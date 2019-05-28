В свежем выпуске «Адских бабок» — обзор самых мощных атак на наши финансы за неделю:
- Почему дорожает бензин? Наше правительство так хотело «приструнить» братскую Белоруссию, что начало с ней настоящую торговую войну. Теперь в этой войне принимают участие и российские НПЗ
- Повышение зарплат чиновникам: за чей счет банкет?
- Контрольные закупки в ресторанах для Центробанка. Зачем служащим Центробанка бесплатные обеды?
- Налог на три буквы: почему он грозит почти каждому из нас?
- 24 млн россиян умудряются не платить ни подоходный налог, ни страховые взносы. Молодцы?
- Отзовет ли Центробанк лицензию и у «Банка Приколов».
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