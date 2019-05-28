Клерк.Ру

Налог на три буквы: почему он грозит почти каждому из нас?

В свежем выпуске «Адских бабок» — обзор самых мощных атак на наши финансы за неделю:

  • Почему дорожает бензин? Наше правительство так хотело «приструнить» братскую Белоруссию, что начало с ней настоящую торговую войну. Теперь в этой войне принимают участие и российские НПЗ
  • Повышение зарплат чиновникам: за чей счет банкет?
  • Контрольные закупки в ресторанах для Центробанка. Зачем служащим Центробанка бесплатные обеды?
  • Налог на три буквы: почему он грозит почти каждому из нас?
  • 24 млн россиян умудряются не платить ни подоходный налог, ни страховые взносы. Молодцы?
  • Отзовет ли Центробанк лицензию и у «Банка Приколов».

Другие материалы нашей финансовой музы смотрите тут.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера