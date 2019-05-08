Фиксированные взносы ИП на УСН: налоговики спорят с судьями

После того, как вышло Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П об учете расходов для целей расчета взносов у ИП на ОСНО, предприниматели на УСН тоже обрели надежду на более справедливый способ расчета.
Однако Минфин и ФНС в этом вопросе придерживаются своего мнения, которое идет вразрез с чаяниями предпринимателей.
Мнение МинфинаВ многочисленных письмах Минфина (№ 03-15-07/8369 от 12.02.2018, № 03-15-05/26049 от 18.04.2018, № 03-15-05/63068 от 04.09.2018, № 03-15-05/578 от 14.01.2019) сообщается, что ИП на УСН при расчете фиксированного взноса расходы не учитывают. Порядки определения доходов в целях уплаты страховых взносов ИП на УСН, и ИП на ОСНО, не тождественны.
То есть что позволено ИП на ОСНО, не позволено ИП на УСН.
Мнение ФНСПредприниматели находятся в растерянность — учитывать расходы или нет. Свои вопросы, они, в частности, адресуют налоговика.
Наша читательница тоже направила запрос в свою ИФНС и поделилась с нами ответом фискалов. Как и следовало ожидать, налоговики стоят на своем — расходы учитывать нельзя.
СудыМежду тем суды зачастую встают на сторону предпринимателей.
В этом налоговики признались в письме от 21.01.2019 № БС-4-11/799@, где обобщается судебная практика по этому вопросу.
Одно из недавних судебных решений по этому вопросу — Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.04.2019 по дело № А52-3885/2018.
Суд сделал такой вывод:
Поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом «доходы минус расходов», изложенная Конституционным Судом в Постановлении № 27-П правовая позиция подлежит применению и для ИП на УСН.Таким образом суд согласился с тем, что в целях определения размера фиксированных взносов для ИП на УСН, величиной дохода является сумма полученного ими дохода от осуществления предпринимательской деятельности за этот расчетный период с учетом произведенных расходов.
В данном деле в качестве третьего лица выступал региональный бизнес-омбудсмен, который выразил надежду, что совместными усилиями института Уполномоченных и активных предпринимателей по всей России начнет формироваться положительная судебная практика, благодаря которой удастся устранить пробелы законодательства в данном вопросе, провоцирующие нарушение прав предпринимателей.