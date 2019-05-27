«Ночной бухгалтер». Чем «Клерк» «оскорбляет» власть и как ему за это угрожают

За оскорбление власти новый нашумевший закон обещает штрафы до 100 тыс руб. Критика власти по-прежнему законом разрешена. Закон, конечно, законом. Но налоговики на местах руководствуются чем-то другим.
За наши коллажи и статьи о том, что происходит в налоговых, нашего владельца Бориса Мальцева люди из местной налоговой пообещали «прикрыть на год». Вот честно, я не думаю, что этой многозначительной фразой они имели в виду просто закрыть сайт...
Знаете, как нам нужно работать, чтобы у владельца «Клерка» не было проблем с налоговой? Не рисовать карикатуры, не писать о сбое, не критиковать ФНС и госорганы ВООБЩЕ.
Всего-то!
Ребята, читайте и расшаривайте.
А мы, если честно, просто хотим отдохнуть от всего этого...
Полезное дня
Но отдохнем в другой жизни, поэтому радуем бухгалтеров новыми полезными материалами.
— Как всегда крутой недельный обзор: «Бухгалтеры попадают под уголовку. Налоговики пришли на „Клерк“».
— ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными.
Как узнать, что по вам уже «работают»?
Новостное дня
— Что изменится в составлении и учете бухгалтерских документов.
В 2020 году должен быть принят ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
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— Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов.
— Отчитываться в ФГИС ЦС будут не только юрлица, но и ИП.
Ваша все еще с вами, как и 18 лет подряд, редакция
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