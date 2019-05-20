Китайцы выпьют Байкал за 0 руб.

Я многократно пользовался терминалом другого банка (коммуналка, телефоны), там действительно был ...
все жду новости когда их ПРОГРАММА поднимет в воздух горы, развяжет галактическую войну, откроет ...
В сберовском терминале при бесконтактной авторизации, авторизация осуществляется в два этапа: пер...
С 1 июля 2019 года кассовый чек, выдаваемый при наличных и безналичных расчетах ...
смахивает на обычный вброс. если без карты оплачивать телефон, то предлагается пополнить баланс н...
Да. Следующий вопрос: а когда он узнал обо всём перечисленном?...
Дряхлеющие, коррумпированные власти, живущие в иллюзорном мире карманных, проплаченных...
Деды победили фашизм и создали великую страну. Нынешняя власть, разворовала, развалила всё и загн...
Страна покорена. Мы рабы чиновников и депутатов, и должны платить уже за то, что дышим и существу...
А чего так все удивились упоминанию безналичных расчетов? Оплата корпоративной картой есть безнал...
Так вроде понятно написано. Страховщики и лотерейщики должны всегда указывать данные клиента. А о...
А у меня в ЛК переплата по НДФЛ появилась внезапно, аж 80 тыр. Попросить вернуть, что ли?...
Не примите за рекламу, но мне понравился курсы повышения квалификации у у «Актиона», все наг...
Толку? Вся работа была в лк, при назначении пенсии выкинули все, чего не было в архиве. Т.е. все ...
А можно эт о нормальным языком пересказать? При безналичных расчетах с юрлицами мы не выбиваем че...
вот не соглашусь электронно хотя бы видно что-то, я сдаю как физик 3-ндфл через ЛК и там мне все ...
Это слишком заморочисто, и что это за вклад, с которого можно переводить деньги? До востребования...
с 1 июля 2019 года кассовый чек, выдаваемый при ........ безналичных расчетах между орг...
А остальные только если покупатель организацияТак ведь за нал подотчетник покупает, у каждого спр...
Сданное "руками" они уже своими руками заводят все в ту же свою систему, в которой все так же бла...
Когда это в 1с и кассовых аппаратах реализуют?
Нужно понимать, что наличные поступления не должны составлять больше трети недельного оборота ИПЕ...
А зачем вы тогда идете читать новость про штрафы у бюджетников? Чтобы запутать себя еще больше?.....
(к примеру Лютик на УСН).Так в счет-фактуре от поставщика тогда ИНН покупателя должен совпадать, ...
Руками надо все документы сдавать-тогда ничего не пропадёт...
Поясните всем, с каких пор коммерческие организации стали "организациями, осуществляющими в соотв...
Уважаемый, Вы читали примечание к ст. 15.16.6 КоАП в проекте закона? Там однозначно и точно напис...
еще и фирму то не так просто открыть, у нас вот директор не понравился на беседе при опросе в нал...
Неплохой фильмец, хоть и отсмотрел "по-диагонали". Может им в шоу-бизнес податься? Это часть у ни...
У меня по данным ПФР "потерялось" полтора года из трех лет отработки молодым специалистом еще в с...
Лучше бы сроки сдачи РСВ сдвинули на 15-20 дней ... как это было раньше...
у меня другая ситуация была, налоговая выставила инкассовое, денег на счету не было, через 2 неде...
Надо четко понимать и давать это знание своим детям, что банк не друг, и когда мы садимся напроти...
ну так их тогда сокращать надо, а так все новое и новое придумывают, то переделают, то что-то изм...