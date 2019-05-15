Почти весь крупный и средний бизнес сидит на абонентской плате в налоговой

Михаил Жуховицкий в своем Facebook про то, чего стоят разговоры ФНС о том, как у нас все прозрачно и честно в налоговой системе.

За трудовую деятельность через мои руки прошли тысячи юридических лиц. Почти все — проблемные по налогам или с выявленем обналички/транзита/слома и прочих сомнительных операций. Посещения налоговых инспекций, бэпа, формальное и неформальное общение с ними — это то, из чего во многом складывалась моя жизнь.

Вчера пришел мужик, владелец крупной строительной компании. Возраст около 55. Держится за сердце, лицо серое. Инспектор в налоговой грозит выездной проверкой. Никаких оснований не предоставляет. Что ему делать. Побеседовали, объяснил чего как. А по результатам беседы решил написать пост для тех, у кого схожая ситуация.

Почти весь крупный и средний бизнес в РФ сидит на абонентской плате в налоговой.

Абонентка — это фиксированный месячный платеж за то, чтобы вас не трогали и обращались с вами по-человечески, информировали заранее о тех или иных проблемах. «Почти весь» — это не фигура речи, а результат опроса на профильном мероприятии по налогам. 300 представителей крупного бизнеса, 86% из них тащат бабки в наложку на регулярной основе.

Каждая территориальная налоговая в Москве — это приблизительно 200 сотрудников. Инспектора, начальники отделов, большие начальники. На абонентку пытаются посадить все. Инспектор пригласит и томно скажет, что у вас очень сложная ситуация, но всё поправимо. А дальше в воздухе повиснет жирный намек. На уровень повыше, начальника ФНС или замов, юрики сами бегают и ищут выходы.

Абонентка — это стабильный, хороший хлеб из воздуха. Что делают инспектора за абонентку? Ничего. Играют в психологов. Рисуются какие-то проблемы. Иногда просто со слов, ничем не подтверждая. У вас проблема. Дайте денег. Дали денег. Проблемы больше нет.

Иногда, вместе с тонной требований по документам, которые нужно предоставить в пятидневный срок.

Хорошо работает вызов директора в качестве свидетеля. Это в том случае, если тонких намеков ранее никто не понял. Потом возникает некая списительная договоренность. Ура, можно передать конверт выдохнуть спокойно.

По факту же, инспектор наложки, начальник отдела и даже начальник наложки в наши дни — это биологический отросток от автоматизированных систем учета. АСК НДС и прочие программы. Автоматизируют всё, в попытках минимизировать человеческий фактор и поднять собираемость налогов.

Сами сотрудники инспекций уже не могут ничего. Выявила программа проблемных контрагентов и необходимость доначисления НДС вам. Что сделает инспектор? Позвонит знакомым рисовальщикам НДС и перепродаст вам их услуги. Ведь в программе нужно заменить контрагентов. А для этого нужны подконтрольные юрлица, которые подтвердят счетами-фактурами работу с вами. У инспекторов таких юрлиц нет. Но они есть у профильных юристов-бухгалтеров.

Т.е, когда проблемы реальны, сотрудники налоговой сделать вообще ничего не могут. В этом случае они играют роль посредников. А чаще всего просто разводят руками и сливаются.

Основной упор в уплате «абонентки» налоговики делают совсем на другое. Звучит он так: у вас должна быть выездная проверка. Но мы можем её сдвинуть. И вот этот сдвиг идёт квартал за кварталом. Именно за возможность «вечного сдвига» и заносят бабло.

На самом деле, планы выездных проверок идут сверху, из управления. И если юрик в плане есть — территориалка никак проверку не сдвинет, а пойдет отрабатывать. Они тут банальные исполнители.

Поэтому, с абоненткой у налоговиков расчет только на то, что доимое юрлицо платит минималку по налогам, соблюдает человеческий вычет по НДС, особо не пользуется обналичкой.

Такого клиента можно доить вечно, т.к. по программам он отсвечивать не будет и в план выездных не попадет никогда.

Вывод простой: абонентка — это всецело развод на лоха. Налоговики ни на что не влияют. И никогда не дают информацию в виде внутренних документов, т.к. боятся за это присесть. Всё, что они говорят — приходится верить на слово. А их слово не стоит ничего.

Статистика на сегодня такая. Если назначили выездную, то вероятность доначисления — 98%. Т.е., шансов не попасть на бабки просто нет. В судах по налогам статистика аналогичная. Один из самых известных и дорогих юристов по налогам в РФ честно рассказал мне, что ходит красиво проигрывать. Делает это очень эффектно, что-то сродни хорошему театральному представлению. Но результат всегда один: проигрыш в суде.

Обычные юристы по налогам сейчас абсолютно бесполезны. Сколько я не общался с ними, никто из них никогда в жизни не видел внутреннюю документацию налоговой и вообще не представляют, как реально действует наложка, на основании каких документов и фактов принимаются решения. Просто балоболы, результат работы с которыми всегда один — слитое время и деньги.

Есть единицы нормальных консультантов по налогам. Найти их не просто, но можно. Обычно, это бывшие сотрудники управления или приближенные к ним люди. Именно их метод работы является единственным действенным.

Первое, что они делают, это запрашивают внутреннюю документацию из УФНС по вашему юрлицу и по всем вашим контрагентам.

Результат вы видите очень наглядно: 1. Дело вашего юридического лица в системе. В нем все контрагенты, степень риска, налоговая нагрузка, предписания для выездной и многое другое.

2. Выписка АСК-НДС по вашему юрлицу. Показаны все ваши контрагенты и дальнейшие контрагенты ваших контагентов. Стандартная глубина — 6 звеньев.

3. Банковские выписки по вашим счетам, счетам контрагентов. Делается в случае, если из-за контиков доначисляют НДС, а они вам нещадно врут в лицо, что они — белые и пушистые. А на самом деле, они раскидали бабки на обналичку по помойным ИПшникам и не закрылись счетами-фактурами. Потом им можно будет предъявить.

Вам показывают все эти внутренние документы. Вам объясняют, где именно возникла проблема. Дальше заменяют проблемных контрагентов на новых, подавая уточненки по счетам-фактурам.

Всё. Проблема решена. Быстро, чётко, системно, молча.

Стоимость таких услуг обычно на порядок (в десять раз) меньше того, что дерут в самой наложке.

Важно помнить: с налоговой вообще бесполезно воевать. В 98% случаев вы проиграете.

Единственный рабочий вариант — это детально увидеть себя глазами налоговой. И быстро, тихо, заменить проблемные места, к которым они прикапываются.

Можно провести аналогию с врачами. У вас дико болит челюсть, слезы текут. Нормальный врач без слов, сразу, делает панорамный снимок. Потом смотрит снимок под лупой, находит проблемное место и лечит.

Ровно аналогично действует и грамотный спец по налогам. Он не говорит с вами, не играет в психолога, не строчит жалобные письма в никуда.

Он по звонку способен сразу увидеть картину со стороны налогового органа, показать вам и быстро исправить ситуацию. Работайте с профи, пользуйтесь благами коррупции.