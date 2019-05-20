Клерк.Ру

Китайцы выпьют Байкал за 0 руб.

В свежем выпуске «Адских бабок» — обзор самых мощных атак на наши финансы за неделю:

  • Китайский завод на Байкале: сколько получил российский бюджет с этого супер-инвестиционного проекта. А практически ничего. Уникальная байкальская вода будет доставаться «инвестору» всего лишь за 0,05 копеек за литр.
  • Для чего разрабатывают новый Налоговый кодекс? Минфин мечтает лишить нас налоговых льгот. В первую очередь — предпенсионеров.
  • Росреестр и дроны: как нас будут заставлять платить налог на туалеты и сараи.
  • Сказочный президент и сказочный хоккеист. Почему шпионская сеть ГРУ опять под угрозой.
  • Адские бабки на сквер-храме в Екатеринбурге. Кто заработает и почему в опасности не только сквер, но и пруд.

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