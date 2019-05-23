Ипотечные каникулы от Путина. Что не так?

Принят закон об ипотечных каникулах и с 31 июля он вступает в силу. Поручение о разработке такой меры социальной поддержки Путин дал ещё в своём послании федеральному собранию. И что интересно, тогда он говорил не только об ипотечных каникулах, а вообще — кредитных. А тут — только ипотека. Ну хорошо, пусть только ипотека.

Но что мы получили в итоге? Да, теперь вы можете потребовать кредитные каникулы если, ваш доход уменьшился на 30%, или если вы получили инвалидность 1 или 2 группы. Или если у вас родился ребёнок или же наоборот — в семье произошла потеря кормильца.

Но... по мысли законодателей эти проблемы вы обязаны решить максимум за шесть месяцев. Воскресить кормильца, избавиться от ребенка или полностью исцелиться. При этом банки своего дохода не теряют, а наоборот, получают значительные льготы от ЦБ и пока вы «отдыхаете» от кредита, начинают готовится к изъятию вашей собственности...

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