Доход зависит от того, как растут акции той или иной компании. Это зависит от ситуации на рынке, политической обстановки и курса валюты, стоимости нефти и тд. Это не везение, а биржа», — ответил мне специалист службы поддержки Сбербанка.

Интересно, глава госбанка Герман Греф постоянно сетует, что в России, в отличие от западных стран, — очень мало инвесторов, готовых инвестировать в биржевые инструменты. Это потому, Герман Оскарович, потому что часто обжигаются на подобных бумагах, которые предлагают вроде как приличные организации.