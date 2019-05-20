Что такое НДС без счета-фактуры

Руководитель организации имеет корпоративную карту к счету в банке и оплачивает ей покупки для своей фирмы. Ему приходят чеки онлайн-кассы с выделенным НДС. Организация находится на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС.

Вопросы:

1. Можно ли взять к вычету НДС, не имея при этом счет-фактуру?

2. Можно ли сумму НДС, не предъявленную к налоговому вычету из бюджета, учесть при налогообложении прибыли?

Ответы:

1. Сумма НДС, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, подлежит налоговому вычету на основании счета-фактуры, выставленного продавцом, после принятия на учет данных товаров (работ, услуг), а также имущественных прав при условии, что приобретенные товары (работы, услуги), а также имущественные права предназначены для использования в облагаемых НДС операциях (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).

При этом на порядок принятия к вычету «входного» НДС не влияют ни форма расчета (наличная или безналичная), ни способ расчета (через подотчетное лицо).

Таким образом, в общем случае сумма НДС, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, при отсутствии счета-фактуры не подлежит налоговому вычету из бюджета. Однако в Налоговом Кодексе РФ прописаны ситуации, когда возможно возмещение сумм НДС из бюджета без счета-фактуры.

В каких случаях возможно возмещение сумм НДС из бюджета без счета-фактуры

Согласно пункту 7 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.

При этом НДС по указанным расходам принимается к вычету на основании представленных работником бланков строгой отчетности, в которых НДС выделен отдельной строкой (п. 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, см. также Письмо Минфина России от 28.03.2013 № 03-07-11/9920).

Суммы НДС по расходам на проезд к месту служебной командировки и обратно, а также по расходам на наем жилого помещения

Так, например, для сумм НДС по расходам на проезд такими бланками являются проездные документы (билеты), а для сумм НДС со стоимости проживания в гостинице — бланки строгой отчетности (счета), в которых указана сумма НДС, либо счет-фактура, выставленный гостиницей (см., например, Письмо Минфина России от 03.04.2013 № 03-07-11/10861 ).

Отметим, что полученные документы регистрируются только в книге покупок и не регистрируются в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, но подлежат хранению в течение четырех лет (пп. «а» п. 15, п. 13 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 1137).

Отметим, что суммы НДС по расходам на проезд к месту служебной командировки и обратно, а также по расходам на наем жилого помещения подлежат вычету на основании пункта 7 статьи 171, пункта 1 статьи 172 НК РФ после утверждения руководителем организации авансового отчета.

2. Согласно пункту 1 статьи 170 НК РФ суммы НДС, предъявленные организации, в состав расходов не включаются, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2, 2.1 статьи 170 НК РФ. Отнесение на расходы сумм НДС при отсутствии счета-фактуры таким случаем не является.

В связи с этим, сумма НДС не принимаемая к вычету и не признается расходом для целей налогообложения прибыли. Аналогичный вывод о невозможности включения в состав расходов «входного» НДС по основаниям, не предусмотренным статьей 170 НК РФ, следует из Определения Верховного Суда РФ от 24.03.2015 № 305-КГ15-1055 по делу N А40-11707/2014.

Применение ПБУ 18/02

Сумма НДС, не предъявленная к налоговому вычету из бюджета при отсутствии счета-фактуры, для целей бухгалтерского учета включается в состав расходов или прочих расходов, а для целей налогообложения прибыли не учитывается.

В связи с этим в учете возникают постоянная разница и соответствующее ей постоянное налоговое обязательство (ПНО) (п.п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Пример

Сотрудник организации с помощью банковской корпоративной карты пробрел канцелярские товары на сумму 360 000 руб., в том числе НДС — 60 000 руб. Счет фактура не была предоставлена. В бухгалтерском учете необходимо сделать следующие записи.

Бухгалтерский учет

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный

документ Отражено списание денежных средств с корпоративной банковской карты на оплату товаров, работ, услуг 71 55 360 000 Выписка по счету банковской карты Отражены расходы на приобретение товаров, работ, услуг в составе расходов по обычным видам деятельности 44

(26) 71 300 000 Авансовый отчет Выделен НДС, указанный в чеках онлайн-кассы 19 71 60 000 Авансовый отчет Сумма НДС включена в состав прочих расходов 91-2 19 60 000 Бухгалтерская справка-расчет Отражено ПНО

(60 000 руб. х 20%) 99 68/ПНО 12 000 Бухгалтерская справка-расчет

1. В общем случае сумма НДС, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав при отсутствии счета-фактуры не подлежит налоговому вычету из бюджета.

2. Сумма НДС, не предъявленная к налоговому вычету из бюджета, при отсутствии счета-фактуры для целей налогообложения прибыли не учитывается.

3. Так как сумма НДС, не предъявленная к налоговому вычету из бюджета при отсутствии счета-фактуры, для целей бухгалтерского учета включается в состав расходов или прочих расходов, а для целей налогообложения прибыли не учитывается, то в связи с этим в учете возникают постоянная разница и соответствующее ей постоянное налоговое обязательство.