Налог на три буквы: почему он грозит почти каждому из нас?

Чалдон Интересно, а зачем вообще собирать пустые бутылки? Ес... Магазины могут обязать принимать бутылки

twain2 и согласна с тем что пошла разудалость и много лишн?... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС