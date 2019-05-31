Вторая пенсия от Сбербанка. Разоблачение

После проведенной «пенсионной реформы» многие россияне задумались о том, что обеспеченную старость мы должны себе обеспечить самостоятельно. И банки тут как тут: а не хотите ли вы в старости получать сразу две пенсии? Вложения минимальные, а две пенсии лучше чем одна, к тому что размер второй зависит только от вас. В свежем выпуске «Адских бабок» рассмотрим на примере пенсионной программы Сбербанка насколько это выгодно.

Можно ли верить президенту Сбера Герману Грефу? Или в итоге вы будет также обмануты, как и государством?

На какие социальные выплаты вы сможете рассчитывать? Только факты.

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