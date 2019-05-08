Фиксированные взносы ИП на УСН: налоговики спорят с судьями

После того, как вышло Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П об учете расходов для целей расчета взносов у ИП на ОСНО, предприниматели на УСН тоже обрели надежду на более справедливый способ расчета.

Однако Минфин и ФНС в этом вопросе придерживаются своего мнения, которое идет вразрез с чаяниями предпринимателей.

Мнение Минфина

То есть что позволено ИП на ОСНО, не позволено ИП на УСН.

Мнение ФНС

Предприниматели находятся в растерянность — учитывать расходы или нет. Свои вопросы, они, в частности, адресуют налоговика.

Наша читательница тоже направила запрос в свою ИФНС и поделилась с нами ответом фискалов. Как и следовало ожидать, налоговики стоят на своем — расходы учитывать нельзя.

Суды

Между тем суды зачастую встают на сторону предпринимателей.

В этом налоговики признались в письме от 21.01.2019 № БС-4-11/799@, где обобщается судебная практика по этому вопросу.

Одно из недавних судебных решений по этому вопросу — Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.04.2019 по дело № А52-3885/2018.

Суд сделал такой вывод:

Поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом «доходы минус расходов», изложенная Конституционным Судом в Постановлении № 27-П правовая позиция подлежит применению и для ИП на УСН.

да

Таким образом суд согласился с тем, что в целях определения размера фиксированных взносов для ИП на УСН, величиной дохода является сумма полученного ими дохоот осуществления предпринимательской деятельности за этот расчетный период

В данном деле в качестве третьего лица выступал региональный бизнес-омбудсмен, который выразил надежду, что совместными усилиями института Уполномоченных и активных предпринимателей по всей России начнет формироваться положительная судебная практика, благодаря которой удастся устранить пробелы законодательства в данном вопросе, провоцирующие нарушение прав предпринимателей.